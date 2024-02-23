Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Новогодний тур в Москве

Побывать на родине Романовых и Снегурочки, погладить лосят и восхититься ювелирным искусством

Отправляемся на выходные в город с богатой историей — Кострому.

Здесь расположено родовое гнездо Романовых — Ипатьевский монастырь, чтят память Ивана Сусанина и была придумана сказочная Снегурочка.

Вы побываете на лосиной ферме, где питомцев можно гладить и кормить, и попробуете знаменитый костромской сыр.

В завершение поездки вы полюбуетесь ювелирными шедеврами Красносельского завода — одного из крупнейших предприятий отрасли.
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Костромой и дегустация сыра

Встретимся в Москве и отправимся в Кострому — город становления династии Романовых, румяной Снегурочки и ароматного сыра. Пройдёмся по древним улочкам и увидим визитные карточки: пожарную каланчу, торговые ряды, узорчатые терема, Богоявленско-Анастасиин монастырь, памятник уроженцу этих мест Ивану Сусанину. Полюбуемся древними фресками Ипатьевского монастыря и золотыми куполами Троицкого собора.

Пообедав, заглянем в купеческий особняк, где сейчас работает Музей сыра. Узнаем секреты сыроварения, увидим старинные приспособления для его приготовления и хранения и, конечно, продегустируем несколько сортов под бокал вина. Вечером за доплату желающие смогут прокатиться на теплоходе по Волге (в период с 1 мая по 31 октября).

Знакомство с Костромой и дегустация сыраЗнакомство с Костромой и дегустация сыраЗнакомство с Костромой и дегустация сыраЗнакомство с Костромой и дегустация сыра
2 день

Лосиная ферма и ювелирный музей

После завтрака зайдём в кондитерскую, где продают сладости по вековым рецептам и травяные чаи. Затем посетим лосиную ферму, где можно погладить и покормить морковкой лосят или попробовать лосиное молоко.

Перед обедом побываем в центре ювелирного промысла России — на Красносельском заводе. Осмотрим богатства музея ювелирного искусства, узнаем, как драгоценные металлы обрабатывали в старину, увидим работу мастеров ажурной филиграни. Вернёмся в Москву и попрощаемся.

Лосиная ферма и ювелирный музейЛосиная ферма и ювелирный музейЛосиная ферма и ювелирный музейЛосиная ферма и ювелирный музей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Алексеевская», 07:15
Завершение: Москва, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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