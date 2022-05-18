Наше путешествие начнётся в подмосковном Дмитрове, который называют «младшим братом Москвы». Мы посетим расположенный в низине кремль, услышим городскую легенду о лягушках, предупреждавших жителей о приближении врагов, загадаем желание у скульптур на Арбате.

После отправимся в город русских сапожников — Кимры, чьи мастера снабжали сапогами царский двор и армию. Посетим музей обуви и узнаем, можно ли сделать ботинки из рыбьей кожи, что такое осташи и в каких кроссовках советская сборная завоевала наибольшее количество олимпийских медалей.

Затем продегустируем несколько сортов натурального мёда в фермерской лавке. На обед поедем на родину Змея Горыныча — в деревню Гадово. Заглянем в музей, посвящённый разным мифическим змеям, посмотрим театрализованное шоу с Гадюкой Васильевной и Горынычем, попробуем настойки. В трактире нас будут потчевать «хреновым» холодцом, «заячьей» капусткой, «молодильным» супом и другими интересными блюдами.

Вечером разместимся в отеле. После ужина останется свободное время.