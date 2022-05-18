Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
Авторский тур в Москве

Побывать в городах сапожников и золотошвей, пообедать в «змеином логове» и на итальянской ферме

Приглашаем провести выходные неподалёку от Москвы и проникнуться уютом русской провинции.

Вы посетите города, ещё в царские времена известные обувным и золотошвейным промыслами, увидите театральное представление со Змеем Горынычем, полюбуетесь архитектурными ансамблями Дмитрова, Твери и Торжка.

Дополнят впечатления от поездки дегустации мёда и сыра, блюда русской кухни в колоритной деревне Гадово и традиционный итальянский обед на загородной ферме.
Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
Ближайшие даты:
3
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.

Проживание. Остановимся в гостинице «Тверь парк-отель», «Октябрьская», «Тверь», «Чехов», «Волга» или «Староямская». Размещение двухместное в номерах категории «стандарт». Повышение категории номера до улучшенного или одноместное размещение — за доплату.

Питание. В стоимость тура включены 1 завтрак и 2 обеда, ужин — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Дмитров, Кимры и Гадово

Наше путешествие начнётся в подмосковном Дмитрове, который называют «младшим братом Москвы». Мы посетим расположенный в низине кремль, услышим городскую легенду о лягушках, предупреждавших жителей о приближении врагов, загадаем желание у скульптур на Арбате.

После отправимся в город русских сапожников — Кимры, чьи мастера снабжали сапогами царский двор и армию. Посетим музей обуви и узнаем, можно ли сделать ботинки из рыбьей кожи, что такое осташи и в каких кроссовках советская сборная завоевала наибольшее количество олимпийских медалей.

Затем продегустируем несколько сортов натурального мёда в фермерской лавке. На обед поедем на родину Змея Горыныча — в деревню Гадово. Заглянем в музей, посвящённый разным мифическим змеям, посмотрим театрализованное шоу с Гадюкой Васильевной и Горынычем, попробуем настойки. В трактире нас будут потчевать «хреновым» холодцом, «заячьей» капусткой, «молодильным» супом и другими интересными блюдами.

Вечером разместимся в отеле. После ужина останется свободное время.

Дмитров, Кимры и ГадовоДмитров, Кимры и ГадовоДмитров, Кимры и ГадовоДмитров, Кимры и ГадовоДмитров, Кимры и ГадовоДмитров, Кимры и Гадово
2 день

Тверь и Торжок

Позавтракав, полюбуемся жемчужинами Твери. Прогуляемся среди старинных зданий, памятников, Ренских складов, услышим городские легенды и предания.

После отправимся в уютный провинциальный Торжок, богатый древними церквями и монастырями. Этот город называют центром золотного шитья: слава о местных мастерицах ходила ещё при царском дворе. Желающие смогут пройти мастер-класс по вышивке золотом или серебром.

Приедем на загородную ферму, принадлежащую итальянцу. Продегустируем несколько сортов итальянских сыров и насладимся традиционным итальянским обедом из местных продуктов: лазаньей, фрикадельками польпетте, чиабаттой и фирменным десертом. Вернёмся в Москву и попрощаемся.

Тверь и ТоржокТверь и ТоржокТверь и ТоржокТверь и ТоржокТверь и ТоржокТверь и ТоржокТверь и Торжок

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак и 2 обеда
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Входные билеты по программе
  • Радиогид с одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
  • Ужин
  • Доплата за повышение категории номера - 1000 руб., одноместное размещение - 1600 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Дмитровская», 07:00
Завершение: Москва, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Москвы

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхГастрономические2-дневные турыВсе турыДегустационные турыПопулярные местаС обедомНа фермуПрирода и пейзажиЖивотные

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