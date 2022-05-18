Побывать в городах сапожников и золотошвей, пообедать в «змеином логове» и на итальянской ферме
Вы посетите города, ещё в царские времена известные обувным и золотошвейным промыслами, увидите театральное представление со Змеем Горынычем, полюбуетесь архитектурными ансамблями Дмитрова, Твери и Торжка.
Дополнят впечатления от поездки дегустации мёда и сыра, блюда русской кухни в колоритной деревне Гадово и традиционный итальянский обед на загородной ферме.
ноя
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.
Проживание. Остановимся в гостинице «Тверь парк-отель», «Октябрьская», «Тверь», «Чехов», «Волга» или «Староямская». Размещение двухместное в номерах категории «стандарт». Повышение категории номера до улучшенного или одноместное размещение — за доплату.
Питание. В стоимость тура включены 1 завтрак и 2 обеда, ужин — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Дмитров, Кимры и Гадово
Наше путешествие начнётся в подмосковном Дмитрове, который называют «младшим братом Москвы». Мы посетим расположенный в низине кремль, услышим городскую легенду о лягушках, предупреждавших жителей о приближении врагов, загадаем желание у скульптур на Арбате.
После отправимся в город русских сапожников — Кимры, чьи мастера снабжали сапогами царский двор и армию. Посетим музей обуви и узнаем, можно ли сделать ботинки из рыбьей кожи, что такое осташи и в каких кроссовках советская сборная завоевала наибольшее количество олимпийских медалей.
Затем продегустируем несколько сортов натурального мёда в фермерской лавке. На обед поедем на родину Змея Горыныча — в деревню Гадово. Заглянем в музей, посвящённый разным мифическим змеям, посмотрим театрализованное шоу с Гадюкой Васильевной и Горынычем, попробуем настойки. В трактире нас будут потчевать «хреновым» холодцом, «заячьей» капусткой, «молодильным» супом и другими интересными блюдами.
Вечером разместимся в отеле. После ужина останется свободное время.
Тверь и Торжок
Позавтракав, полюбуемся жемчужинами Твери. Прогуляемся среди старинных зданий, памятников, Ренских складов, услышим городские легенды и предания.
После отправимся в уютный провинциальный Торжок, богатый древними церквями и монастырями. Этот город называют центром золотного шитья: слава о местных мастерицах ходила ещё при царском дворе. Желающие смогут пройти мастер-класс по вышивке золотом или серебром.
Приедем на загородную ферму, принадлежащую итальянцу. Продегустируем несколько сортов итальянских сыров и насладимся традиционным итальянским обедом из местных продуктов: лазаньей, фрикадельками польпетте, чиабаттой и фирменным десертом. Вернёмся в Москву и попрощаемся.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 1 завтрак и 2 обеда
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Входные билеты по программе
- Радиогид с одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Ужин
- Доплата за повышение категории номера - 1000 руб., одноместное размещение - 1600 руб