Причал Китай-город – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Причал Китай-город» в Москве, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Прогулка на теплоходе по маршруту «From Capital To Capital»
На теплоходе
1.5 часа
201 отзыв
Водная прогулка
Прогулка на теплоходе по маршруту «From Capital To Capital»
Расписание: Ежедневно с 12:00 до 23:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 12:45
790 ₽ за человека
Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
На теплоходе
1.5 часа
65 отзывов
Водная прогулка
Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 20:00 каждые 20-30 минут
Сегодня в 13:45
Завтра в 11:30
1390 ₽ за человека
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
3 часа
293 отзыва
Круиз
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
Начало: Причал "Китай-город/Устьинский" (сектор "B")
Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45
Завтра в 20:07
10 мая в 20:07
1390 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рафиль
    17 октября 2024
    Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
    Замечательная прогулка по вечерней Москве. Рекомендую.
  • П
    Павел
    15 октября 2024
    Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
    Всё было супер, особенно кухня!
  • О
    Ольга
    19 июня 2023
    Выпускной вечер 2025 «Муз-экспресс» с ужином и диджеем на борту
    Очень все понравилось! Впечатления самые положительные

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Причал Китай-город»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на теплоходе по маршруту «From Capital To Capital»
  2. Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
  3. Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Храм Христа Спасителя
  5. Воробьевы Горы
  6. Китай-город
  7. Александровский сад
  8. Зарядье
  9. Никольская улица
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в мае 2025
Сейчас в Москве в категории "Причал Китай-город" можно забронировать 3 экскурсии от 790 до 1390. Туристы уже оставили гидам 559 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Причал Китай-город», 559 ⭐ отзывов, цены от 790₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль