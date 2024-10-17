Водная прогулка
Расписание: Ежедневно с 12:00 до 23:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 12:45
790 ₽ за человека
Водная прогулка
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 20:00 каждые 20-30 минут
Сегодня в 13:45
Завтра в 11:30
1390 ₽ за человека
Круиз
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
Начало: Причал "Китай-город/Устьинский" (сектор "B")
Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45
Завтра в 20:07
10 мая в 20:07
1390 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРафиль17 октября 2024Музыкальный вечерний круиз по центру МосквыЗамечательная прогулка по вечерней Москве. Рекомендую.
- ППавел15 октября 2024Музыкальный вечерний круиз по центру МосквыВсё было супер, особенно кухня!
- ООльга19 июня 2023Выпускной вечер 2025 «Муз-экспресс» с ужином и диджеем на бортуОчень все понравилось! Впечатления самые положительные
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Причал Китай-город»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Москве в мае 2025
Сейчас в Москве в категории "Причал Китай-город" можно забронировать 3 экскурсии от 790 до 1390. Туристы уже оставили гидам 559 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Причал Китай-город», 559 ⭐ отзывов, цены от 790₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль