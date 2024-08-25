2 часа 15 минут
Водная прогулка
Расписание: Ежедневно в в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Завтра в 11:08
15 сен в 11:08
от 650₽ за человека
3 часа
Круиз
«Вечерняя Москва» - музыкальный круиз с видом на Кремль
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 20:30
15 сен в 20:15
19 сен в 20:15
от 2 190₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Речная прогулка от Воробьёвых гор до Кремля
Начало: Причал «Воробьевы горы»
Расписание: Ежедневно в 13:33, 16:33, 19:33
Сегодня в 21:43
Завтра в 12:58
от 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППохватова25 августа 2024Отлично провели вечер под веселую музыку
- ССветлана11 августа 2024Всё очень красиво, кроме музыкального сопровождения. Но если сидеть на открытой палубе, то не так громко. Но все остальное было прекрасно. Красивые виды, отличный маршрут.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Храм Николая Чудотворца в Хамовниках»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Храм Николая Чудотворца в Хамовниках" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 2 190. Туристы уже оставили гидам 347 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Храм Николая Чудотворца в Хамовниках», 347 ⭐ отзывов, цены от 400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь