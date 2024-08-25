Храм Николая Чудотворца в Хамовниках – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Николая Чудотворца в Хамовниках» в Москве, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Обзорный маршрут на теплоходах Августина и Алексия
На теплоходе
208 отзывов
2 часа 15 минут
Водная прогулка
Обзорный маршрут на теплоходах Августина и Алексия
Расписание: Ежедневно в в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Завтра в 11:08
15 сен в 11:08
от 650 за человека
«Вечерняя Москва» - музыкальный круиз с видом на Кремль
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
70 отзывов
3 часа
Круиз
«Вечерняя Москва» - музыкальный круиз с видом на Кремль
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 20:30
15 сен в 20:15
19 сен в 20:15
от 2 190 за человека
Речная прогулка от Воробьёвых гор до Кремля
На теплоходе
69 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Речная прогулка от Воробьёвых гор до Кремля
Начало: Причал «Воробьевы горы»
Расписание: Ежедневно в 13:33, 16:33, 19:33
Сегодня в 21:43
Завтра в 12:58
от 400 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Храм Николая Чудотворца в Хамовниках»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорный маршрут на теплоходах Августина и Алексия
  2. «Вечерняя Москва» - музыкальный круиз с видом на Кремль
  3. Речная прогулка от Воробьёвых гор до Кремля
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Воробьевы Горы
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Никольская улица
  9. Зарядье
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Храм Николая Чудотворца в Хамовниках" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 2 190. Туристы уже оставили гидам 347 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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