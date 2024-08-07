Дорогие дети и уважаемые родители

Познакомимся с местом, где воспитываются будущие Олимпийские чемпионы.

Узнаем, какой храм был заложен на бывших Ленинских горах и что с ним стало бы, если бы его возвели.

С канатной дороги насладимся красивым видом на столицу, поговорим о лыжах и узнаем, как с «брёвнышками» связан правый берег реки и трамплин. Также откроем блокнот со словами, на которых говорят только горнолыжники.

На самом верху нас ждет величественная панорама города, постройки и сооружения которого хранят в себе вековые тайны. Вас ждут загадки, ребусы, сладкие призы за правильные ответы, а в конце экскурсии — сувенир ручной работы.

Приглашаю вас на свою увлекательную авторскую экскурсию, которая начнется от станции метро Воробьёвы горы (выход 3) и завершится на смотровой площадке с живописным видом на столицу. Наше приключение начнется с прогулки по набережной Москва-реки, где мы разгадаем ребусы, откроем волшебные конвертики и узнаем тайны этой великой реки. Затем нас ждет увлекательный подъем на высокий правый берег с помощью канатной дороги. В ходе экскурсии мы узнаем:• Откуда пошли названия Лужники и Воробьёвы горы и поищем лужи и воробьёв.