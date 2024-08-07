Любите спорт и интересуетесь им? Тогда эта экскурсия для Вас! На ней Вы не только узнаете об истории московского спорта, научитесь некоторым спорт.
упражнениям, пройдете квест, «взлетите вверх» по канатной дороге,
упражнениям, пройдете квест, «взлетите вверх» по канатной дороге,
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Дорогие дети и уважаемые родителиПриглашаю вас на свою увлекательную авторскую экскурсию, которая начнется от станции метро Воробьёвы горы (выход 3) и завершится на смотровой площадке с живописным видом на столицу. Наше приключение начнется с прогулки по набережной Москва-реки, где мы разгадаем ребусы, откроем волшебные конвертики и узнаем тайны этой великой реки. Затем нас ждет увлекательный подъем на высокий правый берег с помощью канатной дороги. В ходе экскурсии мы узнаем:• Откуда пошли названия Лужники и Воробьёвы горы и поищем лужи и воробьёв.
- Познакомимся с местом, где воспитываются будущие Олимпийские чемпионы.
- Узнаем, какой храм был заложен на бывших Ленинских горах и что с ним стало бы, если бы его возвели.
- С канатной дороги насладимся красивым видом на столицу, поговорим о лыжах и узнаем, как с «брёвнышками» связан правый берег реки и трамплин. Также откроем блокнот со словами, на которых говорят только горнолыжники.
- На самом верху нас ждет величественная панорама города, постройки и сооружения которого хранят в себе вековые тайны. Вас ждут загадки, ребусы, сладкие призы за правильные ответы, а в конце экскурсии — сувенир ручной работы.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лужнецкая набережная
- Канатная дорога
- Музей истории и спорта
- Смотровая площадка Воробьевых гор: Сталинские высотки, Москва-сити, Останкинская телебашня, Лужники, Гимнастический зал Ирины Винер-Усмановой, Храм Христа Спасителя, МГУ
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Оплата канатной дороги себе и гиду
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Воробьёвы горы (выход 3)
Завершение: Смотровая площадка Воробьёвых гор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Оплата канатной дороги себе и экскурсоводу отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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