Вы — детективы. Вам нужно опросить свидетелей событий 200-летней давности, отобрать важные улики и установить личность того, кто однажды ушёл в неизвестном направлении. А попутно знакомиться с историей и архитектурой столицы. Но будьте внимательны — не каждая подсказка ведёт к верной разгадке! В случае успеха вам останется только проследить за пропажей и получить награду.

за 1–6 человек или 1200 ₽ за человека, если вас больше

Время начала: 10:30

Описание квеста

Мы пройдём по красивым местам Москвы — Никитскому и Тверскому бульварам, чьи дома хранят истории тысяч жителей. Из этого множества вам необходимо выбрать одного-единственного человека, связанного с происшествием!

Вы изучите показания свидетелей, отыщете зацепки и постараетесь найти ответ. А заодно:

Побываете в местах, где жили и гуляли Гоголь, Есенин и Пушкин

Узнаете имена кумиров разных эпох и выясните, кем из наших соотечественников восхищались не только на родине, но и за рубежом

Поймёте, как настроение политиков и простых людей влияло на облик города

Услышите детективные и курьёзные истории, связанные с этими местами

Организационные детали