Вы — детективы.
Вам нужно опросить свидетелей событий 200-летней давности, отобрать важные улики и установить личность того, кто однажды ушёл в неизвестном направлении. А попутно знакомиться с историей и архитектурой столицы.
Но будьте внимательны — не каждая подсказка ведёт к верной разгадке! В случае успеха вам останется только проследить за пропажей и получить награду.
Описание квеста
Мы пройдём по красивым местам Москвы — Никитскому и Тверскому бульварам, чьи дома хранят истории тысяч жителей. Из этого множества вам необходимо выбрать одного-единственного человека, связанного с происшествием!
Вы изучите показания свидетелей, отыщете зацепки и постараетесь найти ответ. А заодно:
- Побываете в местах, где жили и гуляли Гоголь, Есенин и Пушкин
- Узнаете имена кумиров разных эпох и выясните, кем из наших соотечественников восхищались не только на родине, но и за рубежом
- Поймёте, как настроение политиков и простых людей влияло на облик города
- Услышите детективные и курьёзные истории, связанные с этими местами
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- Протяжённость маршрута — около 2 км. Время прохождения может увеличиваться или уменьшаться на 10–15 минут в зависимости от вашего темпа
- При сильной непогоде можем заменить квест на квиз с сохранением содержания в уютном кафе. Напитки и закуски вы оплачиваете самостоятельно и по желанию
- Квест можно провести для большего количества человек — до 12. Детали уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 224 туристов
Меня зовут Татьяна. Я аттестованный гид-экскурсовод Москвы. По образованию филолог и переводчик. Влюблена в столицу и помогаю путешественникам обрести в ней свои любимые уголки. С удовольствием поделюсь с вами тайнами и преданиями московских улочек и двориков. И по вашему желанию превращу вас в соучастников старинных событий.
Входит в следующие категории Москвы
