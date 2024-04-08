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попеть, и потанцевать, и побывать в совершенно неожиданных местах. Олег покорил нас не только харизмой, но и профессионализмом, задором и умением держать внимание группы от начала и до конца. В игровой форме узнали удивительные факты о Москве и не только! Рекомендуем всем, кто хочет весело и познавательно провести время и попробовать себя в различных амплуа😃