1 чел.
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Квест
2 часа
Американский след в истории Москвы
Городской квест «В гостях у дяди Сэма»
Начало: Около памятника Ф. Энгельсу, в сквере около станци...
Завтра в 12:00
9 июня в 14:00
18 000₽ за всё до 15 чел.
Квест
2 часа
Британская загадка Москвы
Экскурсия-квест для истинных ценителей британской культуры
Начало: Большой театр, Театральная площадь площадь
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
18 000₽ за всё до 15 чел.
Квест
1.5 часа
Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
Отыскать в центре Москвы клад и разгадать зашифрованное послание потомкам
Начало: В районе м. Китай-город
18 июня в 17:00
19 июня в 18:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Квест
2.5 часа
АрхДуэль: купцы vs дворяне - интеллектуальный квест по Москве
Откройте тайны московской архитектуры в увлекательном квесте и определите, кто вы - купец или дворянин
Начало: У метро «Кропоткинская»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 72006 480₽ за всё до 5 чел.
Квест
3.5 часа
Мобильная квест-экскурсия "Вокруг"Красного октября ""
Выяснить, где в Москве растёт лес на крыше и зачем в 1930-х передвигали дома
Начало: у метро Кропоткинская
Завтра в 17:00
9 июня в 08:00
1 200₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина8 апреля 2024Прекрасная экскурсия. Весело и познавательно. А самое главное дети в восторге. И язык попрактиковали.
- ДДарья22 февраля 2024Очень классная экскурсия! не смотря на холод на улице, в душе было очень тепло. много нового для себя открыла. Очень интересная подача. Огромное спасибо Елене!
- ЕЕлена10 февраля 2024Несмотря на морозную зимнюю погоду, в этот день нам не пришлось скучать и мерзнуть! Два часа пролетели незаметно: успели и
- ААндрей30 января 2024Замечательная экскурсия с веселыми заданиями. Олег преобразует в созданном квесте опыт двух любимых игр - КВН и ЧГК. Мы были
- ВВалентина7 ноября 2023Одна из лучших экскурсий на моей памяти. Замечательно всё - место проведения, формат, общение с гидом. Елена большая умница. СПАСИБО!
- ССветлана25 августа 2023Необычная экскурсия-квест. Очень интересно было. Елена умело поддерживала интерес в слушателях. Спасибо
- ЕЕкатерина18 июня 2023Больше спасибо Елене за отлично проведённое время! Понравилось и взрослым и детям (13-15 лет).
- ЮЮлия25 марта 2023Елена, от всего класса выражаем Вам благодарность за интересную экскурсию. На самом деле это первая наша экскурсия. Мы с детьми никуда
- ООльга20 ноября 2022Провести непринужденно время. Я себе немного по другому представляла. Маршрут от большого театра, Охотный ряд, Красная площадь. Рассказ про строителей
- ТТатьяна20 мая 2021Заказала эту экскурсию для девичника в день рождения. Девочки мы взрослые,хотелось чего-то веселого,легкого,развлекательного. Все прошло просто замечательно! Хоть и была
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Корпоративные квесты»
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