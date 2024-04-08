Корпоративные квесты – экскурсии в Москве

Найдено 5 экскурсий в категории «Корпоративные квесты» в Москве, цены от 1 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Американский след в истории Москвы
🚶 Пешая
Квест
2 часа
9 отзывов
Американский след в истории Москвы
Городской квест «В гостях у дяди Сэма»
Начало: Около памятника Ф. Энгельсу, в сквере около станци...
Завтра в 12:00
9 июня в 14:00
18 000 за всё до 15 чел.
Британская загадка Москвы
🚶 Пешая
Квест
2 часа
14 отзывов
Британская загадка Москвы
Экскурсия-квест для истинных ценителей британской культуры
Начало: Большой театр, Театральная площадь площадь
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
18 000 за всё до 15 чел.
Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
Отыскать в центре Москвы клад и разгадать зашифрованное послание потомкам
Начало: В районе м. Китай-город
18 июня в 17:00
19 июня в 18:00
6 670 за всё до 10 чел.
АрхДуэль: купцы vs дворяне
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2.5 часа
8 отзывов
АрхДуэль: купцы vs дворяне - интеллектуальный квест по Москве
Откройте тайны московской архитектуры в увлекательном квесте и определите, кто вы - купец или дворянин
Начало: У метро «Кропоткинская»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 72006 480 за всё до 5 чел.
Мобильная квест-экскурсия "Вокруг"Красного октября ""
🚶 Пешая
Квест
3.5 часа
Мобильная квест-экскурсия "Вокруг"Красного октября ""
Выяснить, где в Москве растёт лес на крыше и зачем в 1930-х передвигали дома
Начало: у метро Кропоткинская
Завтра в 17:00
9 июня в 08:00
1 200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    8 апреля 2024
    Американский след в истории Москвы
    Прекрасная экскурсия. Весело и познавательно. А самое главное дети в восторге. И язык попрактиковали.
  • Д
    Дарья
    22 февраля 2024
    АрхДуэль: купцы vs дворяне
    Очень классная экскурсия! не смотря на холод на улице, в душе было очень тепло. много нового для себя открыла. Очень интересная подача. Огромное спасибо Елене!
  • Е
    Елена
    10 февраля 2024
    Американский след в истории Москвы
    Несмотря на морозную зимнюю погоду, в этот день нам не пришлось скучать и мерзнуть! Два часа пролетели незаметно: успели и
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    попеть, и потанцевать, и побывать в совершенно неожиданных местах. Олег покорил нас не только харизмой, но и профессионализмом, задором и умением держать внимание группы от начала и до конца. В игровой форме узнали удивительные факты о Москве и не только! Рекомендуем всем, кто хочет весело и познавательно провести время и попробовать себя в различных амплуа😃

  • А
    Андрей
    30 января 2024
    Американский след в истории Москвы
    Замечательная экскурсия с веселыми заданиями. Олег преобразует в созданном квесте опыт двух любимых игр - КВН и ЧГК. Мы были
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    подготовленной группой, потому что буквально за три недели до этого ходили по близкому маршруту. Тем не менее, узнали новые исторические факты и детали. Все было легко, познавательно, киношно. Олег умеет с первой минуты захватить внимание и стать частью команды. Всем, кто хочет небанально провести время, поиграть в командную игру и приятно пообщаться, - рекомендуем!

  • В
    Валентина
    7 ноября 2023
    АрхДуэль: купцы vs дворяне
    Одна из лучших экскурсий на моей памяти. Замечательно всё - место проведения, формат, общение с гидом. Елена большая умница. СПАСИБО!
  • С
    Светлана
    25 августа 2023
    АрхДуэль: купцы vs дворяне
    Необычная экскурсия-квест. Очень интересно было. Елена умело поддерживала интерес в слушателях. Спасибо
  • Е
    Екатерина
    18 июня 2023
    Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
    Больше спасибо Елене за отлично проведённое время! Понравилось и взрослым и детям (13-15 лет).
  • Ю
    Юлия
    25 марта 2023
    Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
    Елена, от всего класса выражаем Вам благодарность за интересную экскурсию. На самом деле это первая наша экскурсия. Мы с детьми никуда
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    еще не выезжали в Москве. Нам очень повезло, что вы наш первый экскурсовод. Очень интересный маршрут. Елена очень внимательна к слушателям. Нам все безумно понравилось, все очень интересно, дети в восторге. Обсуждаем в пути кто, что запомнил. Надеемся на дальнейшую встречу.

    Елена, от всего класса выражаем Вам благодарность за интересную экскурсию
  • О
    Ольга
    20 ноября 2022
    Британская загадка Москвы
    Провести непринужденно время. Я себе немного по другому представляла. Маршрут от большого театра, Охотный ряд, Красная площадь. Рассказ про строителей
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    и меценатов 4-5 зданий. Мне не хватило познавательности, исторических фактов, текущей связи наших двух стран. Возможно не внимательно читала описание в связи с чем и не совпало с ожиданием.

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2021
    Британская загадка Москвы
    Заказала эту экскурсию для девичника в день рождения. Девочки мы взрослые,хотелось чего-то веселого,легкого,развлекательного. Все прошло просто замечательно! Хоть и была
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    жара в 30 градусов,Олег постарался выбирать маршрут по тенечку,делал остановки,чтобы мы не устали. Олег обожает свое дело,найдет общий язык с любой компанией,очень легкий и приятный человек. Насмеялись вдоволь,нагулялись по нарядному центру города,обнаружив очень интересные достопримечательности,никому из нас неизвестные,но со своей историей. Рекомендую эту экскурсию,как милое и приятное развлечение.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Корпоративные квесты»

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