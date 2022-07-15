Прогулка на теплоходе по Москве: виды храмов и современных сооружений
Москва — как много в этом звуке для сердца русского слилось! Слова великого классика сами собой всплывают в памяти на нашей прогулке по центру столицы.
Ведь лучшие виды исторических храмов и современных архитектурных сооружений открываются именно с воды. Всего за час прогулки вы увидите все самые известные достопримечательности Москвы.
Ведь лучшие виды исторических храмов и современных архитектурных сооружений открываются именно с воды. Всего за час прогулки вы увидите все самые известные достопримечательности Москвы.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Кремль
- Собор Василия Блаженного
- Парк Зарядье
- Театр Эстрады
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру на Красном Октябре
- Парк Музеон
- Крымский мост
- Парк Горького
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждёт:Все теплоходы полностью безопасны и проверены Российским Речным Регистром и Роспотребнадзором, соответствуют всем правилам и нормам, постоянно обрабатываются антисептическим средствами, все пассажиры застрахованы страховой компаний ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», Пассажирская Лицензия МР-2 №003680
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на теплоходе
- Что не входит
- Напитки
- Питание
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часа 15 минутБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
15 июля 2022
Р
Рудакова
11 июля 2022
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