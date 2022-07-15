Маршрут «Центральный» на речном трамвае от трех причалов

Прогулка на теплоходе по Москве: виды храмов и современных сооружений

4
2 оценки
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Ответы на вопросы
Москва — как много в этом звуке для сердца русского слилось! Слова великого классика сами собой всплывают в памяти на нашей прогулке по центру столицы.

Ведь лучшие виды исторических храмов и современных архитектурных сооружений открываются именно с воды. Всего за час прогулки вы увидите все самые известные достопримечательности Москвы.
Маршрут «Центральный» на речном трамвае от трех причалов
Маршрут «Центральный» на речном трамвае от трех причалов
Маршрут «Центральный» на речном трамвае от трех причалов
Маршрут «Центральный» на речном трамвае от трех причалов
Маршрут «Центральный» на речном трамвае от трех причалов
Маршрут «Центральный» на речном трамвае от трех причалов
Ближайшие даты:
21
мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Парк Зарядье
  • Театр Эстрады
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру на Красном Октябре
  • Парк Музеон
  • Крымский мост
  • Парк Горького
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждёт:

Все теплоходы полностью безопасны и проверены Российским Речным Регистром и Роспотребнадзором, соответствуют всем правилам и нормам, постоянно обрабатываются антисептическим средствами, все пассажиры застрахованы страховой компаний ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», Пассажирская Лицензия МР-2 №003680

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе
Что не входит
  • Напитки
  • Питание
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
1
2
1
О
15 июля 2022
Р
11 июля 2022

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