Устроить необычную встречу с городом, открыть его с неожиданной стороны и самостоятельно изучить — вот для чего нужен наш аудиогид. Совместно с экспертами мы составили необычный маршрут по булгаковской Москве, озвучили его и превратили в квест. Шаг за шагом вы проследите судьбу «закатного» романа, его автора и героев. Изучите историю города и разгадаете его загадки.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

О наших аудиоэкскурсиях

Наша работа — создавать приключения. Мы хотим, чтобы ваши прогулки по городу проходили по-настоящему увлекательно. Именно поэтому мы начинаем с поиска авторов, влюблённых в свой город и готовых интересно рассказывать о нём. Озвучиваем материал и придумываем интерактивные задания. Всё для того, чтобы аудиогид нашёл свою аудиторию — таких же творческих и увлечённых людей. Вот мы и встретились!

Что вас ожидает

Мистика в центре Москвы

В насыщенной жизни столицы всегда есть место тайнам и загадкам. Какая-то неведомая сила манит тысячи людей к Патриаршим прудам и окрестным улицам, на поиски «той самой скамейки» и «того самого трамвая». В сопровождении аудиогида вы оживите в памяти булгаковские строки. Поймёте, как связаны литературные образы и окружающая действительность. Увидите автора и героев «Мастера и Маргариты» в новом свете.

«За мой, читатель!»

Приметы булгаковской Москвы хорошо изучены и довольно точно прослеживаются в романах и повестях писателя. Но наш маршрут вас удивит! Аудиогид охватывает путь от Триумфальной площади до Хамовников, со знаковыми местами и нестандартными локациями. У вас будет подробная карта с маршрутом и иллюстрациями, а также подсказки для решения загадок и головоломок по пути.

Организационные детали