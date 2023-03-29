Наша работа — создавать приключения. Мы хотим, чтобы ваши прогулки по городу проходили по-настоящему увлекательно. Именно поэтому мы начинаем с поиска авторов, влюблённых в свой город и готовых интересно рассказывать о нём. Озвучиваем материал и придумываем интерактивные задания. Всё для того, чтобы аудиогид нашёл свою аудиторию — таких же творческих и увлечённых людей. Вот мы и встретились!
В насыщенной жизни столицы всегда есть место тайнам и загадкам. Какая-то неведомая сила манит тысячи людей к Патриаршим прудам и окрестным улицам, на поиски «той самой скамейки» и «того самого трамвая». В сопровождении аудиогида вы оживите в памяти булгаковские строки. Поймёте, как связаны литературные образы и окружающая действительность. Увидите автора и героев «Мастера и Маргариты» в новом свете.
Приметы булгаковской Москвы хорошо изучены и довольно точно прослеживаются в романах и повестях писателя. Но наш маршрут вас удивит! Аудиогид охватывает путь от Триумфальной площади до Хамовников, со знаковыми местами и нестандартными локациями. У вас будет подробная карта с маршрутом и иллюстрациями, а также подсказки для решения загадок и головоломок по пути.