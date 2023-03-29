«Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест

Проникнуть в мир булгаковских героев через аудиоперфоманс и интерактивные задания

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Устроить необычную встречу с городом, открыть его с неожиданной стороны и самостоятельно изучить — вот для чего нужен наш аудиогид.

Совместно с экспертами мы составили необычный маршрут по булгаковской Москве, озвучили его и превратили в квест. Шаг за шагом вы проследите судьбу «закатного» романа, его автора и героев. Изучите историю города и разгадаете его загадки.
«Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест
«Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест
«Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест
«Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест
«Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест
«Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест
«Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест
«Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест
«Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест
«Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест
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Описание

О наших аудиоэкскурсиях

Наша работа — создавать приключения. Мы хотим, чтобы ваши прогулки по городу проходили по-настоящему увлекательно. Именно поэтому мы начинаем с поиска авторов, влюблённых в свой город и готовых интересно рассказывать о нём. Озвучиваем материал и придумываем интерактивные задания. Всё для того, чтобы аудиогид нашёл свою аудиторию — таких же творческих и увлечённых людей. Вот мы и встретились!

Что вас ожидает

Мистика в центре Москвы

В насыщенной жизни столицы всегда есть место тайнам и загадкам. Какая-то неведомая сила манит тысячи людей к Патриаршим прудам и окрестным улицам, на поиски «той самой скамейки» и «того самого трамвая». В сопровождении аудиогида вы оживите в памяти булгаковские строки. Поймёте, как связаны литературные образы и окружающая действительность. Увидите автора и героев «Мастера и Маргариты» в новом свете.

«За мой, читатель!»

Приметы булгаковской Москвы хорошо изучены и довольно точно прослеживаются в романах и повестях писателя. Но наш маршрут вас удивит! Аудиогид охватывает путь от Триумфальной площади до Хамовников, со знаковыми местами и нестандартными локациями. У вас будет подробная карта с маршрутом и иллюстрациями, а также подсказки для решения загадок и головоломок по пути.

Организационные детали

  • При покупке аудиогида вы получите ссылку на наш сайт и индивидуальный промокод. Он действует только один раз и рассчитан на одно устройство
  • Аудиогид работает через любой браузер и не требует скачивания и установки
  • Маршрут доступен 24/7. Мы оказываем мгновенную поддержку в чате или по e-mail

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе СТ.М. «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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