Приглашаю рассмотреть Москву во всей красе и представить, какой она была в разные времена.
Мы проедем по старинным улицам, увидим сталинские высотки и монастыри и полюбуемся панорамами с Воробьёвых гор.
Я расскажу о людях, которые внесли вклад в развитие города, неожиданных поворотах в его истории и загадочных названиях столицы.
Описание экскурсии
Высотка на Красных воротах
Экскурсия начнётся у одной из легендарных сталинских высоток — символа архитектурного величия советской эпохи.
Исторический центр Москвы
Мы проедем по Мясницкой улице, увидим старинные усадьбы и особняки, пересечём бывшие стены Белого города и полюбуемся Кремлём с набережной Москвы-реки.
Новодевичий монастырь и Москва университетская
Вы услышите историю одного из самых красивых монастырей столицы и подниметесь на смотровую площадку Воробьёвых гор, откуда открывается легендарная панорама города.
Поклонная гора и Новый Арбат
Мы проедем мимо Поклонной горы и по Новому Арбату вернёмся в центр, где старина и современность соседствуют бок о бок.
Красная площадь
Закончим путешествие в самом сердце столицы — у стен Кремля.
Вы узнаете:
- о нескольких городах в рамках Москвы: Китай-городе, Белом и Земляном — кто их построил и где они сейчас
- стенах древнего Кремля и итальянцах
- Новодевичьем монастыре — кто его построил, а кто в нём жил
- Поганых прудах, которые стали Чистыми
- соборе Покрова Богородицы на Рву, который в простонародье имеет другое название
- и многом другом
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автобусе туристического класса.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Красных ворот
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Татьяна — ваш гид в Москве
Я аккредитованный гид по Москве. Работаю с разными категориями и возрастами экскурсионных групп, включая инклюзивные. Провожу тематические пешеходные экскурсии по Москве, обзорные автобусно-пешеходные программы, а также авторские экскурсии по любым интересующим
