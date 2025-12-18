Мои заказы

Москва - как много в этом звуке

Познакомиться с историей и главными достопримечательностями столицы - на автобусе и пешком
Приглашаю рассмотреть Москву во всей красе и представить, какой она была в разные времена.

Мы проедем по старинным улицам, увидим сталинские высотки и монастыри и полюбуемся панорамами с Воробьёвых гор.

Я расскажу о людях, которые внесли вклад в развитие города, неожиданных поворотах в его истории и загадочных названиях столицы.
Описание экскурсии

Высотка на Красных воротах

Экскурсия начнётся у одной из легендарных сталинских высоток — символа архитектурного величия советской эпохи.

Исторический центр Москвы

Мы проедем по Мясницкой улице, увидим старинные усадьбы и особняки, пересечём бывшие стены Белого города и полюбуемся Кремлём с набережной Москвы-реки.

Новодевичий монастырь и Москва университетская

Вы услышите историю одного из самых красивых монастырей столицы и подниметесь на смотровую площадку Воробьёвых гор, откуда открывается легендарная панорама города.

Поклонная гора и Новый Арбат

Мы проедем мимо Поклонной горы и по Новому Арбату вернёмся в центр, где старина и современность соседствуют бок о бок.

Красная площадь

Закончим путешествие в самом сердце столицы — у стен Кремля.

Вы узнаете:

  • о нескольких городах в рамках Москвы: Китай-городе, Белом и Земляном — кто их построил и где они сейчас
  • стенах древнего Кремля и итальянцах
  • Новодевичьем монастыре — кто его построил, а кто в нём жил
  • Поганых прудах, которые стали Чистыми
  • соборе Покрова Богородицы на Рву, который в простонародье имеет другое название
  • и многом другом

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автобусе туристического класса.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Красных ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Москве
Я аккредитованный гид по Москве. Работаю с разными категориями и возрастами экскурсионных групп, включая инклюзивные. Провожу тематические пешеходные экскурсии по Москве, обзорные автобусно-пешеходные программы, а также авторские экскурсии по любым интересующим
читать дальше

вас темам. Особой популярностью пользуются мои маршруты по территории Новодевичьего монастыря и кладбища, Москва-Сити и ВДНХ. Всегда открыта к сотрудничеству и готова составить экскурсию под ваши интересы. За время работы на международной выставке-форуме «Россия» неоднократно награждалась как лучший экскурсовод при работе со взрослыми и детскими группами.

