Приглашаю рассмотреть Москву во всей красе и представить, какой она была в разные времена. Мы проедем по старинным улицам, увидим сталинские высотки и монастыри и полюбуемся панорамами с Воробьёвых гор. Я расскажу о людях, которые внесли вклад в развитие города, неожиданных поворотах в его истории и загадочных названиях столицы.

Цена за 1-30 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Москве

Татьяна Ваш гид в Москве

Описание экскурсии

Высотка на Красных воротах

Экскурсия начнётся у одной из легендарных сталинских высоток — символа архитектурного величия советской эпохи.

Исторический центр Москвы

Мы проедем по Мясницкой улице, увидим старинные усадьбы и особняки, пересечём бывшие стены Белого города и полюбуемся Кремлём с набережной Москвы-реки.

Новодевичий монастырь и Москва университетская

Вы услышите историю одного из самых красивых монастырей столицы и подниметесь на смотровую площадку Воробьёвых гор, откуда открывается легендарная панорама города.

Поклонная гора и Новый Арбат

Мы проедем мимо Поклонной горы и по Новому Арбату вернёмся в центр, где старина и современность соседствуют бок о бок.

Красная площадь

Закончим путешествие в самом сердце столицы — у стен Кремля.

Вы узнаете:

о нескольких городах в рамках Москвы: Китай-городе, Белом и Земляном — кто их построил и где они сейчас

стенах древнего Кремля и итальянцах

Новодевичьем монастыре — кто его построил, а кто в нём жил

Поганых прудах, которые стали Чистыми

соборе Покрова Богородицы на Рву, который в простонародье имеет другое название

и многом другом

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автобусе туристического класса.