Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

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«Секреты Манежной... »

Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
Приглашаю вас в путешествие по одному из самых любимых променадов нашей столицы ⭐️ — Манежной площади, а также по ее окрестностям.

Во время нашей прогулки мы познакомимся с историей 📖 живописного Александровского сада и выясним, что за призрак беспокоит городских гуляк у Комендантской башни Московского Кремля, узнаем, где государи изволили провиант хранить, обнаружим первый герб с двуглавым орлом на Руси, запечатленный в белом камне, и непременно увидим величественный памятник князю Владимиру – крестителю Руси.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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«Секреты Манежной... »
«Секреты Манежной... »
Дорогие Друзья, я приглашаю Вас в путешествие по одному из самых любимых променадов нашей Столицы ⭐️ – Манежной площади и её окрестностям.
В процессе нашей прогулки мы познакомимся с историей 📖 живописного Александровского сада; выясним, что за призрак беспокоит городских гуляк у Комендантской башни Московского Кремля; узнаем, где государи изволили провиант хранить; обнаружим первый герб с двуглавым орлом на Руси, запечатлённый в белом камне, и непременно увидим грандиозный памятник князю Владимиру – крестителю Руси.
Мы полюбуемся одним из красивейших московских зданий – Домом Пашкова и разузнаем в чём кроется мистическая часть истории этой постройки; услышим рассказ о том, как велись дела в Императорских театрах; поговорим о любовно-романтической подоплёке страшного революционного времени и откроем место расположения знаменитого московского храма – церкви Николая Чудотворца в Сапожке.
Прогуливаясь по этим древним землям, мы подивимся устройству самой новаторской постройки своего времени – великолепного Манежа; узнаем, какие трудности предшествовали обретению Московским государственным университетом своего первого здания; выясним, как необычно проводил время Наполеон в дни своего недолгого пребывания в Столице; полюбопытствуем, каким мог стать первый подземный торговый комплекс нашего города и разгадаем тайну такого существенного отличия левой и правой сторон крупнейшего здания в сердце города – гостиницы «Москва».
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Радиогид.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 У памятника маршалу Жукову
Место завершения
🏁 Манежная площадь.
«Секреты Манежной... »
«Секреты Манежной... »
«Секреты Манежной... »
«Секреты Манежной... »
«Секреты Манежной... »

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лера Б.
Лера Б.
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