Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

Дорогие Друзья, я приглашаю Вас в путешествие по одному из самых любимых променадов нашей Столицы ⭐️ – Манежной площади и её окрестностям.

В процессе нашей прогулки мы познакомимся с историей 📖 живописного Александровского сада; выясним, что за призрак беспокоит городских гуляк у Комендантской башни Московского Кремля; узнаем, где государи изволили провиант хранить; обнаружим первый герб с двуглавым орлом на Руси, запечатлённый в белом камне, и непременно увидим грандиозный памятник князю Владимиру – крестителю Руси.

Мы полюбуемся одним из красивейших московских зданий – Домом Пашкова и разузнаем в чём кроется мистическая часть истории этой постройки; услышим рассказ о том, как велись дела в Императорских театрах; поговорим о любовно-романтической подоплёке страшного революционного времени и откроем место расположения знаменитого московского храма – церкви Николая Чудотворца в Сапожке.

Прогуливаясь по этим древним землям, мы подивимся устройству самой новаторской постройки своего времени – великолепного Манежа; узнаем, какие трудности предшествовали обретению Московским государственным университетом своего первого здания; выясним, как необычно проводил время Наполеон в дни своего недолгого пребывания в Столице; полюбопытствуем, каким мог стать первый подземный торговый комплекс нашего города и разгадаем тайну такого существенного отличия левой и правой сторон крупнейшего здания в сердце города – гостиницы «Москва».