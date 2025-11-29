Хотите проверить, кто в вашей компании настоящий шоколадный гурман? Зовём вас на битву вкусов в квиз-формате! Пять раундов — пять испытаний для настоящих ценителей лакомства.
Интерактив на производстве, вопросы от профессиональных шоколатье, дегустации в процессе квиза, а победителям — ещё и вкусные призы от мануфактуры!
Описание экскурсии
Место проведения — шоколадная мануфактура.
Квиз из 5 раундов
- Блиц «Шоколадный эрудит» — каверзные вопросы о шоколаде
- «Дегустационный вызов» — определите шоколад с первой пробы
- «Слепой кондитер» — создание шедевра с помощью вербального взаимодействия
- «Одна рука — один шоколад» — упаковка плитки быстрее соперников
- Шоколадный квиз по фильмам и мультфильмам
Призы от мануфактуры: победители получат фирменные плитки шоколада.
Организационные детали
- Рекомендованный возраст 12+
- Квиз проведу я или другой ведущий из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле метро «Шоссе Энтузиастов»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1937 туристов
Мы знаем про шоколад практически всё! И хотим поделиться с вами этими знаниями, у нас вы попробуете сделать шоколад самостоятельно, на всех этапах мы будем помогать вам делать шоколад из настоящих какао-бобов!
Входит в следующие категории Москвы
