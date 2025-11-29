Мои заказы

Шоколадный квиз-баттл: вкусная игра на московской мануфактуре

Командное соревнование за звание лучших знатоков шоколада для взрослых и детей с 12 лет
Хотите проверить, кто в вашей компании настоящий шоколадный гурман? Зовём вас на битву вкусов в квиз-формате! Пять раундов — пять испытаний для настоящих ценителей лакомства.

Интерактив на производстве, вопросы от профессиональных шоколатье, дегустации в процессе квиза, а победителям — ещё и вкусные призы от мануфактуры!
Описание экскурсии

Место проведения — шоколадная мануфактура.

Квиз из 5 раундов

  • Блиц «Шоколадный эрудит» — каверзные вопросы о шоколаде
  • «Дегустационный вызов» — определите шоколад с первой пробы
  • «Слепой кондитер» — создание шедевра с помощью вербального взаимодействия
  • «Одна рука — один шоколад» — упаковка плитки быстрее соперников
  • Шоколадный квиз по фильмам и мультфильмам

Призы от мануфактуры: победители получат фирменные плитки шоколада.

Организационные детали

  • Рекомендованный возраст 12+
  • Квиз проведу я или другой ведущий из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле метро «Шоссе Энтузиастов»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1937 туристов
Мы знаем про шоколад практически всё! И хотим поделиться с вами этими знаниями, у нас вы попробуете сделать шоколад самостоятельно, на всех этапах мы будем помогать вам делать шоколад из настоящих какао-бобов!

Входит в следующие категории Москвы

