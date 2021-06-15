Дворцово-парковый ансамбль Москвы «Царицыно», является государственным музеем-заповедником и включает в себя пейзажный парк 🌳, Царицынские пруды, павильоны, оранжерею и многое другое. Расскажем как добраться, какое метро 🚇 и МЦД, покажем парк 🌳 на карте и много фото

Парадный (северный) фасад Большого Дворца Архитекторы Василий Баженов и Матвей Казаков

Москва – уникальный город в России и даже в мире, поэтому его история и развлечения тоже должны быть уникальными. Одно из необыкновенных мест Москвы – Царицынский дворец и парк на юге города.

Совет путешественникам: чтобы исследовать главные достопримечательности, в Царицыно стоит провести минимум 4-5 часов.

История

Хлебный дом Старые фото Царицынского дворцово-паркового ансамбля

В начале XVI века здесь находилась огромная красивая территория, принадлежавшая сестре царя Бориса Годунова, госпоже Ирине. В XVII веке земля, которую тогда называли Богородским, перешла к семье Стрешневых, а затем – к семье Голицыных. Впрочем, история этого места началась в то же время, когда Екатерина Великая проезжала через эти земли, в 1775 году. Когда императрица направилась в Кусково, она проезжала мимо и сразу же была поражена красотой этого места, тогда она купила земли и приказала построить для неё дворец.

Между 1776 и 1785 годами Екатерина Великая назначила Василия Баженова спроектировать и построить дворец. Когда проект был близок к завершению, она решила сама посетить дворец, после осмотра она сказала, что комнаты слишком тёмные и непригодные для жизни Императрицы, поэтому они снесли дворец, чтобы построить ещё один на его обломках. Вы всё ещё можете увидеть остатки оригинального дворца в парке.

На этот раз императрица назначила для этого Матвея Казакова и предварительно утвердила проекты ещё до начала строительства. Казаков руководил работами до 1796 года, когда скончалась Екатерина Великая, и строительство временно прекратилось. Преемник Екатерины Великой, Павел I, не позаботился о завершении строительства дворца, поэтому строительство полностью прекратилось, а обломки оставались на месте более 200 лет, пока в 2005 году правительство не приняло решение завершить недостроенный Царицынский дворец.

Итог таков: Царицыно императорская резиденция, в которой никогда не жил ни один император.

Сейчас в комплекс «Царицыно» входят музей истории, искусства и архитектуры, общественный парк, близлежащий лес, оздоровительные тропы и музыкальный фонтан.

Видео-экскурсия по Царицыно

Большой Царицынский дворец

Музей Царицыно Фундаменты Большого кавалерийского корпуса на фоне Большого Дворца Третий кавалерийский комплекс Большой Царицынский дворец Металлическая карта Фигурный мост

В настоящее время в музее представлена коллекция скульптуры, живописи, изделий из металла, стекла, ткачества, древних костей и деревянных предметов искусства. В коллекции скульптур вы найдете несколько статуй бывших русских дворян, таких как Мария Федоровна или сама императрица Екатерина. Однако коллекция в основном посвящена культуре и природе России XVI века и старше. Также можно полюбоваться фигурками птиц или простых людей в традиционной одежде.

В собрании живописи есть портреты высокопоставленных лиц бывшего российского царизма, например, есть картины матери Екатерины Великой, госпожи Екатерины Алексавской, самой Екатерины Великой, Александра Первого.

Коллекция металла, которая пользуется большой популярностью у посетителей, включает монеты, металлические предметы мебели и металлические произведения искусства с 16 века до наших дней. Украшенные кинжалы, кухонные принадлежности XVII века, декоративные и первые монеты России.

Изюминкой музея являются изделия из фарфора и керамики, которые в основном относятся к 90-м годам. Также в коллекции есть несколько фарфоровых предметов эпохи Екатерины Великой.

Рядом с Большим дворцом существует ещё несколько других важных построек (все спроектированы Баженовым):

Хлебный дом – представлял собой комплексное рабочее место для прислуги, поскольку аристократы того времени не хотели видеть её во дворцах;

– представлял собой комплексное рабочее место для прислуги, поскольку аристократы того времени не хотели видеть её во дворцах; Оперный дом – построен для небольших деловых встреч, церемоний, а также домашних представлений и придворных увеселений;

– построен для небольших деловых встреч, церемоний, а также домашних представлений и придворных увеселений; Полуциркульный дворец (Малый дворец) – также строился для личного пользования Екатерины II, внутри находится всего 6 небольших комнат. Включая — будуар и овальный зал;

(Малый дворец) – также строился для личного пользования Екатерины II, внутри находится всего 6 небольших комнат. Включая — будуар и овальный зал; Храм – самая ранняя постройка на территории Царицыно (подробнее читайте ниже);

– самая ранняя постройка на территории Царицыно (подробнее читайте ниже); Фигурный мост – одно из немногочисленных построек царицынского ансамбля дошедших до наших дней.

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Храм иконы Божией Матери «Живоносный источник»

Храм иконы Божией Матери

Храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник» – находится рядом с большим дворцом возник ещё до приобретения этой земли Екатериной, он выделяется прекрасными образцами русско-православной религиозной иконографии. Войдя внутрь, можно увидеть красочно раскрашенные изображения святых, сцены из истории церкви и сложные металлические конструкции. Храм был построен в середине XVIII века в стиле елизаветинского барокко.

Парковые павильоны и другие интересные объекты

Разрушенная башня Виноградные ворота Павильон Миловида Павильон Нерастанкино

Двигаясь дальше в сторону парка, вы наткнетесь на изысканные Виноградные ворота. Они считаются символической границей между дворцово-парковым ансамблем и парком.

Если пойти дальше в парк, вы откроете для себя ещё больше интересных мест. Таких как например, разрушенная башня. Не упустите шанс поднимитесь на вершину башни, оттуда открывается прекрасный вид на пруды.

Гуляя по парку, можно наткнуться на несколько миниатюрных павильонов, таких как павильон Нерастанкино и Миловиды. Они являются небольшими галереями в классическом стиле, где можно передохнуть.

Царицынские Оранжереи

Цветущие орхидее в Царицынских оранжереях Оранжерейный комплекс

Недалеко от Большого дворца располагается оранжерейный комплекс, его открыли в 2011 году. Оранжереи были реконструированы по чертежам XIX века. Здесь проходят интересные экскурсии, а также всевозможные обучающие мастер-классы для взрослых и детей.

Царицыно Парк

Мы были в парке два раза, один из дней был пасмурным, но красоты от этого ни как не убавилось Поляна недалеко от дворца, где люди устраивают пикники и играют в активные игры Вид на музыкальный фонтан В парке очень много цветов 🌺 У дочери Хорошо Там😊 парк прошёл проверку, ведь там так много цветов и одуванчиков

Однако наиболее любимая у посетителей часть Царицыно – это обширный парк комплекса. Как и 250 лет назад, сегодня парк Царицыно – это лучший выбор местных жителей для прогулок и пикников. В конце 19 века он был настолько популярен, что здания комплекса превратились в кафе и рестораны, потеряв при этом свою историческую идентичность. Правительство восстановило и завершило работы Казакова, а также полностью отреставрировало это место в период с 2005 по 2007 год.

В зимнее время

Покатушки на тюбингах Катание на оленьих упряжках

Популярность этого места не сводится только к прогулкам и пикникам, и даже не к зданиям и музеям, одним из уникальных развлечений этого парка катание на санках. В зимний период, когда снега достаточно много, в парке открывается павильон, в котором можно взять напрокат оленьи, лошадиные и собачьи упряжки. Однако это зависит от количества выпавшего снега.

Кроме того, в это время можно арендовать лыжное снаряжение и снаряжение для тюбинга в магазинах парка, поскольку здесь достаточно места и снега, чтобы заняться многими зимними видами спорта. Тюбинг особенно популярен как среди детей, так и среди взрослых.

Возьмите с собой горстку сырых семечек или фундука. Белочки с радостью примут это дар 😋

В летнее время

Занятия йогой Экскурсии по парку на электромобилях

Оздоровительные тропы, езда на велосипедах и сигвеях – это те виды спорта, которые распространены летом в тёплую погоду. В это время года также можно арендовать лодку, чтобы прогуляться по огромному пруду в парке.

Электронные автомобили в парке – отличное решение для тех людей, которые хотят совершить экскурсию по Царицыно и одновременно узнать его историю, поскольку на них всегда есть экскурсовод, готовый подробно рассказать об этом месте.

Также администрация парка выделяет площадки на северо-западе парка для танцпола, где днём проводятся занятия йогой и утренние тренировки, а по вечерам это прекрасное место для танцев под живую музыку.

Пруды и музыкальный фонтан «Подкова»

Царицынские пруды Пруды и музыкальный фонтан

Пруды в Царицыно – красивое и спокойное место, прогуливаясь по периметру можно увидеть лебедей и уток. Одно из лучших развлечений в парке летними вечерами – музыкальный фонтан, находящийся на искусственном острове Среднего пруда. Рядом с фонтаном есть скамейки, на которых можно отдохнуть и насладиться отличным водно-световым шоу с огнями.

Как добраться до Царицыно

Станция метро Царицыно

Посетить этот парк довольно просто, так как это открытый общественный парк, а значит, вход бесплатный.

В парке Царицыно несколько входов. Советуем сесть на метро и доехать до станции метро Царицыно. От метро необходимо пройти под железнодорожным мостом и вот вы у Центральных ворот. Пройдя через этот вход, вы окажитесь в живописной части парка с прудами.



А вот после осмотра парка лучше уехать со станции «Орехово», она находится неподалёку от выхода из парка. Так как парк очень большой, после долгой прогулки по нему и осмотра дворца можно изрядно устать, чтобы вернуться обратно на станцию ​​метро «Царицыно».

Царицыно на карте Москвы

Где поесть в Царицыно

Кафе Летние сезоны В кафе Усадьба

Гуляя по парку, вы встретите много киосков с едой. Здесь продаются горячие и холодные напитки, закуски, конфеты, бутерброды, хот-доги и т. д.

Также здесь есть несколько кафe: АндерСон, Меркато, Банкетный зал Пантеон, Усадьба и «Кофишенская». Например, в кафе "Кофишенская" предлагают множество вкусных блюд: супы, салаты, мясо и рыбу, пасту, десерты. У них также есть специальное веганское меню.

Информация о билетах и часах работы

Большой мост

Парк открыт ежедневно с 6:00 до 24:00. Вход в парк бесплатный,

в парке можно арендовать лодку и совершить экскурсию по Царицынским прудам,

с апреля по октябрь проходят экскурсии по парку на электромобилях,

музеи и выставки открыты со вторника по воскресенье. Понедельник выходной,

билеты в Большой Дворец и Хлебный Дом (две постоянные экспозиции в Царицыно) можно приобрести онлайн.