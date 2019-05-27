Что вас ожидает

Архитектурные находки Баженова

В лице императрицы Екатерины II живописное местечко под названием Черная Грязь обрело великую, но, к сожалению, переменчивую хозяйку: остановленный по решению императрицы, проект Царицыно поломал судьбы двух гениев эпохи – Василия Ивановича Баженова и его ученика, Матвея Федоровича Казакова. На прогулке вы увидите самые знаковые постройки Баженова, преисполненные архитектурными хитростями и обманками. Рассмотрите готическую архитектуру Фигурного моста, удивитесь, как нагло обманывает нас форма Третьего Кавалерийского корпуса, полюбуетесь Мостом Через Большой Овраг и романтическими руинами Камер-юнгфарского корпуса. Восхититесь изяществом и – снова обман! – маскарадом Малого и Среднего Дворцов, поразитесь Галерее-ограде и декору Хлебного дома и погрузитесь в настоящую лесную сказку у Виноградной арки.

Шедевры Казакова в историях и деталях

Перед вами предстанет тот случай, когда ученик если и не превзошел учителя, то уж точно встал с ним вровень. Мы полюбуемся великолепным фасадом Большого Дворца со всех сторон, разглядим средневековые башни, а еще попробуем разобраться, что не устроило императрицу в этом проекте и почему именно Большой Дворец так привлекал различных неформалов до его реконструкции.

Новая жизнь Царицыно

Попав внутрь Хлебного дома и Большого дворца, вы познакомитесь с экспозицией «Воспоминания о великой руине», осмотрите фундаменты разобранных дворцов Баженова и на минуту перенесетесь в то трепетное время. Я проведу вас по залам, выполненным в духе екатерининских времен: Таврическому и Екатерининскому, и расскажу, в каком виде Екатерина Великая все же вернулась в Царицыно.

На экскурсии каждый участник получит лист с заданиями, которые помогут вам вдохновиться этим прекрасным местом со сложной судьбой. А в конце прогулки попробуем написать стихотворение о Царицыно (лучшие авторы получат призы)!

Организационные детали