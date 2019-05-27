Царицыно: театр архитектуры

Поэтическая прогулка по самому таинственному парку Москвы

5
15 отзывов
Индивидуальная
Царицыно — самый грандиозный усадебный проект 18-го века, взбудораживший императрицу Екатерину II, но вскоре заброшенный и ставший романтической руиной.

И вот сейчас, бывший пристанищем для скалолазов, толкиенистов и хиппи, парк обретает новую музейную жизнь, с которой я приглашаю вас познакомиться.

Мы прогуляемся по живописным тропам парка, поговорим о судьбах гениальных архитекторов Баженова и Казакова, рассмотрим их знаковые работы и разберемся, почему масштабный проект Царицыно так и не был воплощен в жизнь.
Царицыно: театр архитектуры
Царицыно: театр архитектуры
Царицыно: театр архитектуры
Царицыно: театр архитектуры
Царицыно: театр архитектуры
Царицыно: театр архитектуры
Царицыно: театр архитектуры
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Что вас ожидает

Архитектурные находки Баженова

В лице императрицы Екатерины II живописное местечко под названием Черная Грязь обрело великую, но, к сожалению, переменчивую хозяйку: остановленный по решению императрицы, проект Царицыно поломал судьбы двух гениев эпохи – Василия Ивановича Баженова и его ученика, Матвея Федоровича Казакова. На прогулке вы увидите самые знаковые постройки Баженова, преисполненные архитектурными хитростями и обманками. Рассмотрите готическую архитектуру Фигурного моста, удивитесь, как нагло обманывает нас форма Третьего Кавалерийского корпуса, полюбуетесь Мостом Через Большой Овраг и романтическими руинами Камер-юнгфарского корпуса. Восхититесь изяществом и – снова обман! – маскарадом Малого и Среднего Дворцов, поразитесь Галерее-ограде и декору Хлебного дома и погрузитесь в настоящую лесную сказку у Виноградной арки.

Шедевры Казакова в историях и деталях

Перед вами предстанет тот случай, когда ученик если и не превзошел учителя, то уж точно встал с ним вровень. Мы полюбуемся великолепным фасадом Большого Дворца со всех сторон, разглядим средневековые башни, а еще попробуем разобраться, что не устроило императрицу в этом проекте и почему именно Большой Дворец так привлекал различных неформалов до его реконструкции.

Новая жизнь Царицыно

Попав внутрь Хлебного дома и Большого дворца, вы познакомитесь с экспозицией «Воспоминания о великой руине», осмотрите фундаменты разобранных дворцов Баженова и на минуту перенесетесь в то трепетное время. Я проведу вас по залам, выполненным в духе екатерининских времен: Таврическому и Екатерининскому, и расскажу, в каком виде Екатерина Великая все же вернулась в Царицыно.

На экскурсии каждый участник получит лист с заданиями, которые помогут вам вдохновиться этим прекрасным местом со сложной судьбой. А в конце прогулки попробуем написать стихотворение о Царицыно (лучшие авторы получат призы)!

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Хлебный дом и Большой Дворец – 350 руб. с человека.
  • Экскурсию проводит с аккредитованный гид по Царицынскому парку.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Царицыно»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
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2
1
О
27 мая 2019
Спасибо большое Юлии за экскурсию! Супер!
А
2 мая 2019
Отличная экскурсия! Безупречная организация, грамотно проработан маршрут. Юлия прекрасный рассказчик, сумела погрузить в эпоху Екатерины II. Спасибо!
И
2 мая 2019
Экскурсия очень понравилась, интересная, познавательная и неутомительная. Экскурсия проводилась в выходной день, и очень удачно выбрано время ее начала - 11-00, позже уже было много людей, поэтому лучше проводить экскурсию в первой половине дня.
Н
18 мар 2019
У Юли все экскурсии замечательные!
З
15 окт 2018
Очень интересный рассказ об истории Царицына, приправленный сведениями из теории и истории архитектуры. С Юлей не скучно, общается со всеми, отвечает на все вопросы. Обязательно схожу и на другие экскурсии этого гида;-)
М
8 окт 2018
Мария - прекрасный рассказчик, очень живо и интересно рассказала об истории и архитектуре Царицыно.
К
1 окт 2018
Экскурсия понравилась своей неординарностью.
Экскурсовод Юля, как всегда, была на высоте, и давала материал интересно, но сжато.
С
24 сен 2018
Добрый день! 22.09.18 были на экскурсии в парке "Царицыно". Ранее были на прогулке по парку и дворцу, но экскурсовод Юля так дополнила ранее услышанное, что в постройках Баженова увидели много интересного и неведомого. Захотелось изучить тему глубже. С Юлей на экскурсии не в первый раз, очень заряжает позитивом и своей любовью к посещаемым местам. До новых встреч!
А
24 сен 2018
Все очень понравилось, очень профессиональны
Т
23 сен 2018
Все было хорошо.
F
23 сен 2018
Очень интересная экскурсия и прекрасный экскурсовод Юлия. Подходит любому, кто интересуется историей Москвы.
М
22 сен 2018
Последние классные деньки. Как нам повезло, что сегодня выдалась такая шикарная погода. И именно на сегодняшний прекрасный день выпала экскурсия по Царицыну с Юлей @mummy_zu.
Очень мне понравилась эта прогулка. Сразу видно человека, влюбленного в свое дело и в этом место.
Юля рассказала много интересного, таких нюансов, о которых я даже не знала. Раскрывать тайны не буду, приходите к Юле на экскурсию и все узнаете сами.
А
19 авг 2018
Экскурсия очень понравилась!
Информации за 3 часа более чем достаточно!
Интересно, позитивно и со вкусом!
Рекомендуем!
М
19 авг 2018
Хочу поблагодарить Юлю, за великолепную экскурсию, просто супер!!!
А
8 авг 2018
Все, кто встретился на моем пути после экскурсии по парку Царицыно устали слушать подробности. Я признаюсь, что живу в этом районе 27 лет и парк расположен в 15 минутах ходьбы, но я и не придавала значения тому, что живу рядом с памятником архитектуры.
В ходе экскурсии я поднимала так часто глаза, чтобы посмотреть парапет дворца, останавливалась, чтобы окинуть взглядом Чайный дом; я никогда раньше не обращала внимание, что некоторые здания круглые при рассмотрении издалека и не представляла, что арочный мост может быть прекрасным местом для спектакля. ⠀
Я никогда и не думала, что живу в таком потрясающем месте, о котором Юлия рассказывает так завораживающе, что теперь раз в неделю я обязательно буду ходить в Цврицыно.

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