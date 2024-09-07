В этом путешествии вы откроете для себя несколько небольших городов Тульской и Московской областей и насладитесь их уютом.
Описание тура
Организационные детали
Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.
Проживание. Двух- или трёхместное размещение в гостинице «Бон Вояж» 4* в Туле. За доплату возможно одноместное размещение. Стоимость тура указана при двухместном размещении.
Питание. В стоимость входят завтраки в гостиницах и обеды. Ужины оплачиваются отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Достопримечательности Каширы и Венёва
Собираемся в Москве у станции метро «Анино» и выезжаем в Каширу. По приезде нас ждёт обзорная экскурсия, во время которой вы узнаете о том, как город переживал различные исторические периоды. Пройдём по старинным улицам, любуясь усадьбами 19 века. осмотрим местные музеи и скверы, здание администрации. Увидим Никитский монастырь — важнейший православный комплекс в Кашире. Со смотровой площадки насладимся панорамой окрестностей, а после направимся к Хлебной площади у Веденского храма. Здесь вам расскажут о Георгиевской ярмарке. Вас также ждут памятник стрельцу, посвященный подвигу каширских стрельцов 1572 года, монументы героям Великой Отечественной войны. Также посетим сквер А. С. Пушкина и храм Николы Ратного. Сделаем остановку у Успенского кафедрального собора и побываем в Музее кукол.
Далее переместимся в Венёв. Пообедаем и отправимся на прогулку по городу. Заглянем на местную Красную площадь и осмотрим колокольню — самое высокое здание Тульской области. Также увидим Богоявленскую и Казанскую церкви, побродим по Станционной улице, где расположился Историко-культурный комплекс — настоящий музей под открытым небом. Рекомендуем порадовать себя двойной баранкой, имеющей форму буквы «В».
По окончании экскурсии поедем в Тулу. У вас будет свободное время после размещения в гостинице.
Крапивна и Дубна: знаковые локации и мастер-класс
После завтрака отправляемся в село Крапивна. Не так давно здесь открылся Музей земства и градостроительной истории, где вы сможете узнать о местном самоуправлении и развитии поселения. Каждый зал даёт возможность воспользоваться интерактивным оборудованием и погрузиться в историю Крапивенского уезда.
Далее вас ждёт мастер-класс по изготовлению крапивной нити. В процессе вам расскажут о крапивном прядении и техниками обработки растения. Мы создадим настоящий оберег и повяжем его на руку, загадав желание. Затем продегустируем пироги и варенье с крапивой.
По приезде в Дубну пообедаем в кафе и направимся на экскурсию в музей «Промышленная усадьба дворян Мосоловых». Семья промышленников поспособствовала образованию города, множество чугунолитейных заводов было построено благодаря Мосоловым. Экспозиция музея направлена распространение знаний о промысле, а интерактивное оборудование делает знакомство с историей увлекательным.
Наше путешествие подошло к концу — время возвращаться в Москву. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 900 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтрак в гостиницах и 2 обеда
- Трансфер из/до Москвы
- Трансфер по маршруту (при группе более 19 человек - автобус туркласса марки Neoplan, Setra, Yutong, Mercedes, Man, ShenLong при группе менее 17 человек - микроавтобус Mercedes Sprinter, Ford Transit или аналог)
- Экскурсии
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Ужины
- Одноместное размещение - 16 200 руб
- Трёхместное размещение - 12 900 руб