Шарм провинции: экспресс-тур по Кашире, Венёву, Туле, Крапивне и Дубне

Попробовать венёвскую баранку, сделать крапивную нить и продегустировать пироги с крапивой
Не раз русские поэты и писатели в своих произведениях признавались в любви провинции.

В этом путешествии вы откроете для себя несколько небольших городов Тульской и Московской областей и насладитесь их уютом.
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Погуляем по Кашире, где осмотрим Хлебную площадь, церкви и монастыри, пройдём по скверу А. С. Пушкина и побываем в Музее Кукол. В Венёве посетим Историко-культурный комплекс и сможем полакомиться двойной баранкой.

В Крапивне заглянем в Музей земства и градостроительной истории, а также на мастер-класс по изготовлению крапивной нити. Завершим поездку в Дубне, где ознакомимся с экспозицией «Промышленной усадьбы дворян Мосоловых».

Шарм провинции: экспресс-тур по Кашире, Венёву, Туле, Крапивне и Дубне
Шарм провинции: экспресс-тур по Кашире, Венёву, Туле, Крапивне и Дубне
Шарм провинции: экспресс-тур по Кашире, Венёву, Туле, Крапивне и Дубне
Ближайшие даты:
Время начала: 07:45

Описание тура

Организационные детали

Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.

Проживание. Двух- или трёхместное размещение в гостинице «Бон Вояж» 4* в Туле. За доплату возможно одноместное размещение. Стоимость тура указана при двухместном размещении.

Питание. В стоимость входят завтраки в гостиницах и обеды. Ужины оплачиваются отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Каширы и Венёва

Собираемся в Москве у станции метро «Анино» и выезжаем в Каширу. По приезде нас ждёт обзорная экскурсия, во время которой вы узнаете о том, как город переживал различные исторические периоды. Пройдём по старинным улицам, любуясь усадьбами 19 века. осмотрим местные музеи и скверы, здание администрации. Увидим Никитский монастырь — важнейший православный комплекс в Кашире. Со смотровой площадки насладимся панорамой окрестностей, а после направимся к Хлебной площади у Веденского храма. Здесь вам расскажут о Георгиевской ярмарке. Вас также ждут памятник стрельцу, посвященный подвигу каширских стрельцов 1572 года, монументы героям Великой Отечественной войны. Также посетим сквер А. С. Пушкина и храм Николы Ратного. Сделаем остановку у Успенского кафедрального собора и побываем в Музее кукол.

Далее переместимся в Венёв. Пообедаем и отправимся на прогулку по городу. Заглянем на местную Красную площадь и осмотрим колокольню — самое высокое здание Тульской области. Также увидим Богоявленскую и Казанскую церкви, побродим по Станционной улице, где расположился Историко-культурный комплекс — настоящий музей под открытым небом. Рекомендуем порадовать себя двойной баранкой, имеющей форму буквы «В».

По окончании экскурсии поедем в Тулу. У вас будет свободное время после размещения в гостинице.

Достопримечательности Каширы и ВенёваДостопримечательности Каширы и ВенёваДостопримечательности Каширы и ВенёваДостопримечательности Каширы и ВенёваДостопримечательности Каширы и Венёва
2 день

Крапивна и Дубна: знаковые локации и мастер-класс

После завтрака отправляемся в село Крапивна. Не так давно здесь открылся Музей земства и градостроительной истории, где вы сможете узнать о местном самоуправлении и развитии поселения. Каждый зал даёт возможность воспользоваться интерактивным оборудованием и погрузиться в историю Крапивенского уезда.

Далее вас ждёт мастер-класс по изготовлению крапивной нити. В процессе вам расскажут о крапивном прядении и техниками обработки растения. Мы создадим настоящий оберег и повяжем его на руку, загадав желание. Затем продегустируем пироги и варенье с крапивой.

По приезде в Дубну пообедаем в кафе и направимся на экскурсию в музей «Промышленная усадьба дворян Мосоловых». Семья промышленников поспособствовала образованию города, множество чугунолитейных заводов было построено благодаря Мосоловым. Экспозиция музея направлена распространение знаний о промысле, а интерактивное оборудование делает знакомство с историей увлекательным.

Наше путешествие подошло к концу — время возвращаться в Москву. До новых встреч!

Крапивна и Дубна: знаковые локации и мастер-классКрапивна и Дубна: знаковые локации и мастер-классКрапивна и Дубна: знаковые локации и мастер-классКрапивна и Дубна: знаковые локации и мастер-классКрапивна и Дубна: знаковые локации и мастер-класс

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак в гостиницах и 2 обеда
  • Трансфер из/до Москвы
  • Трансфер по маршруту (при группе более 19 человек - автобус туркласса марки Neoplan, Setra, Yutong, Mercedes, Man, ShenLong при группе менее 17 человек - микроавтобус Mercedes Sprinter, Ford Transit или аналог)
  • Экскурсии
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Ужины
  • Одноместное размещение - 16 200 руб
  • Трёхместное размещение - 12 900 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Анино», 7:45
Завершение: Москва, станция метро «Анино», время зависит от времени прибытия в город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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