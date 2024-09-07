Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.

Проживание. Двух- или трёхместное размещение в гостинице «Бон Вояж» 4* в Туле. За доплату возможно одноместное размещение. Стоимость тура указана при двухместном размещении.

Питание. В стоимость входят завтраки в гостиницах и обеды. Ужины оплачиваются отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.