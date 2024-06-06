1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Мурманск - главный город Заполярья
Понять, из чего сотканы быт и история крупнейшего города мира, расположенного за Полярным кругом
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
от 7 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мегаполис за Полярным кругом
Познакомиться с Мурманском, ощутить его северный характер и полюбоваться Кольским фьордом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Узнать о жизни за полярным кругом и рассмотреть главные символы города на авто-пешеходной прогулке
Начало: на площади Пять углов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7 700₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина6 июня 2024Экскурсию проводила Анастасия, несмотря на дождливую и прохладную погоду, прогулка прошла на одном дыхании. Если сначала Мурманск показался серым и
- ИИлья28 мая 2024Не смотря на то, что адаптация к полярному дню сильно било по бодрости, Анастасия просто не дала заснуть) 4 часа
- ЕЕкатерина17 мая 2024Однозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает в беседу, отвечает на вопросы,
- ААнастасия11 мая 2024Анастасия - прекрасный гид, знающий материал, отвечающий на вопросы, не навязчивый, очень тактичный, с правильной речью - всё очень спокойно, комфортно, интересно и познавательно! Хотите влюбиться в суровый Север и не нежный Мурманск, вам сюда! 👍🏼
- ТТатьяна2 мая 2024Было очень круто 🙌 Рекомендую 👍
- ААнастасия4 апреля 2024Все прошло отлично! Антон прекрасный коммуникабельный гид с хорошим знанием материала.
- ЕЕлена31 марта 2024Вся наша семья в восторге от экскурсии! Знакомство получилось по-настоящему очень тёплым! Каждый нашёл для себя повод для удивления в Мурманске
- ВВалентина27 января 2024Экскурсию вел Владислав. Отлично: рассказывает интересно и информативно. Мы первый раз были в Мурманске и очень надеемся повторить свой визит летом и только к Владиславу!!!!
- ООльга24 декабря 2023Отлично! Мегаотлично! Мурманск выдал нам чудесную погоду и познакомил с обаятельными жителями этого сурового места, которые искренне любят свой город и заряжают этой любовью. Очень комфортная и нформативная экскурсия!!!! Спасибо!!!!!!
- ЕЕкатерина2 февраля 2023Отличная экскурсия! Нас встретили у отеля, и в первые же минуты нам стали рассказывать о городе! Владимир очень интересно рассказал
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Бараний лоб у озера Семеновское»
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