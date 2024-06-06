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благодаря экскурсоводу Андрею. Мальчишки обследовали внутренности подводной лодки, спрятанной под причалом. Туда можно забраться только во время отлива, Андрей идеально подобрал время для этого посещения. Меня поразили камни, покрытые морскими водорослями. А истории про судьбу города Кола и защиту Мурманска во время войны не могут остановить равнодушными! Приятно, что экскурсовод любит свой город, его рассказ помогает полюбить этот удивительный край и гостям!