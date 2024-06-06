Экскурсии из Мурманска к озеру Семеновское

Найдено 4 экскурсии в категории «Бараний лоб у озера Семеновское» в Мурманске, цены от 7 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мурманск - главный город Заполярья
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Мурманск - главный город Заполярья
Понять, из чего сотканы быт и история крупнейшего города мира, расположенного за Полярным кругом
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 7 000 за всё до 4 чел.
С Мурманском на «ты»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
61 отзыв
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
от 7 000 за всё до 20 чел.
Мегаполис за Полярным кругом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Мегаполис за Полярным кругом
Познакомиться с Мурманском, ощутить его северный характер и полюбоваться Кольским фьордом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 400 за всё до 4 чел.
Теплое знакомство с холодным Мурманском
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
41 отзыв
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Узнать о жизни за полярным кругом и рассмотреть главные символы города на авто-пешеходной прогулке
Начало: на площади Пять углов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7 700 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ангелина
    6 июня 2024
    Мурманск - главный город Заполярья
    Экскурсию проводила Анастасия, несмотря на дождливую и прохладную погоду, прогулка прошла на одном дыхании. Если сначала Мурманск показался серым и
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    мрачным, то после экскурсии мы взглянули на него с другой стороны))) Анастасия - отличный гид, с хорошо поставленной и грамотной речью, слушать ее было очень приятно и интересно)) всем очень рекомендуем

    Экскурсию проводила Анастасия, несмотря на дождливую и прохладную погоду, прогулка прошла на одном дыхании. Если сначалаЭкскурсию проводила Анастасия, несмотря на дождливую и прохладную погоду, прогулка прошла на одном дыхании. Если сначала
  • И
    Илья
    28 мая 2024
    Мурманск - главный город Заполярья
    Не смотря на то, что адаптация к полярному дню сильно било по бодрости, Анастасия просто не дала заснуть) 4 часа
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    как один, все пожелания учтены, на все вопросы получены ответы, к тому же получился формат идеального сочетания экскурса и житейских бесед. Ждите в гости на сияние)

  • Е
    Екатерина
    17 мая 2024
    С Мурманском на «ты»
    Однозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает в беседу, отвечает на вопросы,
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    дискутирует. Нас было трое, всем понравилась эта обзорная экскурсия. Отдельное спасибо Антону, что подстроился под наше свободное время и познакомил нас с замечательным городом Мурманском.

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  • А
    Анастасия
    11 мая 2024
    Мурманск - главный город Заполярья
    Анастасия - прекрасный гид, знающий материал, отвечающий на вопросы, не навязчивый, очень тактичный, с правильной речью - всё очень спокойно, комфортно, интересно и познавательно! Хотите влюбиться в суровый Север и не нежный Мурманск, вам сюда! 👍🏼
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    С Мурманском на «ты»
    Было очень круто 🙌 Рекомендую 👍
  • А
    Анастасия
    4 апреля 2024
    С Мурманском на «ты»
    Все прошло отлично! Антон прекрасный коммуникабельный гид с хорошим знанием материала.
  • Е
    Елена
    31 марта 2024
    Теплое знакомство с холодным Мурманском
    Вся наша семья в восторге от экскурсии! Знакомство получилось по-настоящему очень тёплым! Каждый нашёл для себя повод для удивления в Мурманске
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    благодаря экскурсоводу Андрею. Мальчишки обследовали внутренности подводной лодки, спрятанной под причалом. Туда можно забраться только во время отлива, Андрей идеально подобрал время для этого посещения. Меня поразили камни, покрытые морскими водорослями. А истории про судьбу города Кола и защиту Мурманска во время войны не могут остановить равнодушными! Приятно, что экскурсовод любит свой город, его рассказ помогает полюбить этот удивительный край и гостям!

  • В
    Валентина
    27 января 2024
    Теплое знакомство с холодным Мурманском
    Экскурсию вел Владислав. Отлично: рассказывает интересно и информативно. Мы первый раз были в Мурманске и очень надеемся повторить свой визит летом и только к Владиславу!!!!
  • О
    Ольга
    24 декабря 2023
    Мегаполис за Полярным кругом
    Отлично! Мегаотлично! Мурманск выдал нам чудесную погоду и познакомил с обаятельными жителями этого сурового места, которые искренне любят свой город и заряжают этой любовью. Очень комфортная и нформативная экскурсия!!!! Спасибо!!!!!!
    Отлично! Мегаотлично! Мурманск выдал нам чудесную погоду и познакомил с обаятельными жителями этого сурового места, которыеОтлично! Мегаотлично! Мурманск выдал нам чудесную погоду и познакомил с обаятельными жителями этого сурового места, которыеОтлично! Мегаотлично! Мурманск выдал нам чудесную погоду и познакомил с обаятельными жителями этого сурового места, которые
  • Е
    Екатерина
    2 февраля 2023
    Мегаполис за Полярным кругом
    Отличная экскурсия! Нас встретили у отеля, и в первые же минуты нам стали рассказывать о городе! Владимир очень интересно рассказал
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    о Мурманске, о культурных памятниках. У него достаточно большой багаж знаний, поэтому заскучать не выйдет! Мы ездили на машине по разным местам, и уже там пешком гуляли, что даже очень здорово. Владимир прислушивался к нашим пожеланиям и перестраивал программу. Посоветовал замечательное кафе, дождался нас и отвез в аэропорт. Экскурсия замечательная, советую! Спасибо большое Владимиру

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Бараний лоб у озера Семеновское»

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Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Бараний лоб у озера Семеновское" можно забронировать 4 экскурсии от 7 000 до 8 400. Туристы уже оставили гидам 306 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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