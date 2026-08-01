Встретимся в центре Мурманска и отправимся в саамскую деревню, где вы познакомитесь с культурой, традициями и бытом коренного народа севера. Встретитесь с оленями, сможете погладить их и покормить любимым лакомством — ягелем.

В чуме примете участие в мастер‑классе: приготовите уху и оленину, узнаете секреты северных рецептов, а потом мы вкусно пообедаем у живого костра.