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никакого удовольствия. А в компании людей, которые это делают регулярно и с удовольствием, чувствуешь себя уверенно и безопасно. Отдельно приятно, что всю группу собрали в Мурманске по местам дислокации и потом развезли обратно. Это всяко удобнее, чем общий сбор у Пяти Углов. Очень жаль, что программа поездки на Трипстере не поддерживается в актуальном состоянии. Оно конечно в итоге выходит в соответствии с лениниским заветом: «Лучше меньше, да лучше», но Большое Озерко и мыс Немецкий мы не увидели, и последующие группы по-видимому ожидает та же участь. Так же в программе есть фраза: «Через перешеек въедем на полуостров Рыбачий и обогнём его по восточному побережью.» Возможно, что это просто ошибка по невнимательности, но на Рыбачьем мы следовали исключительно но западному берегу. Про питание. Если вдруг ваш организм не воспринимает кусок пирога и чай как обед, очень рекомендую захватить себе какое то дополнительное питание. Без сомнения, в этой поездке просто жаль времени на приготовление каких то кулинарных изысков, но отзавтракав самостоятельно в Мурманске(7-8 утра) вы потом заедете на заправку в Титовке (10-11 утра) где можно отведать чудесных пирогов с рыбой за свой счет, далее уже часа в 3-4 дня пироги с капустой Штолле от Василия, ну и вполне себе полноценный плотный ужин после 9 вечера. А еще наша группа не увидела в меню крабов, хоть в программе и написано: «Питание. Включено в стоимость. В меню включены оленина, рыба и крабы.» Оленина была, рыба тоже, а с крабами какая то странная история. Мы дважды заезжали к некоему поставщику, у которого, как я понял, был размещен предварительный заказ. И если в первый день вроде как надо было немного подождать, то во второй все было уже очень строго и надежно. Снова к нему заехали, потолкались с полчаса, уехали, но столь желанных крабов на обед так и не увидели. Теперь я мучаюсь сомнениями, это какая то красивая легенда или маркетинговый ход? Или только нашей конкретной группе так не повезло, а все остальные обжираются морскими деликатесами? Все таки сам по себе продукт не дешевый и заложен в стоимость поездки, исходя из текста программы. Ну а в целом поездка была прекрасной, ее не испортила даже сушка палатки после ночного дождя. Роскошные виды, заботливый организатор, достойная компания. Вот только всегда приятней получать что то сверх программы, а не вычеркивать пункты из заранее анонсированной.