На 2 дня – туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «На 2 дня» в Мурманске, цены от 21 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
На машине
9 отзывов
2 дня
Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
Увидеть неповторимую природу Кольской земли и переночевать под шум волн
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов, 8:00
28 сен в 08:00
16 окт в 08:00
21 500 за человека
Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море
На машине
1 отзыв
2 дня
Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море
Узнать больше о жизни северных народов и побывать в восстановленной поморской деревне
Начало: Мурманск, 7:30
Завтра в 08:00
23 сен в 08:00
30 000 за человека
Два дня на полуостровах Рыбачий и Средний: путешествие в другой мир
На машине
2 отзыва
2 дня
Два дня на полуостровах Рыбачий и Средний: путешествие в другой мир
Отдохнуть среди дикой нетронутой природы и полюбоваться Северным Ледовитым океаном
Начало: Мурманск, любое удобное для вас место
35 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    26 августа 2024
    Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
    Просто в восторге от поездки! Фотографии не передают масштабов локаций. Огромное спасибо Василию, что познакомил с Севером. Буду всем советовать
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    именно его туры. Человек реально горит своим делом и заряжает этим других. Еда в поездке лучше всяких ресторанов, котлетки из оленины божественно вкусные. Всю поездку Василий подстраивался под наши хотелки, захотели поесть ягод - остановились, захотели побольше погулять - погуляли, не захотели идти в музей - не пошли. Да и просто по человечески, Василий замечательный собеседник, открытый, душевный, позитивный. Очень рекомендую данный тур, без поездки на Рыбачий, я считаю, не прочувствовать настоящего духа Севера. Это путешествие стоит гораздо больших денег чем обозначено! Однозначно займет одно из первых мест в копилке моих воспоминаний! Ещё долго буду приходить в себя и осмысливать увиденное! Всю дорогу хотелось плакать от такой красоты и счастья, что имею возможность её увидеть!

  • К
    Казаковцева
    8 августа 2024
    Два дня на полуостровах Рыбачий и Средний: путешествие в другой мир
    Сказочная экскурсия!!! Очень красивая, яркая, познавательная! Нам очень повезло с гидом! Сергей- увлекательный рассказчик!!! Много интересного!!! Ночевка удобная! Очень порекомендую всем своим друзьям!!!!
  • Н
    Наталья
    29 июля 2024
    Два дня на полуостровах Рыбачий и Средний: путешествие в другой мир
    У меня нет слов, чтобы описать всю ту красоту, которая открывается на Рыбачьем! Невероятная тундра, скалы, обрывы, киты, домашняя уха, теплая компания, море, озера, водопады, интересные истории… Эта поездка включает все! Отдельное спасибо гиду Александру, и организатору всего Вячеславу!
  • Н
    Наталья
    29 июля 2024
    Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море
    Накануне у организаторов произошел форс-мажор, провести заявленный тур не смогли. Однако, вместо отмены, ребята предложили несколько альтернативных вариантов, на что
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    можно заменить тур. Предоставили подробную информацию о новом туре, и избавили меня от самостоятельного поиска замены. В замен заявленного тура провели великолепную экскурсию по Ловозеру и Сейдозеру в индивидуальном порядке по уникальному маршруту (без долгого пешего похода), накормили вкуснейшей ухой и проявили максимум заботы!

  • А
    Алексей
    14 июля 2024
    Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
    Бесконечно благодарен Василию и его команде за это путешествие. Кататься по тем сомнительным дорогам самостоятельно уж точно не доставило бы
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    никакого удовольствия. А в компании людей, которые это делают регулярно и с удовольствием, чувствуешь себя уверенно и безопасно. Отдельно приятно, что всю группу собрали в Мурманске по местам дислокации и потом развезли обратно. Это всяко удобнее, чем общий сбор у Пяти Углов. Очень жаль, что программа поездки на Трипстере не поддерживается в актуальном состоянии. Оно конечно в итоге выходит в соответствии с лениниским заветом: «Лучше меньше, да лучше», но Большое Озерко и мыс Немецкий мы не увидели, и последующие группы по-видимому ожидает та же участь. Так же в программе есть фраза: «Через перешеек въедем на полуостров Рыбачий и обогнём его по восточному побережью.» Возможно, что это просто ошибка по невнимательности, но на Рыбачьем мы следовали исключительно но западному берегу. Про питание. Если вдруг ваш организм не воспринимает кусок пирога и чай как обед, очень рекомендую захватить себе какое то дополнительное питание. Без сомнения, в этой поездке просто жаль времени на приготовление каких то кулинарных изысков, но отзавтракав самостоятельно в Мурманске(7-8 утра) вы потом заедете на заправку в Титовке (10-11 утра) где можно отведать чудесных пирогов с рыбой за свой счет, далее уже часа в 3-4 дня пироги с капустой Штолле от Василия, ну и вполне себе полноценный плотный ужин после 9 вечера. А еще наша группа не увидела в меню крабов, хоть в программе и написано: «Питание. Включено в стоимость. В меню включены оленина, рыба и крабы.» Оленина была, рыба тоже, а с крабами какая то странная история. Мы дважды заезжали к некоему поставщику, у которого, как я понял, был размещен предварительный заказ. И если в первый день вроде как надо было немного подождать, то во второй все было уже очень строго и надежно. Снова к нему заехали, потолкались с полчаса, уехали, но столь желанных крабов на обед так и не увидели. Теперь я мучаюсь сомнениями, это какая то красивая легенда или маркетинговый ход? Или только нашей конкретной группе так не повезло, а все остальные обжираются морскими деликатесами? Все таки сам по себе продукт не дешевый и заложен в стоимость поездки, исходя из текста программы. Ну а в целом поездка была прекрасной, ее не испортила даже сушка палатки после ночного дождя. Роскошные виды, заботливый организатор, достойная компания. Вот только всегда приятней получать что то сверх программы, а не вычеркивать пункты из заранее анонсированной.

  • В
    Вероника
    22 августа 2023
    Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
    Спасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушать. Кормили всю дорогу, особенно
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    запомнился настоящий краб, которого мы объелись) Ребята молодцы, очень заботливые. Машины супер проходимые, чувствовали себя в безопасности. Маршрут интересный. Удачи вам!

    Спасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушатьСпасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушатьСпасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушатьСпасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушатьСпасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушать

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На 2 дня»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
  2. Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море
  3. Два дня на полуостровах Рыбачий и Средний: путешествие в другой мир
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Снежная деревня
  6. Полуостров Средний
  7. Сейдозеро
  8. Долина Славы
  9. Площадь пяти углов
  10. Набережная
Сколько стоит тур в Мурманске в сентябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "На 2 дня" можно забронировать 3 тура от 21 500 до 35 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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