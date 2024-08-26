2 дня
Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
Увидеть неповторимую природу Кольской земли и переночевать под шум волн
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов, 8:00
28 сен в 08:00
16 окт в 08:00
21 500₽ за человека
2 дня
Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море
Узнать больше о жизни северных народов и побывать в восстановленной поморской деревне
Начало: Мурманск, 7:30
Завтра в 08:00
23 сен в 08:00
30 000₽ за человека
2 дня
Два дня на полуостровах Рыбачий и Средний: путешествие в другой мир
Отдохнуть среди дикой нетронутой природы и полюбоваться Северным Ледовитым океаном
Начало: Мурманск, любое удобное для вас место
35 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина26 августа 2024Просто в восторге от поездки! Фотографии не передают масштабов локаций. Огромное спасибо Василию, что познакомил с Севером. Буду всем советовать
- ККазаковцева8 августа 2024Сказочная экскурсия!!! Очень красивая, яркая, познавательная! Нам очень повезло с гидом! Сергей- увлекательный рассказчик!!! Много интересного!!! Ночевка удобная! Очень порекомендую всем своим друзьям!!!!
- ННаталья29 июля 2024У меня нет слов, чтобы описать всю ту красоту, которая открывается на Рыбачьем! Невероятная тундра, скалы, обрывы, киты, домашняя уха, теплая компания, море, озера, водопады, интересные истории… Эта поездка включает все! Отдельное спасибо гиду Александру, и организатору всего Вячеславу!
- ННаталья29 июля 2024Накануне у организаторов произошел форс-мажор, провести заявленный тур не смогли. Однако, вместо отмены, ребята предложили несколько альтернативных вариантов, на что
- ААлексей14 июля 2024Бесконечно благодарен Василию и его команде за это путешествие. Кататься по тем сомнительным дорогам самостоятельно уж точно не доставило бы
- ВВероника22 августа 2023Спасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушать. Кормили всю дорогу, особенно
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На 2 дня»
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