Добро пожаловать в удивительное место, которое не напрасно называют кавказской Тосканой. Вы отдохнёте душой, насладитесь тишиной, полюбуетесь красивым замком посреди озера.
Погуляете по территории и, конечно, сделаете классные фотографии! А ещё узнаете об истории республики и Шато Эркен.
Погуляете по территории и, конечно, сделаете классные фотографии! А ещё узнаете об истории республики и Шато Эркен.
Описание экскурсии
- Мы прогуляемся вокруг озера с чудесными плакучими ивами, посреди которого расположен замок.
- Покормим (при желании) уточек и лебедей.
- Если повезёт, увидим, как живущие в вольере павлины раскрывают свои хвосты.
- Зарядимся положительными эмоциями и отдохнём — никуда спешить не будем.
А ещё
- Мы подскажем лучшие места и ракурсы для фотографий.
- Поделимся историей республики и расскажем о появлении замка: кто и зачем его построил.
Организационные детали
- Поездка проходит на Renault Duster, Mitsubishi Pajero или аналогичном транспорте.
- Обратите внимание: внутрь замка мы не заходим.
- Если захотите — можно остановиться на обед (кроме пн).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 324 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Альберт. Кабардино-Балкария — это моя Родина, которую я люблю всем сердцем! Я и моя команда будем счастливы поделиться с вами частичкой этой любви и постараемся, чтобы вы увидели и запомнили наши родные края с лучшей стороны!
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии из Нальчика
Индивидуальная
до 3 чел.
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
Путешествие по живописным местам Нальчика: от древних могильников до средневекового замка и термальных источников
Завтра в 09:30
30 ноя в 09:30
16 999 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Испытайте восторг от полёта на параплане в живописных окрестностях Нальчика и насладитесь красотой Чегемских водопадов
Начало: Возле рынка Стрелка в Нальчике
Расписание: ежедневно в 08:00
1 янв в 08:00
2 янв в 08:00
10 500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Нальчика - к Чегемским водопадам и сказочному замку Шато Эркен
Исследовать два разных лика горного края за один день
Начало: В курортной зоне Нальчика
Расписание: в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
6 дек в 11:00
1750 ₽ за человека