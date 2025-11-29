Мои заказы

Из Нальчика - в Шато Эркен

Увидеть частичку средневековой Европы в сердце Кавказа
Добро пожаловать в удивительное место, которое не напрасно называют кавказской Тосканой. Вы отдохнёте душой, насладитесь тишиной, полюбуетесь красивым замком посреди озера.

Погуляете по территории и, конечно, сделаете классные фотографии! А ещё узнаете об истории республики и Шато Эркен.
Описание экскурсии

  • Мы прогуляемся вокруг озера с чудесными плакучими ивами, посреди которого расположен замок.
  • Покормим (при желании) уточек и лебедей.
  • Если повезёт, увидим, как живущие в вольере павлины раскрывают свои хвосты.
  • Зарядимся положительными эмоциями и отдохнём — никуда спешить не будем.

А ещё

  • Мы подскажем лучшие места и ракурсы для фотографий.
  • Поделимся историей республики и расскажем о появлении замка: кто и зачем его построил.

Организационные детали

  • Поездка проходит на Renault Duster, Mitsubishi Pajero или аналогичном транспорте.
  • Обратите внимание: внутрь замка мы не заходим.
  • Если захотите — можно остановиться на обед (кроме пн).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 324 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Альберт. Кабардино-Балкария — это моя Родина, которую я люблю всем сердцем! Я и моя команда будем счастливы поделиться с вами частичкой этой любви и постараемся, чтобы вы увидели и запомнили наши родные края с лучшей стороны!

