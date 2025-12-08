Это путешествие — для тех, кто хочет не просто увидеть красоту Кавказа, но и оценить его кухню.
Вы полюбуетесь красотой природы, посетите старинные аулы и смотровые площадки, попробуете местные блюда.
И узнаете, как рождаются гастрономические традиции Кабардино-Балкарии и почему еда здесь так тесно связана с горами и образом жизни.
Описание экскурсии
- Вы полюбуетесь красотой живописных Голубых озёр в Черекском ущелье (30 мин)
- Затем отправимся на домашнюю сыроварню — вы попробуете козий сыр и традиционный балкарский напиток буза (15–20 мин)
- Прогуляемся по развалинам древних аулов — и нагуляем аппетит (1 ч)
- Поднимемся на красивейшую смотровую площадку над Верхней Балкарией и сделаем яркие фото (1 ч)
- Конечно, в кафе с аутентичной национальной кухней вас ждёт обед. Здесь вы узнаете секреты приготовления некоторых блюд (1 ч)
- Отправимся в Шато Эркен — место, где должны были делать лучшее вино Кабардино-Балкарии (30 мин)
А в поездке будем говорить о культуре и различиях кабардинской и балкарской кухонь. О том, почему в республике так мало вина и чем его заменяли, как горные условия влияют на кухню региона. И не только!
Организационные детали
- Поедем на микроавтобусе Volkswagen, Kia Mohave или Toyota Land Cruiser Prado
- В стоимость входят экологические сборы, входные билеты, дегустации, обед оплачивается дополнительно по меню
- При желании в Шато Эркен можно также организовать дегустацию вина, но об этом необходимо сообщить заранее
- Дорога до первой локации и обратный путь — около 1 ч в одну сторону
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в четверг и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 1017 туристов
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, больше 10 лет жил и работал в Москве. С возрастом понял, что хочу вернуться: мне и моим детям лучше
