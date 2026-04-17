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1,5 часов. Но я целый день бродила по улицам, останавливала аудио, заходя в храмы, кафе и краеведческий музей (там очень интересно - зайдите!). Закончилась экскурсия на НОВАТе - главном театре Сибире, куда я, конечно же, взяла билет и сегодня иду на балетную постановку "Корсар". Хотя ранее у меня и мысли не было, я знала про НОВАТ, но только после "вкусного" рассказа аудиогида, я поняла - да, мне надо, я хочу!



Много интересных лайфхаков даётся в инструкции к аудиогиду - как и когда посмотреть Новосибирск с высоты птичьего полета, где вкусно и недорого покушать, даже где бесплатные туалеты. Спасибо за вашу заботу!



Голос гида очень нежный, обволакивающий, погружающий в историю. Очень интересно рассказывает.



Мне очень понравилась экскурсия. Я была одна и одна вовсе не была)))))

Да и в компании можно по аудиогиду изучать город.



Я буду звонить Татьяне и спрашивать, есть ли у них такие экскурсии с других городов, куда планирую отправиться. Такой формат мне очень понравился!



Татьяна, спасибо большое! Вы помогли мне почувствовать город и я заберу эти ощущения, впечатления и знания с собой. Вы сделали меня богаче! Спасибо вам и вашему коллективу!



P.S. я нашла камень счастья и тоже пролезла под ним❤️