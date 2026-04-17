Мои заказы

Аудиогиды и аудиоэкскурсии Новосибирска

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Новосибирске, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Экскурсия без гида в Новосибирске: трамвай №13, местные истории и вид с высоты
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Аудиогид
Экскурсия без гида в Новосибирске: трамвай №13, местные истории и вид с высоты
Исследовать исторический центр с аудиогидом и раскрыть главные городские тайны
Начало: В районе Красного проспекта
«Вы прокатитесь по историческому центру на трамвае с индивидуальным аудиогидом»
Завтра в 16:30
22 июн в 06:00
1200 ₽ за всё до 10 чел.
«Семь мостов Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе (без гида)
На теплоходе
2 часа
10 отзывов
Аудиогид
«Семь мостов Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе (без гида)
Увидеть город с воды и раскрыть неожиданные факты из его истории
Начало: На улице Добролюбова
«Всё — в формате лёгкого и увлекательного аудиоспектакля, который понравится и взрослым, и детям»
Расписание: в будние дни в 12:00 и 17:30, в субботу и воскресенье в 12:00
22 июн в 12:45
23 июн в 12:45
1000 ₽ за человека
«От Новониколаевска до Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
1 час
4 отзыва
Аудиогид
«От Новониколаевска до Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе
Путешествие по Оби на теплоходе - это уникальная возможность узнать историю Новосибирска и насладиться живописными видами города с воды
Начало: У метро «Речной вокзал»
«Аудиогид с интересными фактами»
22 июн в 11:15
23 июн в 11:15
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Е
Экскурсия без гида в Новосибирске: трамвай №13, местные истории и вид с высоты
В экскурсии прекрасно всё. Мы заранее скачали файлы, изучили, все понятно и насыщенно. Голос в аудио чёткий, приятный, чувствуешь заботу.
читать дальшеуменьшить

Словно друг рассказывает тебе о своем городе.
Огромный фактический материал без воды Отдельная благодарность за лайфхаки, посмотрели город с высоты птичьего полета, нашли необычный общепит, сходили в зоопарк в правильное время. Рекомендуем, конечно.

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия без гида в Новосибирске: трамвай №13, местные истории и вид с высоты
Какой прекрасный аудиогид!!! Так тепло было от голоса рассказчика в наушниках! Идея с трамваем -просто потрясающая! Обязательно берите и слушайте! Много интересного узнаете о Новосибирске)))
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия без гида в Новосибирске: трамвай №13, местные истории и вид с высоты
Я вчера ходила с аудиогидом по Новосибирску. Мне очень понравилось! Аудио разделено на 3 части, что очень удобно. Длительность: около
читать дальшеуменьшить

1,5 часов. Но я целый день бродила по улицам, останавливала аудио, заходя в храмы, кафе и краеведческий музей (там очень интересно - зайдите!). Закончилась экскурсия на НОВАТе - главном театре Сибире, куда я, конечно же, взяла билет и сегодня иду на балетную постановку "Корсар". Хотя ранее у меня и мысли не было, я знала про НОВАТ, но только после "вкусного" рассказа аудиогида, я поняла - да, мне надо, я хочу!

Много интересных лайфхаков даётся в инструкции к аудиогиду - как и когда посмотреть Новосибирск с высоты птичьего полета, где вкусно и недорого покушать, даже где бесплатные туалеты. Спасибо за вашу заботу!

Голос гида очень нежный, обволакивающий, погружающий в историю. Очень интересно рассказывает.

Мне очень понравилась экскурсия. Я была одна и одна вовсе не была)))))
Да и в компании можно по аудиогиду изучать город.

Я буду звонить Татьяне и спрашивать, есть ли у них такие экскурсии с других городов, куда планирую отправиться. Такой формат мне очень понравился!

Татьяна, спасибо большое! Вы помогли мне почувствовать город и я заберу эти ощущения, впечатления и знания с собой. Вы сделали меня богаче! Спасибо вам и вашему коллективу!

P.S. я нашла камень счастья и тоже пролезла под ним❤️

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Экскурсия без гида в Новосибирске: трамвай №13, местные истории и вид с высоты
Экскурсия топ! Удобно и понятно. Очень понравилось.
Кроме рассказа о трамвае интересно изложена и пешеходная тема.
Мы были рады лайфхакам как посмотреть
читать дальшеуменьшить

Новосибирск с высоты.
Много исторической подтверждённой информации, которой мы раньше не знали, хотя интересовались Новосибирском.
Отдельное спасибо за то, что отделены мифы и достоверность, это особенно ценно!
Мы заранее скачали аудио гид, потому пользовались им без мобильного интернета.
Даже заранее изучили и приехали уже в теме. Рекомендуем весьма!

Вам был полезен этот отзыв?
Всего 19 отзывов в Новосибирске в категории "Аудиогиды"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Аудиогиды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Экскурсия без гида в Новосибирске: трамвай №13, местные истории и вид с высоты;
  2. «Семь мостов Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе (без гида);
  3. «От Новониколаевска до Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе.
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Стоквартирный дом;
  2. Набережная реки Обь;
  3. Красный Проспект;
  4. Собор Александра Невского;
  5. Академгородок;
  6. Часовня Николая Чудотворца;
  7. Монумент славы;
  8. Вокзал Главный;
  9. Театр оперы и балета;
  10. Площадь Ленина.
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2026
Сейчас в Новосибирске в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 1200. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Новосибирске на 2026 год по теме «Аудиогиды», 19 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август