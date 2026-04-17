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Аудиогид
Экскурсия без гида в Новосибирске: трамвай №13, местные истории и вид с высоты
Исследовать исторический центр с аудиогидом и раскрыть главные городские тайны
Начало: В районе Красного проспекта
«Вы прокатитесь по историческому центру на трамвае с индивидуальным аудиогидом»
Завтра в 16:30
22 июн в 06:00
1200 ₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
«Семь мостов Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе (без гида)
Увидеть город с воды и раскрыть неожиданные факты из его истории
Начало: На улице Добролюбова
«Всё — в формате лёгкого и увлекательного аудиоспектакля, который понравится и взрослым, и детям»
Расписание: в будние дни в 12:00 и 17:30, в субботу и воскресенье в 12:00
22 июн в 12:45
23 июн в 12:45
1000 ₽ за человека
Аудиогид
«От Новониколаевска до Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе
Путешествие по Оби на теплоходе - это уникальная возможность узнать историю Новосибирска и насладиться живописными видами города с воды
Начало: У метро «Речной вокзал»
«Аудиогид с интересными фактами»
22 июн в 11:15
23 июн в 11:15
1000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
В экскурсии прекрасно всё. Мы заранее скачали файлы, изучили, все понятно и насыщенно. Голос в аудио чёткий, приятный, чувствуешь заботу.
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Е
Какой прекрасный аудиогид!!! Так тепло было от голоса рассказчика в наушниках! Идея с трамваем -просто потрясающая! Обязательно берите и слушайте! Много интересного узнаете о Новосибирске)))
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А
Я вчера ходила с аудиогидом по Новосибирску. Мне очень понравилось! Аудио разделено на 3 части, что очень удобно. Длительность: около
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Н
Экскурсия топ! Удобно и понятно. Очень понравилось.
Кроме рассказа о трамвае интересно изложена и пешеходная тема.
Мы были рады лайфхакам как посмотреть
Кроме рассказа о трамвае интересно изложена и пешеходная тема.
Мы были рады лайфхакам как посмотреть
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Всего 19 отзывов в Новосибирске в категории "Аудиогиды"
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Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Аудиогиды»
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Сейчас в Новосибирске в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 1200. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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