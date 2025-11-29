В путешествии вы познакомитесь с дикой красотой Усть-Койвы и полюбуетесь просторами Пермского края.
Это место не очень известно и популярно, поэтому мы сможем погрузиться в атмосферу тишины и уединения.
Поговорим о геологии, истории посёлка и местных легендах, а чтобы подкрепиться, приготовим туристический обед на огне.
Описание экскурсии
Дорога из Перми — около 3,5–4 часов.
Пешая прогулка — 3–3,5 часа:
- Живописный посёлок Усть-Койва, где реки Койва и Чусовая соединяются в одну
- Царские ворота — изящная арка, которая появилась после обрушения свода пещеры
- Мельничный ручей — небольшой ручеёк, впадающий в Чусовую. Часть его протекает через каньон, усыпанный ледяными сталактитами и сталагмитами
- Красный камень — скальный останец, нависающий над рекой
- Места съёмок фильма «Чук и Гек»
Туристический обед у костра.
Зимой — катание на ватрушках для детей по бесконечным снежным просторам.
Мы обсудим геологию Красного камня и Царских ворот, происхождение и значение Мельничного ручья в экосистеме, историю и традиции Усть-Койвы, легенды и предания этих мест.
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне
- Мы будем гулять на открытом воздухе, одевайтесь по погоде
- Туристический обед входит в стоимость поездки. Мы приготовим плов или лагман и попьём чай со сладостями
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 268 туристов
Здравствуйте! Мы — Константин и Надежда, семейная пара и профессиональные гиды по Пермскому краю. Мы хотим показать вам удивительную красоту и уникальность нашего родного края через природу, культуру и живые
