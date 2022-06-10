Места в Карелии действительно ДИВНЫЕ!! В первый день нас встретили на вокзале и отвели завтракать в находящийся рядом отель Питер Инн на завтрак: Каша овсяная (не ем), хлеб с сыром (бутербродом не назовешь), сок, чай, кофе, яблоко. Не густо. Движение по городу в осмотре "подарков зарубежных друзей" под дождем, тоже не добавило эмоций. Но организованно было хорошо (никого не потеряли). Поездка на Кижи понравилась, интересно рассказывали местные гиды, узнала много нового. Обед не входил в тур, поэтому самостоятельно пообедали разогретым обедом в местном кафе по ценам хорошего ресторана (3 человека: 2 супа, 2 горячих, 5 калиток, 3 чая - 3000рублей). К размещению претензий нет - все точно как заявлено)

Второй день был просто СКАЗОЧНЫМ!!! Если бы весь тур был таким, я написала бы отзыв одним словом "Волшебно". Хоть и был долгий переезд, но автобус комфортабельный, чистый. Водитель с нами был 2 дня Андрей. Очень аккуратно ездит. Приехали в горный парк Рускеала, нас организованно передали Тереховой Нине (к сожалению не помню отчества) Гид, как говориться,"ОТ БОГА". Очень быстро и интересно провела по парку. Восторг!! Следующая экскурсия была на остров Валаам. Добирались на прекрасном метеоре" Архимандрит Серафим". Очень повезло с погодой и с гидом. Слушали раскрыв рот. (Имя гида совсем не запомнила) она нам рассказала и историю и назначение центральных икон в храме, кому и куда надо подойти - объяснила. Чудный человек, интересный рассказчик и знающий профессионал. Кроме экскурсии нам удалось послушать хор монастыря. Это не смогу описать - надо слушать. Голоса чистый, сильные, мурашки по коже. Вот на их концерт я бы с удовольствием сходила. Вот бы в туре такая программа!

Третий день мы ездили в шунгитовый магазин (дегустация прошла замечательно) а территория на которой расположен магазин - площадка для отдыха дальнобойщиков. Впечатлила шунгитовая пещера, огромные плиты, немного порелаксировали. Затем нас отвезли на обед в деревню. Обычная общепитовская столовая, готовят простую, но качественную еду. (борщ, картофельная запеканка, компот, салат из свежей капусты, булка) Вряд ли можно назвать национальной кухней, как было заявлено. Марциальные воды запомнились опять же благодаря гиду. Человек очень интересный и очень увлекательно рассказывал историю создания курорта и деревянной церкви Петра 1. Отдельные эмоции в парке Кивач. Природа царская. Музей малюсенький, экспозицию можно расширить. А вот водопад завораживает!

Благодаря Илоне никто не потерялся, не пострадал. Очень чуткий и внимательный человек. Объясняла четко и доходчиво, всех держала в поле зрения. Оберегала от непогоды. Илоне отдельная благодарность.