Дивные места Карелии

Возьмите паузу от серых будней и окунитесь в обаяние северного края в трехдневном путешествии

4.7
3 отзыва
Возьмите паузу от серых будней и окунитесь в обаяние северного края в трехдневном путешествии.

Архитектура Северного города, путешествие на остров Кижи, голубые озера, мраморные отвесные скалы и музей под открытым небом ждут вас. Начните знакомство с Карелией активно.
Дивные места Карелии
Дивные места Карелии
Дивные места Карелии
Дивные места Карелии
Дивные места Карелии
Дивные места Карелии
Дивные места Карелии
Дивные места Карелии
Дивные места Карелии
Дивные места Карелии
Дивные места Карелии
Дивные места Карелии
Дивные места Карелии
Дивные места Карелии
Дивные места Карелии
Дивные места Карелии
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Что вас ожидает 🤩

Остров Кижи
Остров Кижи
Посетим знаменитый музей под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества
Заповедник Кивач
Заповедник Кивач
Увидим один из крупнейших равнинных водопадов Европы, карельскую березу и посетим музей Природы
Центр шунгита
Центр шунгита
Отдохнем в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией
Петрозаводск
Петрозаводск
Познакомимся со столицей Карелии – младшим братом Санкт-Петербурга, рожденного с ним в один год
Рускеала
Рускеала
Узнаем где в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы

Описание

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/kareliya/divnye-mesta-karelii-4-dnya-16701.

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров Кижи

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18  (~ 07:50).

Гид  встречает с табличкой «Дивные места Карелии».

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак в уютном кафе.

Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 ~ в 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. 

В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Экскурсия по столице Карелии. 

Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.

Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Экскурсия на остров Кижи – жемчужину деревянного зодчества Карелии. 

Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 30 минут).

Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества.

Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла (продолжительность поездки 7 часов).

Возвращение в г. Петрозаводск.

Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.

2 день
Горный парк &quot;Рускеала&quot; + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам

Завтрак (сухим пайком).

Экскурсия на весь день: горный парк "Рускеала" + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам

Ранний выезд из Петрозаводска.

Переезд около 260 км.

В пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.

Путевая информация.

Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк "Рускеала". 

Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни.

Аналогов нет ни в России, ни в Европе! 

Переезд в город Сортавала (30 км).

За доп. плату экскурсия "Дивный остров Валаам" (продолжительность 7 часов).

Заказ экскурсии заранее при бронировании тура, оплата – на туре гиду.

Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения!

Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала – Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря. 

Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.

Обед в монастырской трапезной.

Вторая экскурсия на усмотрение организатора:

1. Экскурсия на Никольский скит – один из красивейших скитов Валаама.

2. "Новый Иерусалим".

На этом маршруте туристы посещают Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы.

Возвращение в город Сортавала. 

*Гости, которые не поедут на о.Валаам, могут остаться в горном парке Рускеала после окончания экскурсии и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость такси ориентировочно 900 руб.) 

Или вместе с группой приехать в Сортавала и в свободное время  погулять по городу, посетить музей им.Кронида Гоголева.

Это был мастер, работавший в уникальной манере (резьба по дереву). Его работы известны на весь мир.

Возвращение в город Сортавала. 

Выезд всей группы из г.Сортавала в Петрозаводск.

Позднее возвращение в Петрозаводск.

3 день
Центр шунгита, экскурсия на курорт &quot;Марциальные воды&quot; – водопад Кивач, отъезд

Завтрак. 

Освобождение номеров.

Посещение центра по производству изделий из шунгита.

Это уникальный минерал, который добывается в Карелии.

Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.

Вам расскажут о его свойствах, угостят вкусным карельским чаем.

Здесь вы отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией и сможете приобрести продукцию из шунгита от производителя. 

Загородная экскурсия на первый российский курорт "Марциальные воды" – водопад Кивач".

Знакомство с интересной историей курорта "Марциальные Воды", основанного Петром I в ХVIII веке.

Дегустация воды из трех целебных источников.

Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.

Далее Вы полюбуетесь на самый известный  в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как "северный богатырь".

Здесь же в заповеднике "Кивач" увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.

Вкусный домашний обед.  

Дегустация настойки из местных ягод в подарок!

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал.

Отъезд вечерними поездами (после 18:00).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

РазмещениеСтоимость 

Гостиница «Акватика» 2*

Завтрак – комплекс

 

19 900 руб./чел.  - 2-местный номер «стандарт»

23 600 руб./чел. – 1-местное размещение
17 600 руб./чел. – на доп. месте

Гостиница «Северная» 4*

завтрак – «шведский стол»

20 900 руб./чел. - 2-местный номер «стандарт»
24 900 руб./чел. – 1-местное размещение
19 500 руб./чел. – на доп. месте

Отель «Фрегат» 4*

завтрак – «шведский стол»

23 500 руб./чел. – в 2-местном номере
29 800 руб./чел. 1-местное размещение
19 500 руб./чел. - на доп. месте
СКИДКИ 

1 800 руб./ребенок от 2 до 6 лет

1 500 руб./ребенок от 7 до 16 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Петрозаводске)
  • Питание по программе (3 завтрака, 1 обед)
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Экскурсия в горный парк «Рускеала»
  • Экскурсия в музей-заповедник "Кижи"
  • Экскурсия в заповедник «Кивач» и на курорт «Марциальные воды»
  • Посещение центра по производству изделий из шунгита
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида и сопровождающего 3 дня
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия в Валаамский монастырь (2 экскурсии + обед. Бронирование заранее, оплата на месте. Стоимость: 4 200 руб. /взрослый 2100 руб. /ребенок до 12 лет дети до 6 лет – бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении)
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:

  • кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные,
  • сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).

4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:

  • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая,
  • дождевик,
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны),
  • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом,
  • брюки спортивные,
  • шорты,
  • носки.

5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:

  • небольшой рюкзак (20 – 30 л),
  • фонарик с запасными батарейками,
  • средство солнцезащитное (обязательно),
  • очки солнцезащитные.

9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Какие есть правила посещения Валаамского монастыря?

При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор. Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде. Во время экскурсий рекомендуем иметь удобную одежду и обувь. В иконных и сувенирных лавках монастыря Вы можете купить иконы, свечи, подать записки.

Возможны ли изменения в программе тура?

Водные переезды по Онежскому озеру (на о. Кижи) и по Ладожскому озеру (на о. Валаам) осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. В случае штормового предупреждения в целях безопасности туристов поездка будет заменена на посещение другого тур. объекта. В случае отсутствия такой возможности, заказчику возвращается стоимость за неоказанные услуги.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какая погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.

Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.

При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2-х часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).

Какие необходимо иметь при себе документы?

В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.

Как организовано питание на маршруте?

Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (комплексное), имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.

Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее, поэтому, если Вы отказываетесь от какой-либо услуги питания, компенсация в денежном эквиваленте не производиться.

Питание на Валааме и Соловецких островах организуется только по предварительным заявкам, что связано со сложностями доставки продуктов питания на острова с материка. При этом на Валааме отсутствуют пункты общественного питания (столовые, кафе, рестораны и пр.), питание организуется в монастырских трапезных, и предлагаемые блюда являются исключительно постными.

Обращаем Ваше внимание, что все питание заказывается заранее, питание - «шведский стол» - редкость для баз отдыха и отелей Карелии! Если в составе Вашей группы, есть люди, которые по состоянию здоровья не могут употреблять в пищу определенные продукты, просим сообщать данную информацию при бронировании тура!

Как защититься от укуса клеща?

Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Лучшая защита от клещей - это соблюдение техники безопасности:

1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
2. Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
3. Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
4. Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
5. Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
7. После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
8. Осмотреть всё тело.
9. Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.

Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:
1. Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
2. Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
3. Место укуса смазать зелёнкой или йодом.

Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинатии в своем регионе.

Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.

Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.

Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.

Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.

Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?

В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Л
10 июня 2022
Места в Карелии действительно ДИВНЫЕ!! В первый день нас встретили на вокзале и отвели завтракать в находящийся рядом отель Питер Инн на завтрак: Каша овсяная (не ем), хлеб с сыром (бутербродом не назовешь), сок, чай, кофе, яблоко. Не густо. Движение по городу в осмотре "подарков зарубежных друзей" под дождем, тоже не добавило эмоций. Но организованно было хорошо (никого не потеряли). Поездка на Кижи понравилась, интересно рассказывали местные гиды, узнала много нового. Обед не входил в тур, поэтому самостоятельно пообедали разогретым обедом в местном кафе по ценам хорошего ресторана (3 человека: 2 супа, 2 горячих, 5 калиток, 3 чая - 3000рублей). К размещению претензий нет - все точно как заявлено)
Второй день был просто СКАЗОЧНЫМ!!! Если бы весь тур был таким, я написала бы отзыв одним словом "Волшебно". Хоть и был долгий переезд, но автобус комфортабельный, чистый. Водитель с нами был 2 дня Андрей. Очень аккуратно ездит. Приехали в горный парк Рускеала, нас организованно передали Тереховой Нине (к сожалению не помню отчества) Гид, как говориться,"ОТ БОГА". Очень быстро и интересно провела по парку. Восторг!! Следующая экскурсия была на остров Валаам. Добирались на прекрасном метеоре" Архимандрит Серафим". Очень повезло с погодой и с гидом. Слушали раскрыв рот. (Имя гида совсем не запомнила) она нам рассказала и историю и назначение центральных икон в храме, кому и куда надо подойти - объяснила. Чудный человек, интересный рассказчик и знающий профессионал. Кроме экскурсии нам удалось послушать хор монастыря. Это не смогу описать - надо слушать. Голоса чистый, сильные, мурашки по коже. Вот на их концерт я бы с удовольствием сходила. Вот бы в туре такая программа!
Третий день мы ездили в шунгитовый магазин (дегустация прошла замечательно) а территория на которой расположен магазин - площадка для отдыха дальнобойщиков. Впечатлила шунгитовая пещера, огромные плиты, немного порелаксировали. Затем нас отвезли на обед в деревню. Обычная общепитовская столовая, готовят простую, но качественную еду. (борщ, картофельная запеканка, компот, салат из свежей капусты, булка) Вряд ли можно назвать национальной кухней, как было заявлено. Марциальные воды запомнились опять же благодаря гиду. Человек очень интересный и очень увлекательно рассказывал историю создания курорта и деревянной церкви Петра 1. Отдельные эмоции в парке Кивач. Природа царская. Музей малюсенький, экспозицию можно расширить. А вот водопад завораживает!
Благодаря Илоне никто не потерялся, не пострадал. Очень чуткий и внимательный человек. Объясняла четко и доходчиво, всех держала в поле зрения. Оберегала от непогоды. Илоне отдельная благодарность.
Д
13 авг 2020
Интересные экскурсии
А
2 сен 2019
Все понравилось, работа гидов на отлично, отель хороший, город и сама республика прекрасные, транспортное обслуживание и питание достойные, большое спасибо за организацию отдыха, приедем еще, обязательно, Вам удачи, процветания и адекватных туристов) Удачи)

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