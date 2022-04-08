По прибытии поезда №18, встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона табличка «Легенды Карелии».
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.
За дополнительную плату предлагаем:
Завтрак в кафе гостиницы.
Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач – старейший в России и первый в Карелии.
Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии – Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Обед в кафе.
Посещение древнего вулкана Гирвас.
К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.
Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».
Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1.
Осмотр церкви Св. апостола Петра (1721 год).
Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак в кафе гостиниц.
Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года.
Основное местное население – это народность с милым названием «карелы-людики».
Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.
После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili).
Согреет всех фирменный Киндасовский чай, заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.
Возвращение в Петрозаводск.
Поздний обед.
Завтрак в кафе гостиницы.
Отправление в самый красивый уголок Карелии – Приладожье.
В пути – обед.
Экскурсия в знаменитый Горный парк Рускеала.
Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.
После окончания экскурсии у вас есть уникальная возможность проехать на ретро-поезде до города Сортавала.
Прибытие в Сортавала.
Размещение в гостинице города Сортавала.
Завтрак в кафе гостиницы.
Обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала – столице Северного Приладожья.
Вы увидите один из красивейших городов современной Карелии.
Посещение музея "Северного Приладожья", выставки уникального резчика по дереву Кронида Гоголева.
Отправление к одному из живописных заливов Ладожского озера – Кирьявалахти, откуда начинается эко-тропа «Вдохновение», которая расположилась возле жерла заснувшего древнего вулкана.
В 30е годы 20 столетия там была построена вилла «Рантала», где позже разместился Дом творчества союза композиторов России.
Наш маршрут проходит по территории национального парка «Ладожские шхеры».
Во время прогулки Вы узнаете Истрию написания многих произведений, а природа карельского леса погрузит Вас в мир сказок и былин, которые воспевали местные сказители- рунопевцы.
Обед.
Отправление в подземный музей-бункер «Гора Филина» – это уникальный рукотворный штаб финской армии, сделанный в скале.
Помимо самого бункера и музея в нем, вы увидите парк военной техники.
Трансфер на вокзал г. Сортавала.
20:20 Отправление поезда №160 в Москву, 18:45 №822 в Санкт-Петербург.
Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Петрозаводска и г. Сортавала.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Гостиница
|Северная + Сеурахуоне
(г. Сортавала)
|Фрегат 4* + Сеурахуоне
(г.Сортавала)
|2-местный номер
|47 300
|48 200
|1-местный номер
|53 200
|54 900
|доп. место
|45 900
|44 700
Школьникам предоставляется скидка 500 рублей.
В день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на вокзал со стороны перрона. Встреча с поезда №18 (Москва – Петрозаводск).
Если туристы приезжают раньше – ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 – трансфер за дополнительную плату.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Школьникам предоставляется скидка 500 рублей.