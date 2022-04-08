Приглашаем вас в необыкновенный тур в Карелию. Благодаря оптимальному насыщенному маршруту вы без суеты и спешки увидите самые известные достопримечательности Карелии, которые ежегодно привлекают тысячи посетителей.

Посетим столицу Северного Приладожья, где побываем в музеее-бункере "Гора Филина" и пройдем по эко-тропе "Вдохновение"

Восхитимся великолепием самого известного мраморного карьера в зимнем обличье

Побываем в природном заповеднике Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада

Программа тура по дням

1 день Петрозаводск, катание на хаски, снегоходах (квадроциклах)

По прибытии поезда №18, встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона табличка «Легенды Карелии». Завтрак в кафе города. Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера). Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом. За дополнительную плату предлагаем: катание на собачьих упряжках;

катание на снегоходах.

2 день Заповедник Кивач, вулкан Гирвас, курорт «Марциальные Воды»

Завтрак в кафе гостиницы. Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач – старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии – Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы. Обед в кафе. Посещение древнего вулкана Гирвас. К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи. Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды». Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1. Осмотр церкви Св. апостола Петра (1721 год). Возвращение в Петрозаводск.

3 день Деревня Киндасово, мастер-классы, карельское чаепитие

Завтрак в кафе гостиниц. Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года. Основное местное население – это народность с милым названием «карелы-людики». Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя. После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili). Согреет всех фирменный Киндасовский чай, заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки. Возвращение в Петрозаводск. Поздний обед.

4 день Рускеала, ретро-поезд

Завтрак в кафе гостиницы. Отправление в самый красивый уголок Карелии – Приладожье. В пути – обед. Экскурсия в знаменитый Горный парк Рускеала. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей. После окончания экскурсии у вас есть уникальная возможность проехать на ретро-поезде до города Сортавала. Прибытие в Сортавала. Размещение в гостинице города Сортавала.

5 день Сортавала, музей "Северного Приладожья", музей-бункер "Гора Филина", отъезд