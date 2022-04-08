Легенды Карелии. Зимнее путешествие

Приглашаем вас в необыкновенный тур в Карелию

5
3 отзыва
Приглашаем вас в необыкновенный тур в Карелию.

Благодаря оптимальному насыщенному маршруту вы без суеты и спешки увидите самые известные достопримечательности Карелии, которые ежегодно привлекают тысячи посетителей.
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Петрозаводск
Петрозаводск
Познакомимся с удивительным северным городом Петрозаводском
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Заповедник Кивач
Побываем в природном заповеднике Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада
Рускеала
Рускеала
Восхитимся великолепием самого известного мраморного карьера в зимнем обличье
Сортавала
Сортавала
Посетим столицу Северного Приладожья, где побываем в музеее-бункере "Гора Филина" и пройдем по эко-тропе "Вдохновение"
Сочная кухня
Сочная кухня
Насладимся вкусом карельских блюд

Программа тура по дням

1 день
Петрозаводск, катание на хаски, снегоходах (квадроциклах)

По прибытии поезда №18, встреча  с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона табличка «Легенды Карелии».

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + пешеходная  экскурсия по уникальному музею современного искусства  под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

За дополнительную плату предлагаем:

  • катание на собачьих упряжках;
  • катание на снегоходах.
Петрозаводск, катание на хаски, снегоходах (квадроциклах)Петрозаводск, катание на хаски, снегоходах (квадроциклах)Петрозаводск, катание на хаски, снегоходах (квадроциклах)Петрозаводск, катание на хаски, снегоходах (квадроциклах)Петрозаводск, катание на хаски, снегоходах (квадроциклах)Петрозаводск, катание на хаски, снегоходах (квадроциклах)Петрозаводск, катание на хаски, снегоходах (квадроциклах)
2 день
Заповедник Кивач, вулкан Гирвас, курорт «Марциальные Воды»

Завтрак в кафе гостиницы.

Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач – старейший в России и первый в Карелии.

 Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии – Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в кафе.

Посещение древнего вулкана Гирвас.

К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».

Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1.

Осмотр церкви Св. апостола Петра (1721 год).

Возвращение в Петрозаводск.

Заповедник Кивач, вулкан Гирвас, курорт «Марциальные Воды»Заповедник Кивач, вулкан Гирвас, курорт «Марциальные Воды»Заповедник Кивач, вулкан Гирвас, курорт «Марциальные Воды»Заповедник Кивач, вулкан Гирвас, курорт «Марциальные Воды»Заповедник Кивач, вулкан Гирвас, курорт «Марциальные Воды»
3 день
Деревня Киндасово, мастер-классы, карельское чаепитие

Завтрак в кафе гостиниц.

Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года.

Основное местное население – это народность с милым названием «карелы-людики».

Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.

После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili).

Согреет всех фирменный Киндасовский чай, заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.

Возвращение в Петрозаводск.

Поздний обед.

Деревня Киндасово, мастер-классы, карельское чаепитиеДеревня Киндасово, мастер-классы, карельское чаепитиеДеревня Киндасово, мастер-классы, карельское чаепитиеДеревня Киндасово, мастер-классы, карельское чаепитие
4 день
Рускеала, ретро-поезд

Завтрак в кафе гостиницы.

Отправление в самый красивый уголок Карелии – Приладожье.

В пути – обед.

Экскурсия в знаменитый Горный парк Рускеала.

Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.

После окончания экскурсии у вас есть уникальная возможность проехать на ретро-поезде до города Сортавала.

Прибытие в Сортавала.

Размещение в гостинице города Сортавала.

Рускеала, ретро-поездРускеала, ретро-поездРускеала, ретро-поездРускеала, ретро-поезд
5 день
Сортавала, музей &quot;Северного Приладожья&quot;, музей-бункер &quot;Гора Филина&quot;, отъезд

Завтрак в кафе гостиницы.

Обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала – столице Северного Приладожья.

Вы увидите один из красивейших городов современной Карелии.

Посещение музея "Северного Приладожья", выставки уникального резчика по дереву Кронида Гоголева.

Отправление к одному из живописных заливов Ладожского озера – Кирьявалахти, откуда начинается эко-тропа «Вдохновение», которая расположилась возле жерла заснувшего древнего вулкана.

В 30е годы 20 столетия там была построена вилла «Рантала», где позже разместился Дом творчества союза композиторов России.

Наш маршрут проходит по территории национального парка «Ладожские шхеры».

Во время прогулки Вы узнаете Истрию написания многих произведений, а природа карельского леса погрузит Вас в мир сказок и былин, которые воспевали местные сказители- рунопевцы.

‍Обед.

Отправление в подземный музей-бункер «Гора Филина» – это уникальный рукотворный штаб финской армии, сделанный в скале.

Помимо самого бункера и музея в нем, вы увидите парк военной техники.

Трансфер на вокзал г. Сортавала.

20:20 Отправление поезда №160 в Москву, 18:45 №822 в Санкт-Петербург.

Сортавала, музей &quot;Северного Приладожья&quot;, музей-бункер &quot;Гора Филина&quot;, отъездСортавала, музей &quot;Северного Приладожья&quot;, музей-бункер &quot;Гора Филина&quot;, отъездСортавала, музей &quot;Северного Приладожья&quot;, музей-бункер &quot;Гора Филина&quot;, отъездСортавала, музей &quot;Северного Приладожья&quot;, музей-бункер &quot;Гора Филина&quot;, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Петрозаводска и г. Сортавала.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

ГостиницаСеверная + Сеурахуоне
(г. Сортавала)		Фрегат 4* + Сеурахуоне
(г.Сортавала)
2-местный номер47 30048 200
1-местный номер53 20054 900
доп. место45 90044 700

Школьникам предоставляется скидка 500 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Экскурсионное, транспортное обслуживание
  • Питание, указанное в программе тура
  • Билеты на ретропоезд:
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Сортавала
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении);
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • удобная обувь – кроссовки или ботинки;
  • непромокаемая, ветрозащитная куртка;
  • дождевик;
  • теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • брюки спортивные;
  • головной убор;
  • предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту;
  • личная аптечка;
  • фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя;
  • небольшой рюкзак (20-30 л).
Как организована встреча?

В день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на вокзал со стороны перрона. Встреча с поезда №18 (Москва – Петрозаводск).

Если туристы приезжают раньше – ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 – трансфер за дополнительную плату.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие необходимо иметь при себе документы?

В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие скидки есть в туре?

Школьникам предоставляется скидка 500 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
8 апр 2022
Благодарю туроператора "Большая страна",а именно, её консультанта Юлию Трубинову за чёткую и быструю организацию моего тура "Легенды Карелии",с 01.04. по 05.04.2022 г. с использованием программы Кэшбек. И всё это происходило, в основном, он-лайн??!!
Но при необходимости Юлия связывалась со мной по телефону и на любой мне непонятный вопрос откликалась сразу же. Спасибо, Юлия! А Карелия (побывала я там впервые) оказалась с красивой природой, чистейшим воздухом,приветливыми и профессиональными экскурсоводами Верой Ивановной и Татьяной, съедобной и вкусной национальной кухней, цивилизацией в городе Петрозаводске и Сортавала. Отель "Северный",что в центре г. Петрозаводска рекомендую всем! За одним из завтраков я увидела там Сергея Жилина, руководителя оркестра "Фонограф", аккомпанирующего артистам в программе "Голос". Кстати, тоже был выбор отеля предложен мне Юлией. А каков случился местный фольклор в деревне Киндасово! Супер! Теперь я знаю национальный инструмент кантеле, и его мелодичное звучание! Это всё ведь многогранная Россия! Путешествуйте!
А
29 апр 2021
Потрясающе красивая природа
Б
19 фев 2021
Замечательный тур. Грамотно организованная занятость туриста, распределена нагрузка планомерно на весь день. Достаточное количество свободного времени.
Исследованы все запланированные локации. Эмоции потрясающие! Пять баллов из пяти.
Всем рекомендую!

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