Преимущества этого путешествия:
08:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводск.
Индивидуальный трансфер с ж/д вокзала или из аэропорта г. Петрозаводск входит в стоимость.
Небольшая экскурсия по столице Карелии с прогулкой по набережной Онежского озера и посещением музейного квартала "старого" города: памятник Петру I – основателю Петрозаводска, скульптура "Рыбаки", старая кузница.
10:00 Поездка в Заозерье, к самой большой Ели Фенноскандии, сказочная программа в лесу с Дедом Морозом – поход по белоснежному лесу на снегоходах, хоровод вокруг Ели, горячий морс и подарки – хорошее начало встречи Нового года!
С 14:00 размещение на базе отдыха.
Размещение, знакомство с территорией.
С 15:00 час зимней активности.
Предлагаем Вам покататься на лыжах по заранее заготовленным трассам, на ватрушках и санках по ледовой горке, половить рыбу на подледной рыбалке.
Все для зимнего времяпровождения есть на базе в достаточном количестве (прокат оборудования за небольшую плату).
18:00 Шашлычок на мангале.
Подкрепимся на свежем воздухе или в теплой беседке (стоимость шашлыка оплачивается дополнительно).
Для любителей бани есть возможность попариться березовым веником.
Просьба заказывать баньку заранее (доп. плата).
В 21:00 всех наших дорогих гостей приглашаем на Праздничный банкет.
В украшенном зале Вас будут ожидать накрытые столы с различными закусками и напитками.
Весь вечер организаторы не заставят Вас скучать, а музыкальный эксперт (диджей) подготовит лучшее из своей музыкальной коллекции для зажигательных танцев.
После того, как президент поздравит с наступающим Новым годом, а куранты пробьют полночь, Вас ждет встреча с Дедушкой Морозом.
Новогодний банкет оплачивается дополнительно при бронировании тура.
С 10:00 до 11.00 вкусный плотный завтрак в кафе.
12:00 Поездка в Поместьем Зимнего Деда – Талви Укко.
Зимний Дед – это карельский Дед Мороз.
Карельский Зимний дед живет в пяти километрах от нашей базы отдыха.
В Новогодние праздники на большой территории его поместья проводят программы для всех возрастов: катание на собачьих упряжках, знакомство с героями эпоса Калевалы, посещение Оленьего парка.
На территории комплекса работает несколько кафе.
Новогодняя суета, радость и предчувствие праздника!
А вы – главные гости.
Сначала пьете чай с травами и карельской выпечкой, затем принимаете участие в зажигательной программе в Поместье: посещение питомника ездовых собак, Саамской деревни, Оленьей фермы, визит в резиденцию карельского деда мороза Талвиукко, катание на финских санях "поткури".
14:00 Обед в Поместье.
Возвращение на базу.
Катание на лыжах, коньках, ватрушках на базе.
Катание на снегоходах (доп. плата).
16:00 Мастер-классы от местных мастериц – новогодний сувенир или печём карельские пирожки – калитки;
19:00 Ужин на базе отдыха.
В этот вечер мы подготовили для Вас лучшие блюда из карельской кухни.
9:00 Завтрак в кафе.
Выезд с вещами на экскурсию "Бренды Карелии" с посещением заповедника Кивач, первого российского курорта Марциальные воды и горы Сампо.
Заповедник Кивач порадует нас своей зимней красотой и бурлящим незамерзаемым водопадом.
Обед в кафе будет сытным и горячим.
Программа в Шунгитовом центре: интересный рассказ о полезных свойствах шунгита, дегустация чая на шунгитовой воде, посещение шунгитовой релакс-комнаты.
На маршруте предусмотрена остановка у рыбных магазинов.
17:00 Трансфер на вокзал г. Петрозаводска для для тех, кто отдыхает по программе 3-х дневного тура.
Кто решил продолжить отдых в Карелии – возвращение на базу (дополнительная ночь оплачивается отдельно, указывается при бронировании тура).
Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Урозеро», размещение в коттедже с удобствами.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы:
Дополнительная ночь на базе отдыха от 2000 рублей в сутки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.