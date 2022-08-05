Новый год в Карелии на природе

Отдохните на Новый год в удивительном месте в сосновом бору на берегу живописного лесного озера Урозеро

Отдохните на Новый год в удивительном месте в сосновом бору на берегу живописного лесного озера Урозеро.

База отдыха – чудное место недалеко от Петрозаводска, находится в сосновом бору, где воздух прозрачно-чист и насыщен фитонцидами.

На большой территории – благоустроенные деревянные коттеджи, беседки, баня, пункт проката спортивного инвентаря. Эту волшебную сказку Вы и ваши дети запомните надолго!
Новый год в Карелии на природе
Новый год в Карелии на природе
Новый год в Карелии на природе
Новый год в Карелии на природе
Новый год в Карелии на природе
Новый год в Карелии на природе
Новый год в Карелии на природе
Новый год в Карелии на природе
Новый год в Карелии на природе
Новый год в Карелии на природе
Новый год в Карелии на природе
Новый год в Карелии на природе
Новый год в Карелии на природе
Новый год в Карелии на природе
Новый год в Карелии на природе
Новый год в Карелии на природе
Новый год в Карелии на природе
Новый год в Карелии на природе
Новый год в Карелии на природе
Новый год в Карелии на природе
Новый год в Карелии на природе
Новый год в Карелии на природе
Новый год в Карелии на природе
Новый год в Карелии на природе
Новый год в Карелии на природе
Новый год в Карелии на природе
Новый год в Карелии на природе
Новый год в Карелии на природе
Новый год в Карелии на природе
Новый год в Карелии на природе
Новый год в Карелии на природе
Ближайшие даты:
31
дек

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • пейзажи Северной столицы – экскурсия по Петрозаводску с прогулкой по набережной Онежского озера и посещением музейного квартала "старого" города;
  • отдых на свежем воздухе у озера с дополнительными активностями – при желании мы покатаемся на лыжах, коньках, ватрушках и санках или испытаем удачу на подледной рыбалке;
  • поместьем Зимнего Деда Талви Укко – примем участие в разнообразной и зажигательной программе;
  • "Бренды Карелии" – посетим самые интересные места: заповедник Кивач, первый российский курорт Марциальные воды, гору Сампо и Шунгитовую пещеру.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Петрозаводск, программа в лесу с Дедом Морозом, банкет

 08:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводск.

Индивидуальный трансфер с ж/д вокзала или из аэропорта г. Петрозаводск входит в стоимость.

Небольшая экскурсия по столице Карелии с прогулкой по набережной Онежского озера и посещением музейного квартала "старого" города: памятник Петру I – основателю Петрозаводска, скульптура "Рыбаки",  старая кузница.

10:00 Поездка в Заозерье, к самой большой Ели Фенноскандии, сказочная программа в лесу с Дедом Морозом – поход по белоснежному лесу на снегоходах, хоровод вокруг Ели, горячий морс и подарки – хорошее начало встречи Нового года! 

С 14:00 размещение на базе отдыха.

Размещение, знакомство с территорией. 

С 15:00 час зимней активности.

Предлагаем Вам покататься на лыжах по заранее заготовленным трассам, на ватрушках и санках по ледовой горке, половить рыбу на  подледной рыбалке.

Все для зимнего времяпровождения есть на базе в достаточном количестве (прокат оборудования за небольшую плату).

18:00 Шашлычок на мангале. 

Подкрепимся на свежем воздухе или в теплой беседке (стоимость шашлыка оплачивается дополнительно). 

Для любителей бани есть возможность попариться березовым веником. 

Просьба заказывать баньку заранее (доп. плата). 

В 21:00 всех наших дорогих гостей приглашаем на Праздничный банкет.

В украшенном зале Вас будут ожидать накрытые столы с различными закусками и напитками. 

Весь вечер организаторы не заставят Вас скучать, а музыкальный эксперт (диджей) подготовит лучшее из своей музыкальной коллекции для зажигательных танцев. 

После того, как президент поздравит с наступающим Новым годом, а куранты пробьют полночь, Вас ждет встреча с Дедушкой Морозом.

Новогодний банкет оплачивается дополнительно при бронировании тура.

2 день
Карельский Дед Мороз, мастер-класс

С 10:00 до 11.00 вкусный плотный завтрак  в кафе.

12:00 Поездка в Поместьем Зимнего Деда – Талви Укко.

Зимний Дед – это карельский Дед Мороз.

Карельский Зимний дед живет в пяти километрах от нашей базы отдыха.

В Новогодние праздники на большой территории его поместья проводят программы для всех возрастов: катание на собачьих упряжках, знакомство с героями эпоса Калевалы, посещение Оленьего парка.

На территории комплекса работает несколько кафе.

Новогодняя суета, радость и предчувствие праздника!

А вы – главные гости. 

Сначала пьете  чай с травами и карельской выпечкой, затем принимаете участие в зажигательной программе в Поместье: посещение питомника ездовых собак, Саамской деревни, Оленьей фермы, визит в резиденцию карельского деда мороза Талвиукко, катание на финских санях "поткури".

14:00 Обед в Поместье.

Возвращение на базу.  

Катание на лыжах, коньках, ватрушках на базе.

Катание на снегоходах (доп. плата). 

16:00 Мастер-классы от местных мастериц – новогодний сувенир или печём карельские пирожки – калитки;

19:00 Ужин на базе отдыха.

В этот вечер мы подготовили для Вас лучшие блюда из карельской кухни. 

3 день
Водопад Кивач, центр шунгита, отъезд

9:00 Завтрак в кафе. 

Выезд с вещами на экскурсию "Бренды Карелии" с посещением заповедника Кивач, первого российского курорта Марциальные воды и горы Сампо. 

Заповедник Кивач порадует нас своей зимней красотой и бурлящим незамерзаемым водопадом

Обед в кафе будет сытным и горячим. 

Программа в Шунгитовом центре: интересный рассказ о полезных свойствах шунгита, дегустация  чая на шунгитовой воде, посещение шунгитовой релакс-комнаты. 

На маршруте предусмотрена остановка у рыбных магазинов. 

17:00 Трансфер на вокзал г. Петрозаводска для для тех, кто отдыхает по программе 3-х дневного тура.   

Кто решил продолжить отдых в Карелии – возвращение на базу (дополнительная ночь оплачивается отдельно, указывается при бронировании тура). 

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Урозеро», размещение в коттедже  с удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы:
  • для групп от 10 человек – 18 950 руб.;
  • для индивидуальных туристов и сборных групп от 1 человека – 19 950 руб.

Дополнительная ночь на базе отдыха от 2000 рублей в сутки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение: 2-х местные номера с удобствами в номере в благоустроенном коттедже
  • Питание, указанное в программе
  • Транспорт
  • Экскурсии
  • Входные билеты
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Новогодняя программа в кафе базы отдыха (праздник с ведущей, ди-джеем и банкетом. Участие оплачивается дополнительно при бронировании тура): взрослый – 4 900 руб. ребёнок – 3 500 руб.
  • Взрослый – 4 900 руб.
  • Ребёнок – 3 500 руб.
  • Баня – от 1 000 рублей
  • Катание на снегоходах: при посадке 1 человек на снегоходе – 4 000 руб. при посадке 2 человек на снегоходе – 6 000 руб. за снегоход
  • При посадке 1 человек на снегоходе – 4 000 руб.
  • При посадке 2 человек на снегоходе – 6 000 руб. за снегоход
  • Прокат оборудования – от 100 рублей
  • Дополнительная ночь – 2 000 руб. /чел. Указывается при бронировании тура
  • Шашлыка – от 700 рублей
  • Дополнительные экскурсии на выбор: Зоокомплекс "Три медведя" Кижи – Зимний остров (экскурсия на целый день) горный парк Рускеала вкусная Карелия – тур с дегустацией и мастер-классом.
  • Зоокомплекс "Три медведя"
  • Кижи – Зимний остров (экскурсия на целый день)
  • Горный парк Рускеала
  • Вкусная Карелия – тур с дегустацией и мастер-классом
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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