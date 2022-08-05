Встреча, Петрозаводск, программа в лесу с Дедом Морозом, банкет

08:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводск.

Индивидуальный трансфер с ж/д вокзала или из аэропорта г. Петрозаводск входит в стоимость.

Небольшая экскурсия по столице Карелии с прогулкой по набережной Онежского озера и посещением музейного квартала "старого" города: памятник Петру I – основателю Петрозаводска, скульптура "Рыбаки", старая кузница.

10:00 Поездка в Заозерье, к самой большой Ели Фенноскандии, сказочная программа в лесу с Дедом Морозом – поход по белоснежному лесу на снегоходах, хоровод вокруг Ели, горячий морс и подарки – хорошее начало встречи Нового года!

С 14:00 размещение на базе отдыха.

Размещение, знакомство с территорией.

С 15:00 час зимней активности.

Предлагаем Вам покататься на лыжах по заранее заготовленным трассам, на ватрушках и санках по ледовой горке, половить рыбу на подледной рыбалке.

Все для зимнего времяпровождения есть на базе в достаточном количестве (прокат оборудования за небольшую плату).

18:00 Шашлычок на мангале.

Подкрепимся на свежем воздухе или в теплой беседке (стоимость шашлыка оплачивается дополнительно).

Для любителей бани есть возможность попариться березовым веником.

Просьба заказывать баньку заранее (доп. плата).

В 21:00 всех наших дорогих гостей приглашаем на Праздничный банкет.

В украшенном зале Вас будут ожидать накрытые столы с различными закусками и напитками.

Весь вечер организаторы не заставят Вас скучать, а музыкальный эксперт (диджей) подготовит лучшее из своей музыкальной коллекции для зажигательных танцев.

После того, как президент поздравит с наступающим Новым годом, а куранты пробьют полночь, Вас ждет встреча с Дедушкой Морозом.

Новогодний банкет оплачивается дополнительно при бронировании тура.