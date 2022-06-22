Преимущества этого путешествия:
При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
Встречаемся в г.Петрозаводске под шпилем ж/д вокзала и идем на завтрак.
Поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.
Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!
Первая остановка!
Идем пробовать воду из источников первого российского курорта “Марциальные воды”, основанного самим Петром I в 1719 году.
Далее по маршруту – водопад Кивач.
Наслаждаемся красотой, заряжаемся силой и огромной энергией падающего потока воды.
Удивляемся красоте изогнутого ствола карельской березы, которая ценится оригинальной узорчатой текстурой древесины, напоминающей мрамор по рисунку и прочности.
Заезжаем на базу отдыха, обедаем и переодеваемся для следующих активностей!
Продолжаем наш путь и направляемся к месту сафари на собачьих упряжках. Неугомонные хаски встречают нас, лая и виляя хвостами. Мы получаем огромный заряд радости, тиская их.
Запрягаем в упряжку рвущихся вперед собак и, после подробного инструктажа, вслед за каюром мчимся по лесной трассе, ощущая единение с природой
Надеваем снегоступы и идем на небольшую прогулку по заснеженному карельскому болоту.
Садимся в автобусы и возвращаемся на базу.
Заселяемся.
На ужине в ресторане базы пробуем оленину в медово-горчичном соусе..
Гуляем по дорожкам базы и отправляемся спать.
Расстояние: катание на упряжках 10 км, прогулка на снегоступах 2-3 км.
Просыпаемся и отправляемся на завтрак.
Подбираем экипировку и внимательно слушаем инструктаж по управлению снегоходом.
Рассаживаемся по машинам и отправляемся на тренировочный полигон.
Немного привыкаем к технике и выезжаем по запланированному маршруту.
Преодолеваем участок трассы по дорожкам зимнего леса и начинаем настоящее сафари на просторах замёрзшего озера Сандал.
Постепенно увеличиваем скорость, чувствуя уверенность и невероятную свободу!
Подъезжаем к острову Лычный, на котором уже целых четыре столетия (с 1620 г.) стоит деревянная церковь Петра и Павла.
Это самая древняя церковь в Карелии!
Останавливаем мгновение, прикасаясь к вечности.
Гуляем, исследуем, вдохновляемся.
Устраиваем пикник, пьем горячий чай, угощаемся клюквой в сахаре и ароматной карельской выпечкой.
Отправляемся дальше!
На берегу озера мы видим восхитительную часовню 18 века.
Доезжаем до горы Белая и посещаем частично разрушенную церковь 19-го века, спроектированную архитектором московского храма Христа Спасителя Константином Тоном.
Обедаем традиционной ухой на сливках и пробуем “царскую сельдь” – ряпушку в кафе уютной базы с видом на реку и старинные домики на другом берегу.
Учимся жарить красную рыбу на камне.
Возвращаемся на базу.
Ужинаем, дегустируем карельские настойки и идем в жаркую баню.
Отдыхаем телом, расслабляемся, снимаем усталость и напряжение.
Расстояние: 60 км на снегоходах.
Просыпаемся и отправляемся на завтрак.
Сегодня едем к древнему вулкану Гирвас, который обнаружили после строительства плотины для ГЭС.
Этим скалам миллионы лет!
Выезжаем на посадочную полосу заброшенного военного аэродрома, добавляем скорости и мчимся вперед.
Посещаем удивительное место – Поор-порог.
Гуляем на снегоступах по местам съемок новой версии фильма «А зори здесь тихие…».
Устраиваем настоящий зимний пикник.
Делаем рыбку на бревне, пьем чай с морошковым вареньем и бутербродами с красной икрой!
Возвращаемся на базу, переодеваемся и отправляемся в Петрозаводск.
По дороге вспоминаем яркие моменты этих дней и уже строим планы на будущие путешествия.
Ужинаем блюдами карельской кухни в уютном ресторане.
Уезжаем вечерними поездами.
50 км на снегоходах, прогулка на снегоступах 2-3 км.
Тур предусматривает проживание на загородной базе «Шишки».Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении в группе от 4-х человек:
Доплата за одноместное размещение – 12 000 руб./чел.
Скидка за размещение на доп. месте – 4 000 руб./чел.
Скидка для детей до 12 лет (включительно) – 10% .
Возможность размещения группы из 4-х человек в 4-х местном коттедже.
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Важным требованием для безопасного прохождения маршрута является соблюдение данной инструкции, которая, однако, не является исчерпывающей.
Турист обязан соблюдать правила личной безопасности, а также не допускать и не производить действий, ставящих под угрозу личную безопасность других лиц.
Подготовка к туру
Для уменьшения факторов риска для жизни и здоровья турист должен подготовиться к прохождению активного тура:
• внимательно изучить информационный листок к туру с активными способами передвижения (Приложение 2),
• оценить свои физические возможности при выборе тура,
• пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей,
• взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы,
• взять с собой личную аптечку,
• при необходимости проконсультироваться у туроператора.
Руководство группой осуществляет инструктор.
Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
Безопасность на транспорте
Во избежание травм во время перевозок (на транспорте):
• необходимо находиться на предусмотренных для этого местах,
• надежно упаковывать и фиксировать предметы с острыми углами, колюще-режущие, бьющиеся,
• на ходу запрещено высовывать в окна части тела, выкидывать предметы из окон, перемещаться по салону.
Одежда и экипировка.
Одежда должна быть подходящей для занятий активным отдыхом (экстремальными видами туризма), то есть не создавать помех для движения, защищать от неблагоприятных факторов окружающей среды, отвечать специальным требованиям безопасности вида экстремального туризма.
Здоровье
Никто лучше Вас не знает о состоянии Вашего здоровья, поэтому внимательно следите за реакцией организма на необычные условия и действие неблагоприятных факторов.
• предупреждайте инструктора о возможных проблемах со здоровьем, индивидуальных отклонениях, дискомфорте во время прохождения тура,
• используйте средства профилактики заболеваний при низких температурах воздуха, длительном пребывании в сырой одежде и т. п.,
• при лечении предупреждайте инструктора об аллергии, противопоказаниях, хронических заболеваниях и т. п.
Инструкция по технике безопасности при управлении снегоходом:
1. Катание на снегоходе в состоянии опьянения не допускается!
2. Один из главных элементов безопасности – это Ваша правильная посадка на снегоходе:
• Водитель сидит (не стоит и лежит или как-то иначе…) на снегоходе, крепко держась за руль обеими руками, ноги на подножках.
• Пассажир сидит на снегоходе, крепко держась за специально предназначенные для этого ручки, а не за водителя, ноги на подножках.
3. Перед тем как тронуться с места убедитесь, что путь свободен от препятствий (людей, других снегоходов и т. д.).
• Для того, чтобы тронуться с места, плавно нажимайте на рычаг газа, до набора необходимой скорости. Помните, чем меньше скорость, тем больше у Вас времени для принятия решения в случае возникновения преграды.
• Для остановки снегохода необходимо отпустить рычаг газа (сбросить газ). В связи с тем, что снегоход имеет малый накат, он останавливается достаточно быстро, но в экстренной ситуации необходимо нажать рычаг тормоза.
• На поворотах и разворотах необходимо снизить скорость и повернуть по максимально большому радиусу.
• Если снегоход накреняется на бок в процессе движения, необходимо перенести вес тела в противоположную от наклона сторону с целью сбалансировать движущийся снегоход. Категорически запрещается восстанавливать равновесие снегохода с помощью ног, так как это может привести к травме.
• Если снегоход застрял в снегу необходимо - дождаться инструктора.
• При движении с пассажиром маневренность снегохода падает, поэтому, заранее планируйте повороты и остановки.
4. Запомните основные сигналы рукой:
Сигналы подаются головным снегоходом, далее передаются по цепочке:
• левый поворот: вытянутая в сторону левая рука,
• правый поворот: вытянутая в сторону левая рука, согнутая в локте под углом 90 градусов,
• остановка, опасность: поднятая прямая левая рука вверх. Увидев данный сигнал, обязательно сбросьте скорость и усильте внимание.
5. При пересечении дорог, полностью остановите снегоход и убедитесь, что дорога свободна от транспортных средств. Затем пересекайте дорогу под прямым углом к направлению движения по пересекаемой дороге.
6. Дистанция при движении по озеру 80-100м., при движении по лесу 40-50м.
• При движении по лесу старайтесь держаться накатанного следа.
• При движении по озеру за впереди идущими снегоходами поднимается столб снежной пыли, сместитесь на несколько метров в сторону от него, это немного повысит для Вас видимость.
7. Максимальная скорость – 60км/ч.
• Не допускайте резких нажатий на ручки газа и тормоза.
• Держите скорость, передвигаясь с которой Вы чувствуете себя комфортно и безопасно (не более 60 км/ч). Нет необходимости догонять быстро идущий впереди снегоход. Не торопитесь, Вас подождут.
• Внимательно следите за дорожной обстановкой и соблюдайте скорость, при которой сможете заблаговременно остановиться или замедлить движение при появлении на пути движения различных препятствий (обледенения, глубокие колеи, близко стоящие или поваленные деревья, выступающие корни деревьев, камни и т. п.).
• Если у Вас появилась необходимость в остановке (замерзло стекло шлема, руки, появились признаки утомления, неуверенность в безопасности движения и т. д.) не ждите остановки группы. Поднимите левую руку вверх (сигнал остановки для идущих за Вами снегоходов) и плавно остановитесь. После остановки подзовите (дождитесь) инструктора с целью проведения дополнительного инструктажа, продолжения путешествия в качестве пассажира с инструктором или более опытным туристом либо поиска иного выхода из сложившейся ситуации.
Запрещается:
1. обгон!
2. прыжки на снегоходе!
3. удаление от группы более чем на 100 метров!
Помните, что именно Вы, внимательные водители (а не инструктор), делаете поездку на снегоходе безопасной. Многих проблем можно избежать, руководствуясь здравым смыслом.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
Туристы должны соблюдать данные правила для снижения риска для жизни и здоровья, связанных с участием в активных турах (экстремальных видах туризма), во избежание поломок и потерь оборудования и снаряжения, что может повлечь за собой материальную ответственность, изменение программы и т. п. Указанные правила не являются исчерпывающими, и турист обязан принимать все меры, направленные на сохранность переданного оборудования и снаряжения.
Перечень снаряжения на турах и его особенности
Полный перечень предоставляемого снаряжения и его описание указаны в программе тура. (Приложение №1)
В него могут входить:
• Снегоход – предназначен для движения по специально подготовленным маршрутам.
• Кофр – сумка, предназначенная для перевозки вещей (крепится на багажнике снегохода).
• Снегоходная экипировка (комбинезон, перчатки/рукавицы, теплая обувь, шлем и подшлемник) – предназначена для обеспечения безопасного, комфортного нахождения на улице и катания на снегоходе.
• Лыжная экипировка (лыжи беговые, утепленные ботинки, палки)
Получение снаряжения от инструктора
При получении снаряжения турист должен осмотреть его, при выявлении неисправностей сообщить об этом инструктору. В случае неисправности снаряжение может быть заменено, отремонтировано или допущено к эксплуатации, если неисправность незначительна.
Правила эксплуатации. Общие правила
• используйте снаряжение только по прямому назначению,
• не допускайте действий, которые могут привести к поломке, порче, загрязнению снаряжения,
• выполняйте требования инструктора по эксплуатации снаряжения.
• упаковывайте личные вещи в кофры таким образом, чтобы они не могли быть повреждены или потеряны при езде на снегоходе.
Правила эксплуатации снегоходов
• перед началом эксплуатации снегохода прослушайте инструктаж по технике безопасности и управлению снегоходом, распишитесь в бланке по технике безопасности,
• запрещается перевозить грузы, мешающие управлению снегоходом, также запрещена перевозка третьего пассажира,
• запрещается езда на неисправном снегоходе,
• нельзя врезаться в высокие снежные кочки и спрыгивать с высоких (более одного метра) трамплинов,
• запрещается пользоваться рычагом передач на движущемся снегоходе. Все передачи (задняя, передняя и пониженная) переключаются при полной остановке снегохода.
• при обнаружении неисправности, необходимо незамедлительно сообщить о ней инструктору и попытаться предупредить дальнейшее разрушение деталей снегохода.
• при движении на снегоходе необходимо руководствоваться правилами дорожного движения и пользоваться специальными сигналами,
• водитель и пассажир должны сидеть на снегоходе: водитель - крепко держась за руль обеими руками, пассажир – крепко держась за специальные ручки обеими руками; ноги водителя и пассажира должны быть расположены на специальных подножках,
• очень важно соблюдать дистанцию: при движении по озеру 80-100м., при движении по лесу 40-50м (80% всех ДТП происходит из-за нарушения дистанции),
• движение должно быть организованное и только в колонне, запрещаются любые обгоны,
• максимальная скорость при движении на снегоходе не превышает 60км/ч на озере и 40км/ч по лесным дорогам.
• при движении на снегоходе шлем должен быть одет и застёгнут,
Правила эксплуатации экипировки
• подберите комбинезон, перчатки, шлем, обувь по размеру
• по приезду с сафари положите личную экипировку сушиться в место, указанное инструктором
• запрещено сушить экипировку у открытого огня
• по приезду в гостевой дом/базу не оставляйте экипировку на улице.
Правила эксплуатации шлемов
• надевайте шлем на улице, во избежание запотевания и обледенения ветрозащитного стекла из-за перепада температур.
• по окончании сафари не оставляйте шлем на улице, а унесите его в место, указанное инструктором
Правила эксплуатации перчаток/рукавиц
• если вы собираетесь управлять снегоходом, то лучше выбрать перчатки, если вы планируете провести снегоходный тур в роли пассажира, то рекомендуется надевать рукавицы.
• при снятии перчаток /рукавиц всегда скрепляйте их вместе (на предусмотренные для этого крючки или липучки)
• по приезду в гостевой дом положите рукавицы перчатки/рукавицы сушиться
Правила эксплуатации снегоходной обуви
• по приезду с сафари положите обувь сушиться, разделив сапоги и чуни
• сушите обувь парами, не разбрасывая по разным местам
Правила эксплуатации лыж, лыжных ботинок и лыжных палок
• не храните лыжи у источника тепла
• убирайте лыжи в конце ходового дня в отведенное инструктором место
• не ставьте лыжи на снег сразу как вынесли их из помещения, дайте им принять температуру улицы во избежание прилипания снега
• не втыкайте лыжи задниками в снег во избежание расслаивания задников.
• в начале и конце каждого ходового дня проверяйте прочность крепления креплений, в случае не прочного крепления обратитесь к инструктору для устранения неполадки
• запрещается оставлять лыжи и лыжные палки на улице на ночь
• по приезду положите обувь сушиться,
• сушите обувь парами, не разбрасывая по разным местам,
• запрещается сушить обувь у открытого огня
Сдача оборудования инструктору. Турист сдает снаряжение инструктору, показывает его исправность или недочеты.
• Оборудование и экипировка должна быть чистой (очищена от снега и наледи) и целой
• При отклонении от этих параметров турист сообщает инструктору (например, неисправность снаряжения, отсутствие упаковки и т. п.), а также о причинах отклонения. Турист должен возместить ущерб, возникший по его вине (поломка, утеря, порча снаряжения и т. п.).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Детям от 7 до 12 лет (включительно) предоставляется скидка 10%.
Скидка за размещение на доп. месте – 4 000 руб. /чел.
Мы рекомендуем выбирать посадку один человек на снегоходе по ряду причин: