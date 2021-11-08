В Карелию на ноябрьские праздники

Комфортный и душевный тур на ноябрьские праздники в волшебную Карелию

5
3 отзыва
Комфортный и душевный тур на ноябрьские праздники в волшебную Карелию.

Прогулки и фотосессии на природе, ароматный карельский чай, дружелюбные пушистые хаски и ручные северные олени, познавательные экскурсии по природным и культурным достопримечательностям Карелии – это и многое другое ждет Вас в этом увлекательном туре выходного дня.
В Карелию на ноябрьские праздники
В Карелию на ноябрьские праздники
В Карелию на ноябрьские праздники
В Карелию на ноябрьские праздники
В Карелию на ноябрьские праздники
В Карелию на ноябрьские праздники
В Карелию на ноябрьские праздники
В Карелию на ноябрьские праздники
В Карелию на ноябрьские праздники
Ближайшие даты:
04
ноя

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • насыщенная программа – обзорная экскурсия по Петрозаводску, частная галерея "Дом Куклы", посещение центра Шунгита, заповедник "Кивач" и питомник ездовых собак и северных оленей, экскурсия по горному парку "Рускеала"; 
  • гастрономические впечатления – нас ждет вкуснейший обед с традиционными блюдами северной кухни и дегустацией алкоголя от карельского производителя, а также заедем в рыбный магазин форелевого хозяйства и сможем купить вкусные сувениры;
  • семейный отдых – комфортная и увлекательная программа подойдет для всех возрастов, а приятным бонусом станут скидки для детей и пенсионеров.

Программа тура по дням

1 день
Петрозаводск. Дом Куклы

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18  (~ 07.50).

Гид  встречает с табличкой «НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ В КАРЕЛИИ».

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак  в уютном кафе.

Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Экскурсия по столице Карелии.

Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.

Экскурсия в частную галерею “Дом Куклы”.

Здесь царит атмосфера сказки и добра.

Вы познакомитесь с коллекцией авторских кукол Татьяны Калининой «Духи Карелии или Кижские домовые».

А на память можете приобрести очаровательного ангелочка или домового.

Обед с традиционными блюдами северной кухни и дегустацией алкоголя от карельского производителя.

Размещение в гостинице.

Петрозаводск. Дом КуклыПетрозаводск. Дом КуклыПетрозаводск. Дом КуклыПетрозаводск. Дом Куклы
2 день
Экскурсия заповедник «Кивач» + питомник ездовых собак и северных оленей

Завтрак в гостинице (шведский стол).

Посещение центра по производству изделий из шунгита.

Это уникальный минерал, который  добывается в Карелии.

Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.

Вам расскажут о его свойствах, угостят вкусным карельским чаем.

Здесь вы отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией и сможете приобрести продукцию из шунгита от производителя. 

Выезд на загородную экскурсию «заповедник «Кивач» + питомник ездовых собак и северных оленей».

Вы полюбуетесь на самый известный  в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.

Вкусный обед в кафе.

Поездка в питомник ездовых собак и северных оленей.

На экскурсии вас ждет знакомство с его главными обитателями – Сибирскими и Аляскинскими хаски.

Эти пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни.

Теперь встретимся с семьей ручных Северных оленей!

Вы не только сможете сделать запоминающиеся фото с этими благородными арктическими животными, но и самостоятельно покормить их любимым лакомством – белым мхом ягелем!

Вам расскажут о тундровых оленях в природе и в неволе, их роли в жизни человека и освоении Крайнего севера.

Возвращение в Петрозаводск.

По пути остановка в рыбном магазине.

Здесь продается продукция форелевого хозяйства, которое выращивает радужную форель в экологически чистых водах Онежского озера, что придает рыбе уникальные вкусовые качества.

Именно эта продукция имеет много наград за высокое качество.

Вы сможете приобрести слабосоленое филе форели, зернистую икру, филе холодного копчения и другую продукцию в вакуумной упаковке, чтобы угостить друзей и близких.

Экскурсия заповедник «Кивач» + питомник ездовых собак и северных оленейЭкскурсия заповедник «Кивач» + питомник ездовых собак и северных оленейЭкскурсия заповедник «Кивач» + питомник ездовых собак и северных оленейЭкскурсия заповедник «Кивач» + питомник ездовых собак и северных оленей
3 день
Экскурсия в горный парк Рускеала

Завтрак в гостинице (шведский стол). 

Освобождение номеров.

Выезд на загородную экскурсию в горный парк Рускеала.

Переезд 260 км в одну сторону.

По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.

Путевая информация.

По пути остановка в живописном местечке у Рускеальских водопадов.

Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».

Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.

Обед в кафе по маршруту.

Жемчужина парка – Мраморный каньон, который образовался на месте заброшенного карьера по добыче камня.

Более 200 лет здесь в карьерах добывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Петербурга, фонтанов Петродворца и колонн Царского Села.

Сегодня карьер заполнен кристально-чистой водой, отфильтрованной осадочными породами.

Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление.

В свободное время (за доп.плату) можно посетить экскурсию «Подземная Рускеала» или экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов», прокатиться на троллее и полюбоваться видом на Мраморное озеро с высоты птичьего полета (zip-line), покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры.

Возвращение в Петрозаводск или отправление на ретро-поезде «Рускеальский экспресс» в г.Сортавала.

Из г. Сортавала отъезд домой на поезде в Москву или в Санкт-Петербург.

Информация о ретро-поезде «Рускеальский экспресс»: мы рекомендуем поехать из горного парка «Рускеала» на ретро-поезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала-Сортавала» – это интересное путешествие пройдет в атмосфере начала ХХ века. В поезде есть вагон-ресторан. Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).

Поезда из г.Сортавала (расписание поездов может меняться, проверяйте актуальную информацию на сайте РЖД):

18:45 в Санкт-Петербург № 822Ч «ЛАСТОЧКА» (прибытие в 22:43)

20:25 в Москву № 160А (прибытие в 10:16 на следующий день)

Если Вы хотите продлить свой отдых в Карелии, мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.

До новых встреч в Карелии!

Экскурсия в горный парк РускеалаЭкскурсия в горный парк РускеалаЭкскурсия в горный парк РускеалаЭкскурсия в горный парк Рускеала

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
размещение Двухместное  Одноместное Доп.место

Гостиница "Заречная" 3*

Завтрак – «шведский стол»

 15 200 18 200 13 800

Отель "Фрегат" 4*

Завтрак – «шведский стол»

 16 800 20 400 15 400

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Петрозаводске)
  • Питание по программе (3 завтрака, 3 обеда)
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Экскурсия в «Дом Куклы»
  • Посещение центра по производству изделий из шунгита
  • Экскурсия в заповедник «Кивач»
  • Экскурсия по питомнику хаски
  • Экскурсия в горный парк «Рускеала»
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида и сопровождающего 3 дня
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не включенное в стоимость тура
  • Услуги, не включенные в стоимость тура
  • Билеты на ретро-поезд «Рускеальский экспресс»
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие есть скидки в туре?

скидка на тур предоставляется:

  • ребенок до 6 лет – 1 500 руб.;
  • ребенок от 7 до 16 лет – 900 руб.;
  • пенсионер от 60 лет – 400 руб.
Полезная информация

Ретропоезд «Рускеальский экспресс» курсирует ежедневно между горным парком «Рускеала» и городом Сортавала. В пути около 1 часа. Путь пролегает по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера. Поезд ходит на паровозной тяге, состоит из пяти вагонов + вагон-ресторан. Кроме обычных купе, вместимостью 3+3 (сидячие места), в нем появилось «Царское купе», которое выкупается полностью, вместимость 4 человека. Билеты на этот поезд продаются на сайте РЖД.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
8 ноя 2021
Добрый день!
Замечательно прошёл тур « ноябрьские праздники в Карелии»! Отличная организация: встреча, работа гида, питание и экскурсионная программа.
Ездила с подругой. Обе очень впечатлилась и довольны. И даже несмотря на дождь целый день!). С удовольствием обращусь в компанию ещё раз! Огромное спасибо за эмоции и организацию!
А
22 июня 2022
Спасибо "Большой стране" тур, гостиница, трансфер, все организовано на отлично.
Л
22 июня 2022
Огромное спасибо нашему организатору Элоне Березовской! Очень внимательна, терпелива и заботлива. Благодаря ей наша поездка была интересна и увлекательна!!!

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