Комфортный и душевный тур на ноябрьские праздники в волшебную Карелию. Прогулки и фотосессии на природе, ароматный карельский чай, дружелюбные пушистые хаски и ручные северные олени, познавательные экскурсии по природным и культурным достопримечательностям Карелии – это и многое другое ждет Вас в этом увлекательном туре выходного дня.

Программа тура по дням

1 день Петрозаводск. Дом Куклы

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~ 07.50). Гид встречает с табличкой «НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ В КАРЕЛИИ». Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи. Завтрак в уютном кафе. Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно. Экскурсия по столице Карелии. Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом. Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни. Экскурсия в частную галерею “Дом Куклы”. Здесь царит атмосфера сказки и добра. Вы познакомитесь с коллекцией авторских кукол Татьяны Калининой «Духи Карелии или Кижские домовые». А на память можете приобрести очаровательного ангелочка или домового. Обед с традиционными блюдами северной кухни и дегустацией алкоголя от карельского производителя. Размещение в гостинице.

2 день Экскурсия заповедник «Кивач» + питомник ездовых собак и северных оленей

Завтрак в гостинице (шведский стол). Посещение центра по производству изделий из шунгита. Это уникальный минерал, который добывается в Карелии. Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце. Вам расскажут о его свойствах, угостят вкусным карельским чаем. Здесь вы отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией и сможете приобрести продукцию из шунгита от производителя. Выезд на загородную экскурсию «заповедник «Кивач» + питомник ездовых собак и северных оленей». Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы. Вкусный обед в кафе. Поездка в питомник ездовых собак и северных оленей. На экскурсии вас ждет знакомство с его главными обитателями – Сибирскими и Аляскинскими хаски. Эти пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни. Теперь встретимся с семьей ручных Северных оленей! Вы не только сможете сделать запоминающиеся фото с этими благородными арктическими животными, но и самостоятельно покормить их любимым лакомством – белым мхом ягелем! Вам расскажут о тундровых оленях в природе и в неволе, их роли в жизни человека и освоении Крайнего севера. Возвращение в Петрозаводск. По пути остановка в рыбном магазине. Здесь продается продукция форелевого хозяйства, которое выращивает радужную форель в экологически чистых водах Онежского озера, что придает рыбе уникальные вкусовые качества. Именно эта продукция имеет много наград за высокое качество. Вы сможете приобрести слабосоленое филе форели, зернистую икру, филе холодного копчения и другую продукцию в вакуумной упаковке, чтобы угостить друзей и близких.

3 день Экскурсия в горный парк Рускеала