Посетите Валаам и Рускеалу за один день: экскурсия на автобусе из Петрозаводска
Посетить святой остров Валаам и мраморный каньон Рускеала — мечта каждого туриста, приезжающего в Карелию.
Каждый объект заслуживает отдельного внимания и, с учетом их территориальной близости, у многих туристов возникает желание побывать там в рамках однодневной поездки. Мы такую возможность предоставляем, но обращаем ваше внимание, что путешествие будет не из легких.
Каждый объект заслуживает отдельного внимания и, с учетом их территориальной близости, у многих туристов возникает желание побывать там в рамках однодневной поездки. Мы такую возможность предоставляем, но обращаем ваше внимание, что путешествие будет не из легких.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Остров Валаам
- Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь
- Монастырская бухта
- Знаменская часовня
- Петропавловская церковь
- Спасо-Преображенский собор
- Успенская трапезная церковь
- Воскресенский скит
- Гефсиманский скит
- Церковью Успения Пресвятой Богородицы
- Елеонская гора
- Горный парк Рускеала
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Наш путь на юго-запад Карелии составит около 260 километров, а это примерно 3,5 – 4 часа в пути. За это время наш экскурсовод проведет подготовительную экскурсию по Валаамскому монастырю: расскажет историю основания и становления Валаама, о его финском и советском периодах, жизни и роли монастыря в современной России.
- Следующим пунктом маршрута станет пересадка на судно «Комета», которое доставит нас на Валаамский архипелаг. В это время можно полюбоваться красивой панорамой города Сортавала, потрясающими скалами и островами Ладожских шхер, а также открывающимися видами самого острова Валаам с воды.
- Обзорная экскурсия по центральной усадьбе Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря по традиции начинается с причала Монастырской бухты, куда прибывали суда валаамского флота в ХIХ – нач. ХХ века и откуда особенно красиво смотрится монастырь, расположенный на высокой скале. Дорога от пристани ведет к подножию горы Фавор, на вершину которой поднимается широкая, устроенная еще в середине прошлого века лестница в 62 ступени. Слева от лестницы открывается вид на знаменитый монастырский сад, чарующий своей нежной красотой более всего в пору цветения и тихой золотой осенью.
- Далее путь идет мимо мраморной Знаменской часовни к Святым вратам обители, украшенным надвратной Петропавловской церковью, бывшей в прежние времена домовым храмом царственных особ, прибывающих на Валаам, где в наши дни проходят концерты церковных песнопений. Пройдя Святыми вратами, гости попадают в монастырь. Особое место уделяется посещению главного действующего храма монастыря — величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители — преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев. В ходе экскурсии гостям предстоит увидеть Успенскую трапезную церковь – самую старую из сохранившихся на Валааме, и церковь Валаамской иконы Божией Матери, освященную в 2002 г., осмотреть келейные корпуса и хозяйственные постройки, на Старом братском кладбище вспомнить валаамских подвижников былых времен.
- После экскурсии «Центральная усадьба» нас ждет концерт духовных песнопений хора Валаамского монастыря. Затем — обед в монастырской трапезной. Все продукты — натуральные, еда приготовлена по церковным канонам, соблюдается пост. После обеда мы возвращаемся в Никоновскую бухту.
- Маршрут экскурсии будет проходить по местности, получившей в начале ХХ в. название «Новый Иерусалим». Центром ее является стоящий на высоком ладожском берегу Воскресенский скит. В нижней церкви этого скита, напоминающей своим убранством раннехристианские храмы, устроено подобие пещеры Гроба Господня в Иерусалиме. От Воскресенского скита лесная дорога уходит в сторону рукотворного Гефсиманского сада, где среди южных широколиственных деревьев и живописных кустов сирени расположен небольшой уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Заканчивается экскурсия на Елеонской горе, где от часовни Вознесения Господня открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу.
- Далее мы прибываем на территорию горного парка Рускеала, где нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону. Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место. Кроме того, вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни) и увидеть геологию каньона.
- После обзорной экскурсии вокруг каньона мы предоставляем свободное время. Вы можете за дополнительную плату покататься на лодках (доступно с 15 мая по 15 октября), перелететь через каньон на канатной дороге, а также прыгнуть с «тарзанки» (доступна в летний период). Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка — в порядке очереди и при наличии свободных мест.
Каждую среду
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту
- Работа гида по маршруту
- Метеор «Сортавала—Валаам—Сортавала»
- Большая программа с 2 экскурсиями, хором и обедом на Валааме
- Обзорная экскурсия «Мраморный каньон» с входными билетами в горный парк Рускеала
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Петрозаводск, пр. Ленина, 21
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждую средуЭкскурсия длится около 18 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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