1 день

Жизнь северного человека. Катание на упряжках 10 км

Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона (по времени прибытия поезда № 18 Москва — Петрозаводск).

Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение.

Шведский стол к вашим услугам — здесь каждый найдет еду по душе.

Во время завтрака поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.

Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!

Первая остановка — питомник ездовых собак, где знакомимся с его главными обитателями — хаски.

Рекомендуем заранее утеплиться.

Нам расскажут всё об особенностях ездовых пород собак, какие они бывают, мы узнаем много нового о мире гонок на упряжках.

Неугомонные хаски встречают нас, лая и виляя хвостами.

Запрягаем в упряжку рвущихся вперед собак и после подробного инструктажа вслед за каюром мчимся по лесной трассе (10 км).

Получаем огромный заряд радости и энергии от этого проката!

Пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни.

Обедаем и продолжаем путь.

Далее по маршруту — водопад Кивач.

Наслаждаемся красотой, заряжаемся силой и огромной энергией падающего потока воды.

Удивляемся красоте изогнутого ствола карельской березы, которая ценится оригинальной узорчатой текстурой древесины, напоминающей мрамор по рисунку и прочности.

Еще одна остановка — первый Российский курорт, основанный в 1719 году по указу Петра I, Марциальные воды.

Вода из целебных источников до сих пор используется в лечебно-профилактических целях, так как содержит большое количество железа и других микроэлементов.

У нас есть возможность попробовать и оценить вкус целебной воды из 4 подземных источников.

Едем на нашу базу отдыха — «Морошка» (1-1,5 в пути).

База отдыха «Морошка» расположена среди вековых корабельных сосен на живописном берегу Сямозера, одного из крупнейших и красивейших озер Карелии.

Здесь можно забыть об интенсивном ритме городской жизни, насладиться чистым северным воздухом, отдохнуть душой и ощутить внутренний покой.

Идем заселяться.

Участвуем в мастер-классе по приготовлению карельских калиток. Не только лепим, но и пробуем на вкус.

Калитка, пожалуй, самое «национальное» и очень любимое блюдо карельской и вепсской кухни. Это открытый пирожок с начинкой из картофеля, каши или красной рыбы, приготовленный из ржаной (или смеси ржаной и пшеничной) муки.

Ужинаем и идем отдыхать.