Новогодний эксклюзив в Карелии
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Жизнь северного человека. Катание на упряжках 10 км
Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона (по времени прибытия поезда № 18 Москва — Петрозаводск).
Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение.
Шведский стол к вашим услугам — здесь каждый найдет еду по душе.
Во время завтрака поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.
Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!
Первая остановка — питомник ездовых собак, где знакомимся с его главными обитателями — хаски.
Рекомендуем заранее утеплиться.
Нам расскажут всё об особенностях ездовых пород собак, какие они бывают, мы узнаем много нового о мире гонок на упряжках.
Неугомонные хаски встречают нас, лая и виляя хвостами.
Запрягаем в упряжку рвущихся вперед собак и после подробного инструктажа вслед за каюром мчимся по лесной трассе (10 км).
Получаем огромный заряд радости и энергии от этого проката!
Пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни.
Обедаем и продолжаем путь.
Далее по маршруту — водопад Кивач.
Наслаждаемся красотой, заряжаемся силой и огромной энергией падающего потока воды.
Удивляемся красоте изогнутого ствола карельской березы, которая ценится оригинальной узорчатой текстурой древесины, напоминающей мрамор по рисунку и прочности.
Еще одна остановка — первый Российский курорт, основанный в 1719 году по указу Петра I, Марциальные воды.
Вода из целебных источников до сих пор используется в лечебно-профилактических целях, так как содержит большое количество железа и других микроэлементов.
У нас есть возможность попробовать и оценить вкус целебной воды из 4 подземных источников.
Едем на нашу базу отдыха — «Морошка» (1-1,5 в пути).
База отдыха «Морошка» расположена среди вековых корабельных сосен на живописном берегу Сямозера, одного из крупнейших и красивейших озер Карелии.
Здесь можно забыть об интенсивном ритме городской жизни, насладиться чистым северным воздухом, отдохнуть душой и ощутить внутренний покой.
Идем заселяться.
Участвуем в мастер-классе по приготовлению карельских калиток. Не только лепим, но и пробуем на вкус.
Калитка, пожалуй, самое «национальное» и очень любимое блюдо карельской и вепсской кухни. Это открытый пирожок с начинкой из картофеля, каши или красной рыбы, приготовленный из ржаной (или смеси ржаной и пшеничной) муки.
Ужинаем и идем отдыхать.
На снегоходах в старинную деревню Рубчойла
Просыпаемся и отправляемся на завтрак.
Подкрепившись, идем знакомиться с инструкторами и подбирать экипировку, потому что сегодня мы отправляемся в снегоходное сафари.
Внимательно слушаем инструктаж по управлению снегоходом, рассаживаемся по машинам и отправляемся на тренировочный полигон.
Немного привыкаем к технике и выезжаем по запланированному маршруту.
Преодолеваем участок трассы по дорожкам зимнего леса и начинаем настоящее сафари на просторах замёрзшего озера Сямозеро.
Постепенно увеличиваем скорость, чувствуем уверенность и невероятную свободу! Держим путь в старинную деревню Рубчойла.
Деревня Рубчойла была основана карелами более 300 лет назад.
Сегодня это уникальный комплексный памятник народного деревянного зодчества Карелии XIX века, который включает в себя 18 крестьянских домов, в том числе и бани по-черному.
Хранитель традиций деревни рассказывает об истории, быте, традициях коренных жителей.
Среди всех построек выделяется дом Ермолаева, в котором сейчас располагается этнографический музей.
Здесь не только осматриваем экспозицию, но и знакомимся с фольклорной традицией Сямозерья, во время посиделок в настоящем карельском доме — для нас выступает фольклорный коллектив, который поет народные песни на карельском и русском языках.
Голодными гостей никто не отпускает — местные хозяюшки угощают нас деревенским обедом, состоящий из блюд национальной карельской кухни.
Яркий и полный впечатлений день погружения в жизнь типичного жителя деревни медленно подходит к концу, на снегоходах возвращаемся на базу отдыха.
Ужинаем и идем в баню.
Отдыхаем телом, расслабляемся в чане на веранде, снимаем усталость и напряжение.
В гости к обитателям леса в зоокомплекс «Три медведя»
Просыпаемся и отправляемся на завтрак.
Сегодня последний день наших карельских приключений, поэтому перед тем, как отправиться в путь, освобождаем номера.
Сегодня нас ждет еще один снегоходный день, на этот раз наша цель — зоокомплекс «Три медведя», поэтому надеваем снегоходную экипировку, рассаживаемся по снегоходам и набираем скорость.
Зоокомплекс «Три медведя» расположился в сосновом бору, на берегу озера Сямозеро.
На территории комплекса за оградой в деревянных павильонах живут медведи, лоси, еноты-полоскуны, енотовидные собаки, рыси, волки, хорьки, шиншиллы, песцы и многие другие.
Главной «звездой» зоокомплекса многие считают энергичную и грациозную дальневосточную леопардицу Мусю.
Горный козлик Дима, аппетитно хрупающий морковку в своем загончике, приветствует людей пронзительным блеянием.
Одним из наиболее примечательных мест зоокомплекса является медвежатник — гостей представляют по очереди белогрудому гималайцу Моте, двум нашим бурым «соотечественникам» Саше и Маше и, наконец, уроженцу далекой Камчатки молодому гиганту Тимофею.
Однако, самым большим зверем здесь является Потап, поражающий своими размерами.
Устраиваем настоящий зимний обед-пикник в беседке.
Пока мы знакомимся с удивительными обитателями зоокомплекса, инструкторы готовят для нас румяную копченую красную рыбку с ароматным картофелем и соленьями.
Пьем горячий чай, угощаемся вареньем из местных ягод и ароматной карельской выпечкой.
Возвращаемся на базу, переодеваемся и на автобусах отправляемся в Петрозаводск.
По дороге вспоминаем яркие моменты этих дней и уже строим планы на будущие путешествия.
Ужинаем в уже знакомом месте и прощаемся со сказкой.
Уезжаем вечерними поездами с ж/д вокзала г. Петрозаводска.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Морошка».
Стоимость тура на 1 человека зависит от размещения:
|Посадка на снегоходе
|Размещение в номере
|Цена
|2 человека на снегоходе
|2 человека в номере
|62 700 руб. /чел.
|1 человека на снегоходе
|2 человека в номере
|92 700 руб. /чел.
|1 человека на снегоходе
|1 человек в номере
|108 700 руб. /чел.
Скидки:
- при размещении на доп. месте — 8 000 руб. /чел.;
- для детей от 10 до 12 лет (включительно) — 10%.
Варианты проживания
База отдыха «Морошка»
База отдыха «Морошка» — это отличное место для загородного отдыха, расположенное среди вековых корабельных сосен на живописном берегу Сямозера, одного из крупнейших и красивейших озер Карелии.
На нашей базе Вы получите прекрасную возможность забыть о непреходящем ритме городской жизни, и, неизбежно наслаждаясь чистым северным воздухом, подобрать себе занятие по душе.
Двухместный номер (две односпальные кровати):
Отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур для верхней одежды и уличной обуви, прихожая, санузел, оборудованный душевой кабиной и теплыми полами.
В каждом номере 2 односпальные кровати, зеркало, письменный стол, шкаф для одежды, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество.
Двухместный номер (двуспальная кровать + дополнительное место (диван)):
Отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур для верхней одежды и уличной обуви, прихожая, санузел, оборудованный душевой кабиной и теплыми полами.
В каждом номере одна двуспальная кровать, зеркало, письменный стол, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание, указанное в программе
- Размещение по программе: 2 человека в двухместном номере (2 ночи)
- Посещение бани и сибирского чана
- Посещение водопада Кивач и первого Российского курорта Марциальные воды
- Работа инструкторов и сопровождающего/гида-переводчика
- Аренда снегохода и экипировки, топливо
- Экскурсия по карельским деревням, с посещением старинных часовен
- Участие в мастер-классах по приготовлению калиток
- Катание на собачьих упряжках
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные сутки размещения
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Рюкзак или дорожная сумка. Крайне нежелательно привозить вещи в чемодане, т. к. он не влезает в багажник снегохода и неудобен в транспортировке.
- Форма одежды для активного снегоходного дня:
- Термобельё (штаны и кофта).
- Удобная тёплая спортивная одежда. Оптимальный вариант – костюм для сноуборда или горных лыж. Рекомендуем не приезжать в джинсах, т. к. они сковывают движения и не греют.
- Флисовая кофта или свитер.
- На ногах должны быть носки (тонкие х/б + обязательно тёплые шерстяные носки).
- Перчатки и шапка.
- На время снегоходного маршрута турфирма предоставляет: утеплённые ботинки, снегоходный комбинезон, перчатки, подшлемник, шлем. Комбинезон надевается сверху на вашу одежду. Если нет сильных морозов, то комбинезон можно надеть на термобельё + спортивные штаны и флисовая кофта/свитер.
- Форма одежды для активного дня на хаски:
- Та же самая, что и для снегоходного дня, НО важно учесть, что при катании на хаски дополнительная экипировка НЕ предоставляется. Вы едете в своей одежде. Исключением являются программы, в рамках которых в питомник ездовых собак вы приезжаете на снегоходах. В этом случае вы остаётесь в снегоходной экипировке.
- Рекомендуем иметь защитную маску (для сноуборда), она защитит лицо от ветра и мелких брызг во время катания на хаски. Если такой маски нет, в этих целях можно использовать балаклаву или обычный шарф.
- Комплект одежды для ночлега:
- Комплект запасного нижнего белья.
- Удобные шорты/спортивные штаны и футболка.
- Тапочки или тёплые носки.
- Для похода в баню:
- Купальник (если он Вам необходим),
- Сланцы/сандалии спортивные.
- Обувь: удобная тёплая обувь без каблуков.
- Личные вещи:
- средства личной гигиены (на базах отдыха «Алёкка» и «Кижская благодать» в номерах есть индивидуальные наборы для душа (шампунь, мыло), на базах отдыха «Авиаретро» и «Остров» в номерах есть только жидкое мыло для рук в дозаторах),
- индивидуальную аптечку,
- фен (если он Вам необходим),
- если Вы носите очки, то следует помнить, что под шлемом дужки могут давить и доставлять дискомфорт. Также от вашего дыхания под шлемом очки запотевают, а на морозе быстро замерзают. Также очки запотевают, когда вы захотите в тёплое помещение с мороза. Если есть возможность, следует предусмотреть наличие линз.
- Документы:
- паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию).
- Деньги:
- рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Правила поведения на снегоходном туре
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Важным требованием для безопасного прохождения маршрута является соблюдение данной инструкции, которая, однако, не является исчерпывающей.
Турист обязан соблюдать правила личной безопасности, а также не допускать и не производить действий, ставящих под угрозу личную безопасность других лиц.
Подготовка к туру
- Для уменьшения факторов риска для жизни и здоровья турист должен подготовиться к прохождению активного тура:
- внимательно изучить информационный листок к туру с активными способами передвижения (Приложение 2);
- оценить свои физические возможности при выборе тура;
- пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
- взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
- взять с собой личную аптечку;
- при необходимости проконсультироваться у туроператора.
Руководство группой осуществляет инструктор.
Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
Безопасность на транспорте
- Во избежание травм во время перевозок (на транспорте):
- необходимо находиться на предусмотренных для этого местах;
- надежно упаковывать и фиксировать предметы с острыми углами, колюще-режущие, бьющиеся;
- на ходу запрещено высовывать в окна части тела, выкидывать предметы из окон, перемещаться по салону.
Одежда и экипировка
Одежда должна быть подходящей для занятий активным отдыхом (экстремальными видами туризма), то есть не создавать помех для движения, защищать от неблагоприятных факторов окружающей среды, отвечать специальным требованиям безопасности вида экстремального туризма.
Здоровье
Никто лучше Вас не знает о состоянии Вашего здоровья, поэтому внимательно следите за реакцией организма на необычные условия и действие неблагоприятных факторов.
- Предупреждайте инструктора о возможных проблемах со здоровьем, индивидуальных отклонениях, дискомфорте во время прохождения тура.
- Используйте средства профилактики заболеваний при низких температурах воздуха, длительном пребывании в сырой одежде и т. п.
- При лечении предупреждайте инструктора об аллергии, противопоказаниях, хронических заболеваниях и т. п.
Инструкция по технике безопасности при управлении снегоходом:
- Катание на снегоходе в состоянии опьянения не допускается!
- Один из главных элементов безопасности — это Ваша правильная посадка на снегоходе:
- Водитель сидит (не стоит и лежит или как-то иначе…) на снегоходе, крепко держась за руль обеими руками, ноги на подножках.
- Пассажир сидит на снегоходе, крепко держась за специально предназначенные для этого ручки, а не за водителя, ноги на подножках.
- Перед тем как тронуться с места убедитесь, что путь свободен от препятствий (людей, других снегоходов и т. д.):
- Для того чтобы тронуться с места, плавно нажимайте на рычаг газа, до набора необходимой скорости. Помните, чем меньше скорость, тем больше у Вас времени для принятия решения в случае возникновения преграды.
- Для остановки снегохода необходимо отпустить рычаг газа (сбросить газ). В связи с тем, что снегоход имеет малый накат, он останавливается достаточно быстро, но в экстренной ситуации необходимо нажать рычаг тормоза.
- На поворотах и разворотах необходимо снизить скорость и повернуть по максимально большому радиусу.
- Если снегоход накреняется на бок в процессе движения, необходимо перенести вес тела в противоположную от наклона сторону с целью сбалансировать движущийся снегоход. Категорически запрещается восстанавливать равновесие снегохода с помощью ног, так как это может привести к травме.
- Если снегоход застрял в снегу, необходимо дождаться инструктора.
- При движении с пассажиром маневренность снегохода падает, поэтому, заранее планируйте повороты и остановки.
- Запомните основные сигналы рукой (сигналы подаются головным снегоходом, далее передаются по цепочке):
- Левый поворот: вытянутая в сторону левая рука.
- Правый поворот: вытянутая в сторону левая рука, согнутая в локте под углом 90 градусов.
- Остановка, опасность: поднятая прямая левая рука вверх. Увидев данный сигнал, обязательно сбросьте скорость и усильте внимание.
- При пересечении дорог, полностью остановите снегоход и убедитесь, что дорога свободна от транспортных средств. Затем пересекайте дорогу под прямым углом к направлению движения по пересекаемой дороге.
- Дистанция при движении по озеру 80-100 м., при движении по лесу 40-50 м.
- При движении по лесу старайтесь держаться накатанного следа.
- При движении по озеру за впереди идущими снегоходами поднимается столб снежной пыли, сместитесь на несколько метров в сторону от него, это немного повысит для Вас видимость.
- Максимальная скорость — 60 км/ч.
- Не допускайте резких нажатий на ручки газа и тормоза.
- Держите скорость, передвигаясь с которой Вы чувствуете себя комфортно и безопасно (не более 60 км/ч). Нет необходимости догонять быстро идущий впереди снегоход. Не торопитесь, Вас подождут.
- Внимательно следите за дорожной обстановкой и соблюдайте скорость, при которой сможете заблаговременно остановиться или замедлить движение при появлении на пути движения различных препятствий (обледенения, глубокие колеи, близко стоящие или поваленные деревья, выступающие корни деревьев, камни и т. п.).
- Если у Вас появилась необходимость в остановке (замерзло стекло шлема, руки, появились признаки утомления, неуверенность в безопасности движения и т. д.) не ждите остановки группы. Поднимите левую руку вверх (сигнал остановки для идущих за Вами снегоходов) и плавно остановитесь. После остановки подзовите (дождитесь) инструктора с целью проведения дополнительного инструктажа, продолжения путешествия в качестве пассажира с инструктором или более опытным туристом либо поиска иного выхода из сложившейся ситуации.
Запрещается:
- Обгон!
- Прыжки на снегоходе!
- Удаление от группы более чем на 100 метров!
Помните, что именно Вы, внимательные водители (а не инструктор), делаете поездку на снегоходе безопасной. Многих проблем можно избежать, руководствуясь здравым смыслом.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
Правила эксплуатации, хранения оборудования и снаряжения
Туристы должны соблюдать данные правила для снижения риска для жизни и здоровья, связанных с участием в активных турах (экстремальных видах туризма), во избежание поломок и потерь оборудования и снаряжения, что может повлечь за собой материальную ответственность, изменение программы и т. п. Указанные правила не являются исчерпывающими, и турист обязан принимать все меры, направленные на сохранность переданного оборудования и снаряжения.
Перечень снаряжения на туре и его особенности
Полный перечень предоставляемого снаряжения и его описание указаны в программе тура (Приложение №1).
В него могут входить:
- Снегоход — предназначен для движения по специально подготовленным маршрутам.
- Кофр — сумка, предназначенная для перевозки вещей (крепится на багажнике снегохода).
- Снегоходная экипировка (комбинезон, перчатки/рукавицы, теплая обувь, шлем и подшлемник) — предназначена для обеспечения безопасного, комфортного нахождения на улице и катания на снегоходе.
- Лыжная экипировка (лыжи беговые, утепленные ботинки, палки).
Получение снаряжения от инструктора
При получении снаряжения турист должен осмотреть его, при выявлении неисправностей сообщить об этом инструктору. В случае неисправности снаряжение может быть заменено, отремонтировано или допущено к эксплуатации, если неисправность незначительна.
Правила эксплуатации
Общие правила:
- используйте снаряжение только по прямому назначению;
- не допускайте действий, которые могут привести к поломке, порче, загрязнению снаряжения;
- выполняйте требования инструктора по эксплуатации снаряжения;
- упаковывайте личные вещи в кофры таким образом, чтобы они не могли быть повреждены или потеряны при езде на снегоходе.
Правила эксплуатации снегоходов:
- перед началом эксплуатации снегохода прослушайте инструктаж по технике безопасности и управлению снегоходом, распишитесь в бланке по технике безопасности;
- запрещается перевозить грузы, мешающие управлению снегоходом, также запрещена перевозка третьего пассажира;
- запрещается езда на неисправном снегоходе;
- нельзя врезаться в высокие снежные кочки и спрыгивать с высоких (более одного метра) трамплинов;
- запрещается пользоваться рычагом передач на движущемся снегоходе. Все передачи (задняя, передняя и пониженная) переключаются при полной остановке снегохода;
- при обнаружении неисправности, необходимо незамедлительно сообщить о ней инструктору и попытаться предупредить дальнейшее разрушение деталей снегохода;
- при движении на снегоходе необходимо руководствоваться правилами дорожного движения и пользоваться специальными сигналами;
- водитель и пассажир должны сидеть на снегоходе: водитель — крепко держась за руль обеими руками, пассажир — крепко держась за специальные ручки обеими руками; ноги водителя и пассажира должны быть расположены на специальных подножках;
- очень важно соблюдать дистанцию: при движении по озеру 80-100м., при движении по лесу 40-50м (80% всех ДТП происходит из-за нарушения дистанции);
- движение должно быть организованное и только в колонне, запрещаются любые обгоны;
- максимальная скорость при движении на снегоходе не превышает 60км/ч на озере и 40км/ч по лесным дорогам;
- при движении на снегоходе шлем должен быть одет и застёгнут.
Правила эксплуатации экипировки:
- подберите комбинезон, перчатки, шлем, обувь по размеру;
- по приезду с сафари положите личную экипировку сушиться в место, указанное инструктором;
- запрещено сушить экипировку у открытого огня;
- по приезду в гостевой дом/базу не оставляйте экипировку на улице.
Правила эксплуатации шлемов:
- надевайте шлем на улице, во избежание запотевания и обледенения ветрозащитного стекла из-за перепада температур;
- по окончании сафари не оставляйте шлем на улице, а унесите его в место, указанное инструктором.
Правила эксплуатации перчаток/рукавиц
- если вы собираетесь управлять снегоходом, то лучше выбрать перчатки, если вы планируете провести снегоходный тур в роли пассажира, то рекомендуется надевать рукавицы;
- при снятии перчаток /рукавиц всегда скрепляйте их вместе (на предусмотренные для этого крючки или липучки);
- по приезду в гостевой дом положите рукавицы перчатки/рукавицы сушиться.
Правила эксплуатации снегоходной обуви:
- по приезду с сафари положите обувь сушиться, разделив сапоги и чуни;
- сушите обувь парами, не разбрасывая по разным местам.
Правила эксплуатации лыж, лыжных ботинок и лыжных палок:
- не храните лыжи у источника тепла;
- убирайте лыжи в конце ходового дня в отведенное инструктором место;
- не ставьте лыжи на снег сразу как вынесли их из помещения, дайте им принять температуру улицы во избежание прилипания снега;
- не втыкайте лыжи задниками в снег во избежание расслаивания задников;
- в начале и конце каждого ходового дня проверяйте прочность крепления креплений, в случае не прочного крепления обратитесь к инструктору для устранения неполадки;
- запрещается оставлять лыжи и лыжные палки на улице на ночь;
- по приезду положите обувь сушиться;
- сушите обувь парами, не разбрасывая по разным местам;
- запрещается сушить обувь у открытого огня.
Сдача оборудования инструктору
Турист сдает снаряжение инструктору, показывает его исправность или недочеты.
Оборудование и экипировка должна быть чистой (очищена от снега и наледи) и целой.
При отклонении от этих параметров турист сообщает инструктору (например, неисправность снаряжения, отсутствие упаковки и т. п.), а также о причинах отклонения. Турист должен возместить ущерб, возникший по его вине (поломка, утеря, порча снаряжения и т. п.).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую посадку на снегоходе выбрать: один человек на снегоходе или вдвоем?
Мы рекомендуем выбирать посадку один человек на снегоходе по ряду причин:
- место водителя обогревается (есть обогрев ручек и идет тепло от двигателя), в то время как пассажиру иногда может быть прохладно;
- снегоход обладает большей маневренностью, когда на нем сидит только водитель;
- снегоходы просты в управлении, поэтому девушки вполне способны справиться с ним.
Возможны ли изменения в программе?
Очередность дней может поменяться. Нитка маршрута может быть изменена с сохранением составляющих программы.