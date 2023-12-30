Вы насладитесь живописными местами Карелии – водопадом Кивач, горой Сампо, горным парком «Рускеала» и мраморным каньоном.
Попробуете север на вкус: стейки из карельской форели, десерты из северных ягод, лохикейто, калитки, настойки и чаи из северных карельских трав. А еще проведете вечер у камина на дровах с живым огнем и глинтвейном под красивую живую музыку.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Столица Карелии. Выставка «Калевала». Порог Большой Толли
Прибытие в Петрозаводск.
Завтрак в г. Петрозаводске.
Знакомство со столицей Карелии и ее жемчужиной — набережной Онежского озера.
Экскурсионная программа в Изобразительный музей Карелии на интерактивную выставку «Калевала» по главному карельскому эпосу — философии карельской земли, мастер-класс.
Трансфер в Husky Moa, пос. Матросы.
Знакомство с Домом полярника, приветственный дегустационный стол.
Размещение.
Посещение порога Большой Толли — самого живописного в Южной Шуе и дерева желаний.
Обед.
Свободное время.
Ужин.
Творческий вечер у камина в Доме полярника + десерт из Северных ягод.
Горный парк Рускеала
Завтрак.
Посещение горного парка «Рускеала» — основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер на берегу реки Тохмайоки.
Карьер начали разрабатывать в 1765 году, в начале правления Екатерины II.
Мрамор Рускеалы использовался в сооружении значимых зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов.
Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка.
Обед по маршруту.
Возвращение в Дом полярника.
Ужин у камина.
В гостях у хаски
Завтрак.
Экскурсия в питомник северных ездовых собак.
Прогулка с собакой.
Приготовление горячего обеда на костре по карельским рецептам — Лохикейто и травяного чая «с дымком», карельские настойки разной крепости (для лиц старше 18 лет).
Катание на собачьих упряжках.
Баня на дровах.
Ужин — традиции северной кухни.
Просмотр художественного фильма про Арктику.
По Золотому кольцу Карелии
Завтрак.
Экскурсия на водопад Кивач, посещение первого в истории России оздоровительного курорта «Марциальные воды».
Вы увидите Гору 1000 зайцев и при хороших погодных условиях подниметесь на гору «Сампо» с обзорной площадкой — одно из самых легендарных мест Карелии, описанных в эпосах о Карелии.
Программа на целый день.
Обед в пути.
Заключительный ужин в ресторане.
Мы заглянем в Магазинчик карельской рыбы и сувенирные лавочки.
Трансфер к ж/д вокзалу.
Проживание
Тур предусматривает проживание в экокомплексе HuskyMoa в Доме полярника.
Стоимость тура:
- взрослый участник — 56 900 руб. /чел.;
- ребенок от 5 до 12 лет (в сопровождении родителей) — 33 100 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостевой дом Дом Полярника
Гостевой дом Дом Полярникарассчитан на одновременное размещение 12 человек. В доме два трехместных и один двухместный номера, два санузла и душевая кабина. Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни. Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания – уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы в рамках программы, в Т.Ч. от ж/д вокзала и аэропорта и обратно
- Катание на собачьих упряжках в сопровождении инструкторов
- Проживание 4 дня/3 ночи в экокомплексе HuskyMoa в Доме полярника
- Творческий вечер с живой музыкой и кино-ужин у камина
- Питание горячее 3 раза в день (завтрак, обед, ужин) + чаепития
- Страховка на катание
- Стоимость всех экскурсий по маршруту программы и сопровождение экскурсоводов, мастер-классы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Личные траты
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из минусов - не было тайминга по времени, не всегда знали начало и окончание активностей.
В общем нареканий нет! 👍