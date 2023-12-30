Летняя волшебная Карелия

Групповой тур в Петрозаводске
4.7
3 отзыва
Вас ждет насыщенный экскурсионный тур по главным достопримечательностям Карелии.

Вы насладитесь живописными местами Карелии – водопадом Кивач, горой Сампо, горным парком «Рускеала» и мраморным каньоном.

Попробуете север на вкус: стейки из карельской форели, десерты из северных ягод, лохикейто, калитки, настойки и чаи из северных карельских трав. А еще проведете вечер у камина на дровах с живым огнем и глинтвейном под красивую живую музыку.
Летняя волшебная Карелия
Летняя волшебная Карелия
Летняя волшебная Карелия
Ближайшие даты:
2
мая
9
мая
16
мая
23
мая
30
мая
6
июн
13
июн
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даты

Что вас ожидает:

Знакомство с карельской культурой
Знакомство с карельской культурой
Попробуете местную кухню, побываете на интерактивной выставке «Калевала» и на мастер-классе
Арктические ездовые собаки
Арктические ездовые собаки
Совершите мини-путешествие на собачьих упряжках и почувствуете себя каюром
Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
Отправитесь любоваться водопадом Кивач, курортом «Марциальные воды» и горой «Сампо»

Программа тура по дням

1 день

Столица Карелии. Выставка «Калевала». Порог Большой Толли

Прибытие в Петрозаводск.

Завтрак в г. Петрозаводске.

Знакомство со столицей Карелии и ее жемчужиной — набережной Онежского озера.

Экскурсионная программа в Изобразительный музей Карелии на интерактивную выставку «Калевала» по главному карельскому эпосу — философии карельской земли, мастер-класс.

Трансфер в Husky Moa, пос. Матросы.

Знакомство с Домом полярника, приветственный дегустационный стол.

Размещение.

Посещение порога Большой Толли — самого живописного в Южной Шуе и дерева желаний.

Обед.

Свободное время.

Ужин.

Творческий вечер у камина в Доме полярника + десерт из Северных ягод.

Столица Карелии. Выставка «Калевала». Порог Большой ТоллиСтолица Карелии. Выставка «Калевала». Порог Большой ТоллиСтолица Карелии. Выставка «Калевала». Порог Большой ТоллиСтолица Карелии. Выставка «Калевала». Порог Большой Толли
2 день

Горный парк Рускеала

Завтрак.

Посещение горного парка «Рускеала» — основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер на берегу реки Тохмайоки.

Карьер начали разрабатывать в 1765 году, в начале правления Екатерины II.

Мрамор Рускеалы использовался в сооружении значимых зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов.

Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка.

Обед по маршруту.

Возвращение в Дом полярника.

Ужин у камина.

Горный парк РускеалаГорный парк РускеалаГорный парк РускеалаГорный парк Рускеала
3 день

В гостях у хаски

Завтрак.

Экскурсия в питомник северных ездовых собак.

Прогулка с собакой.

Приготовление горячего обеда на костре по карельским рецептам Лохикейто и травяного чая «с дымком», карельские настойки разной крепости (для лиц старше 18 лет).

Катание на собачьих упряжках.

Баня на дровах.

Ужин — традиции северной кухни.

Просмотр художественного фильма про Арктику.

В гостях у хаскиВ гостях у хаскиВ гостях у хаскиВ гостях у хаски
4 день

По Золотому кольцу Карелии

Завтрак.

Экскурсия на водопад Кивач, посещение первого в истории России оздоровительного курорта «Марциальные воды».

Вы увидите Гору 1000 зайцев и при хороших погодных условиях подниметесь на гору «Сампо» с обзорной площадкой — одно из самых легендарных мест Карелии, описанных в эпосах о Карелии.

Программа на целый день.

Обед в пути.

Заключительный ужин в ресторане.

Мы заглянем в Магазинчик карельской рыбы и сувенирные лавочки.

Трансфер к ж/д вокзалу.

По Золотому кольцу КарелииПо Золотому кольцу КарелииПо Золотому кольцу КарелииПо Золотому кольцу Карелии

Проживание

Тур предусматривает проживание в экокомплексе HuskyMoa в Доме полярника.

Стоимость тура:

  • взрослый участник — 56 900 руб. /чел.;
  • ребенок от 5 до 12 лет (в сопровождении родителей) — 33 100 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостевой дом Дом Полярника

3 ночи

Гостевой дом Дом Полярникарассчитан на одновременное размещение 12 человек. В доме два трехместных и один двухместный номера, два санузла и душевая кабина. Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни. Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания – уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.

Гостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом Полярника

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы в рамках программы, в Т.Ч. от ж/д вокзала и аэропорта и обратно
  • Катание на собачьих упряжках в сопровождении инструкторов
  • Проживание 4 дня/3 ночи в экокомплексе HuskyMoa в Доме полярника
  • Творческий вечер с живой музыкой и кино-ужин у камина
  • Питание горячее 3 раза в день (завтрак, обед, ужин) + чаепития
  • Страховка на катание
  • Стоимость всех экскурсий по маршруту программы и сопровождение экскурсоводов, мастер-классы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Личные траты
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
30 дек 2023
Организация была хорошая, все подробно рассказали, даже прислали список вещей.
Из минусов - не было тайминга по времени, не всегда знали начало и окончание активностей.
Е
12 авг 2023
Организация на высшем уровне! Спасибо
П
25 июня 2023
Было недопонимание в договоре, но исправили так что устроило обе стороны. Цена приемлемая вполне.
В общем нареканий нет! 👍

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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