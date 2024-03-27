1 день

Новогодний Петрозаводск, Киндасово

Встреча поезда № 018.

Если Вы приезжаете раньше: ожидание прибытия основной группы.

Если Вы приезжаете позже: трансфер за доп. плату и корректировка программы.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по Новогоднему Петрозаводску.

Вас ждет знакомство со столицей Карелии. Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.

Мы приглашаем вас посетить удивительную, старинную карельскую деревушку Киндасово.

Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов люддиков и своеобразный Киндасовский юмор.

Вы угоститесь настоящими карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!

Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Размещение в выбранной гостинице с 15:00

Свободное время.

Питание: завтрак, чаепитие.