Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
Групповой тур в Петрозаводске

Рождественская экскурсия из Петрозаводска: побывайте на водопаде Кивач

5
3 отзыва
Север нашей Родины — отличное место для встречи Рождества! Подарите себе и детям незабываемую волшебную сказку в Карелии! В этом путешествии побываем на водопаде Кивач — одном из крупнейших равнинных водопадов Европы, попробуем настоящую карельскую кухню и при желании покатаемся на снегоходах. С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке Рождественские хиты Карелии.
Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
4
янв

Что вас ожидает:

Новогодний Петрозаводск
Новогодний Петрозаводск
Окунемся в дружескую атмосферу столицы Карелии во время обзорной экскурсии
Карельская деревушка Киндасово
Карельская деревушка Киндасово
Познакомимся с культурой карелов-люддиков, услышим чарующие звуки кантеле и угостимся пирогами
Программа «Дыхание севера»
Программа «Дыхание севера»
Посетим питомник ездовых собак, покормим оленей и прокатимся на собачьей упряжке

Программа тура по дням

1 день

Новогодний Петрозаводск, Киндасово

Встреча поезда № 018.

Если Вы приезжаете раньше: ожидание прибытия основной группы.

Если Вы приезжаете позже: трансфер за доп. плату и корректировка программы.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по Новогоднему Петрозаводску.

Вас ждет знакомство со столицей Карелии. Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.

Мы приглашаем вас посетить удивительную, старинную карельскую деревушку Киндасово.

Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов люддиков и своеобразный Киндасовский юмор.

Вы угоститесь настоящими карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!

Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Размещение в выбранной гостинице с 15:00

Свободное время.

Питание: завтрак, чаепитие.

Новогодний Петрозаводск, КиндасовоНовогодний Петрозаводск, КиндасовоНовогодний Петрозаводск, КиндасовоНовогодний Петрозаводск, КиндасовоНовогодний Петрозаводск, КиндасовоНовогодний Петрозаводск, КиндасовоНовогодний Петрозаводск, КиндасовоНовогодний Петрозаводск, КиндасовоНовогодний Петрозаводск, КиндасовоНовогодний Петрозаводск, Киндасово
2 день

Питомник ездовых собак, водопад Кивач

Завтрак в кафе гостиницы.

Отправление в питомник ездовых собак на программу «Дыхание севера»: экскурсия по питомнику, кормление оленей, катание на собачьей упряжке 2,5 км.

По окончании программы — согреваемся чаем в беседке «кота-гриль» у живого огня.

Продолжительность программы ~2 часа.

Отправление к знаменитому водопаду Кивач.

В переводе с карельского «Кивач» — «снежная гора», в переводе с финского — «мощный».

В любом случае, эта «мощная снежная гора» никого не оставит равнодушным.

Во все времена о водопаде слагали стихи поэты, сюда едут на пленэры художники, а скольких фотографов привлекают уникальные виды Кивача!

Не зря он является визитной карточкой Карелии.

Ужин в кафе.

Возвращение в Петрозаводск.

Питание: завтрак, чаепитие, ужин.

Питомник ездовых собак, водопад КивачПитомник ездовых собак, водопад КивачПитомник ездовых собак, водопад КивачПитомник ездовых собак, водопад КивачПитомник ездовых собак, водопад Кивач
3 день

Свободный день или катание на снегоходе, отъезд

Завтрак в кафе гостиницы.

Вещи оставляем в камере хранения.

Экскурсии на выбор.

В свободное время Вы можете посетить дополнительную экскурсию (заказ при бронировании тура): Катание на снегоходах в резиденции Талвиукко.

20:00 Сбор в гостинице для группового трансфера на вокзал

Трансфер на вокзал.

Возвращение домой с приятными воспоминаниями о прекрасных днях в Карелии и полным чемоданом сувениров от карельских мастеров.

Питание: завтрак.

Свободный день или катание на снегоходе, отъездСвободный день или катание на снегоходе, отъездСвободный день или катание на снегоходе, отъездСвободный день или катание на снегоходе, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Питер Инн 4*Северная 4*
2-местный стандарт26 40024 700
1-местный стандарт32 20028 200
Доп. место21 90022 200

Скидка детям до 12 лет — 1 800 рублей.

Варианты проживания

Отель «Питер Инн»

2 ночи

Отель «Питер Инн» расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.

В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.

В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.

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Гостиница «Северная»

2 ночи

Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом — бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.

В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно — эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.

Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов. Все готовится исключительно из свежих продуктов.

Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.

Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание, указанное в программе тура: день 1: завтрак, чаепитиедень 2: завтрак, чаепитие, ужиндень 3: завтрак
  • День 1: завтрак, чаепитие
  • День 2: завтрак, чаепитие, ужин
  • День 3: завтрак
  • Входные билеты в музеи
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Катание на снегоходах в резиденции Талвиукко (бронь при заказе тура, трансфер не входит в стоимость, проведение программ до 30 км от г. Петрозаводска):двое на снегоходе - 3 400 руб. /чел. один на снегоходе - 5 000 руб. /чел. ребенок до 12 лет (при посадке с родителями) - 3 000 руб. /чел
  • Двое на снегоходе - 3 400 руб. /чел
  • Один на снегоходе - 5 000 руб. /чел
  • Ребенок до 12 лет (при посадке с родителями) - 3 000 руб. /чел
  • Экскурсия на снегоходах с трансфером, посадка 2 человека на снегоходе - 4 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая погода в Петрозаводске?

Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15 градусов ниже нуля, но морозы могут достигать и минус 30 градусов. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программу в целом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
27 мар 2024
Отдельное спасибо организаторам тура: вся программа составлена интересно, разнообразные экскурсии очень познавательные и содержательные.
и
12 фев 2024
Организация прям очень порадовала. Гид Вера Ивановна пунктуальна и внимательна, прекрасно владеет вопросом.
Трансферы, водители все на уровне. Автобусы очень комфортабельны.
Наша благодарность вам!!!
О
9 фев 2024
«Большая Страна» сработала на твёрдую «пятерку».
Отличная компоновка тура, грамотная организация, продуманный план экскурсий. Оперативность связи, терпеливые ответы на занудные вопросы, рекомендации по бронированию гостиниц - всё сделано на «ура».
Мы очень довольны!
Спасибо «Большой Стране» и принимающей стороне!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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