1 день

Экскурсия по Петрозаводску, мастерская Деда Халла, центр Шунгита

07:50 Встреча поездов № 018.

Если Вы приезжаете раньше: ожидание прибытия основной группы.

Если Вы приезжаете позже: трансфер за дополнительную плату и корректировка программы.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по Новогоднему Петрозаводску. Вас ждет знакомство со столицей Карелии. Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.

Выезд на загородную интерактивную программу: Добро пожаловать в секретную мастерскую Деда Халла!

Место, где витает дух Рождества, и забытая сказка оживает! Здесь, в самом сердце Карелии, в глухом лесу, находится карельское поместье Деда Халла – самого трудолюбивого из братьев Морозов. С ним живет хозяйка Инкери и его помощники – домовята. Самое любимое занятие домовят – рассказывать детям сказки у костра и угощать вкусными зефирками.

Но попасть в поместье не просто. Нужно пройти испытания: овладеть мастерством катания на лыжах – шукшах и санях – подкури. Справились? А теперь – в мастерские! Для самых маленьких гостей открыта «Школа Домовят», где рябят обучат волшебным хитростям и проверят навыки в изготовлении новогодней игрушки.

А в то время, взрослые разучат карельский танец и собственноручно сделают талисман, который увезут с собой на память. Ну а где же Дед Халла? Он наблюдал за вашими стараниями и сейчас ждет каждого в своем кабинете. Помните – самые важные и заветные желания можно шепнуть ему на ухо!

Не забудьте заглянуть на почту Деда Халла и отправить открытку с фирменной печатью поместья. Еще в поместье есть лавка чудес, где каждый выберет себе сувенир.

На память о поездке не забудьте заказать фото у местного фотографа! Ну а в завершении чудесного дня вас угостят традиционным чаепитием!

Возвращение в Петрозаводск. Размещение в выбранной гостинице с 15:00, в номерах выбранной категории.

Свободное время. Отдых.