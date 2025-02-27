янв
Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску, мастерская Деда Халла, центр Шунгита
07:50 Встреча поездов № 018.
Если Вы приезжаете раньше: ожидание прибытия основной группы.
Если Вы приезжаете позже: трансфер за дополнительную плату и корректировка программы.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по Новогоднему Петрозаводску. Вас ждет знакомство со столицей Карелии. Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.
Выезд на загородную интерактивную программу: Добро пожаловать в секретную мастерскую Деда Халла!
Место, где витает дух Рождества, и забытая сказка оживает! Здесь, в самом сердце Карелии, в глухом лесу, находится карельское поместье Деда Халла – самого трудолюбивого из братьев Морозов. С ним живет хозяйка Инкери и его помощники – домовята. Самое любимое занятие домовят – рассказывать детям сказки у костра и угощать вкусными зефирками.
Но попасть в поместье не просто. Нужно пройти испытания: овладеть мастерством катания на лыжах – шукшах и санях – подкури. Справились? А теперь – в мастерские! Для самых маленьких гостей открыта «Школа Домовят», где рябят обучат волшебным хитростям и проверят навыки в изготовлении новогодней игрушки.
А в то время, взрослые разучат карельский танец и собственноручно сделают талисман, который увезут с собой на память. Ну а где же Дед Халла? Он наблюдал за вашими стараниями и сейчас ждет каждого в своем кабинете. Помните – самые важные и заветные желания можно шепнуть ему на ухо!
Не забудьте заглянуть на почту Деда Халла и отправить открытку с фирменной печатью поместья. Еще в поместье есть лавка чудес, где каждый выберет себе сувенир.
На память о поездке не забудьте заказать фото у местного фотографа! Ну а в завершении чудесного дня вас угостят традиционным чаепитием!
Возвращение в Петрозаводск. Размещение в выбранной гостинице с 15:00, в номерах выбранной категории.
Свободное время. Отдых.
Свободный день или доп. экскурсия
Завтрак «шведский стол» в кафе гостиницы.
Свободный день.
В свободное время Вы можете посетить дополнительные экскурсии: (заказ при бронировании тура)*
1 вариант: экскурсия в горный парк «Рускеала» (с обедом).
Рускеала, пожалуй, самая известная и посещаемая современная достопримечательность Карелии. Ни одно столетие здесь добывали мрамор, а сегодня это горный парк, в центре которого находится удивительный каньон с отвесными серебристыми стенами.
Вас ждет приятная прогулка вокруг искусственного озера, с остановками на смотровых площадках и рассказ об интересных фактах из истории карьера и добыче мрамора. Возвращение в Петрозаводск (продолжительность экскурсии ~ 12часов).
2 вариант: экскурсия на о. Кижи (через Заонежье).
Автобусная экскурсия из Петрозаводска до с. Великая Губа познакомит Вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.
Из д. Оятевщина гостей доставят на остров Кижи на суднах на воздушной подушке, где ждет знакомство с ансамблем Кижского погоста: обзорная экскурсия по основной экспозиции и знакомство с традициями чаепития Олонецкой губернии.
Возвращение в Петрозаводск (продолжительность экскурсии ~14 часов).
Питомник ездовых собак, водопад Кивач
Завтрак «шведский стол» в кафе гостиницы. Освобождение номеров до 12:00, выезд с вещами.
Отправление загород, в питомник ездовых собак и в заповедник Кивач.
В питомнике ездовых собак Вас ждет программа«Дыхание севера»: экскурсия по питомнику, кормление оленей, катание на собачьей упряжке 2,5 км. По окончании программы – согреваемся чаем в беседке «кота-гриль» у живого огня. Продолжительность программы ~2 часа.
Переезд в заповедник Кивач, к знаменитому водопаду Кивач. В переводе с карельского «кивач»-«снежная гора», в переводе с финского-«мощный». В любом случае, эта «мощная снежная гора» никого не оставит равнодушным. Во все времена о водопаде слагали стихи поэты, сюда едут на пленэры художники, а скольких фотографов привлекают уникальные виды Кивача! Не зря он является визитной карточкой Карелии.
Ужин в кафе.
Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал, ориентировочно к 18:00. Возвращение домой с приятными воспоминаниями о прекрасных днях в Карелии.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб:
|Гостиница
|Отель «Piter Inn» 4*
|2-местный с удобствами
|33 500
|1-местный с удобствами
|39 500
|Доп. место
|28 500
Скидка детям от 6 до 12 лет – 3200 рублей, детям до 6 лет – 7500 рублей.
Расчетный час в отеле: заселение после 15:00, выселение до 12:00.
Варианты проживания
Отель «Piter Inn» 4
Отель Piter Inn расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала.
К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе. В отеле есть помещения для проведения конференций.
Гости могут воспользоваться услугами прачечной.
Расстояние от гостиницы Piter Inn до международного аэропорта Петрозаводск составляет 17 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Экскурсионное, транспортное обслуживание
- Питание, указанное в программе тура: день 1: завтрак, чаепитиедень 2: завтракдень 3: завтрак, ужин
- День 1: завтрак, чаепитие
- День 2: завтрак
- День 3: завтрак, ужин
- Входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Дополнительные экскурсии: экскурсия в горный парк «Рускеала» (с обедом) - 4400 руб. /взр., 4000 руб./дети до 16 лет, 60+., 3000 руб. /дети до 6 лет) экскурсия на о. Кижи (через Заонежье) - 7500 руб/взр., 7200 руб/дети от 6 до 16 лет, 60+
- Экскурсия в горный парк «Рускеала» (с обедом) - 4400 руб. /взр., 4000 руб./дети до 16 лет, 60+., 3000 руб. /дети до 6 лет)
- Экскурсия на о. Кижи (через Заонежье) - 7500 руб/взр., 7200 руб/дети от 6 до 16 лет, 60+
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документ, удостоверяющий личность (для детей — свидетельство о рождении).
- Полис обязательного медицинского страхования.
- Удобная обувь — кроссовки или кеды.
- Теплая куртка.
- Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
- Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
- Личная аптечка.
- Фото и видеоаппаратур.
- Небольшой рюкзак (20–30 л).
Как организована встреча?
В день начала тура туристы встречаются с гидом на вокзале. Табличка с названием тура. Встреча с поезда №18 (Москва — Петрозаводск).
Если туристы приезжают раньше — ожидание.
Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 — трансфер к месту нахождения группы, с частичной потерей программы, без перерасчета.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения программы?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Каковы правила заселения детей без сопровождения родителей?
При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена доверенность.
Какие есть особенности тура?
Все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего объекта.
Неявка или опоздание более 10 минут экскурсанта ко времени отправления однодневной экскурсии по любым причинам, приравнивается к отказу и не влечёт за собой возврат денежный средств, перечисленных Исполнителю, за исключением факта заболевания, подтвержденным документально из медицинского учреждения.