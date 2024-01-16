1 день

Знакомство с Карелией. Вотчина Талвиукко. Мастер-класс по приготовлению калиток

Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона (по времени прибытия поезда № 18 Москва — Петрозаводск).

Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение. Шведский стол к вашим услугам — здесь каждый найдет угощение по душе. Во время завтрака поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.

Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!

Первая остановка — вотчина карельского Деда Мороза «Талвиукко».

Приехать сюда, кстати, можно и зимой, и летом.

Нам повезло попасть сюда в самое сказочное время года.

Здесь у дедушки красивый дом, упряжка тундровых оленей, хаски и маламуты!

Кстати, с хаски и маламутами можно познакомиться поближе: собаки очень ласковые и любят фотографироваться с гостями.

Активная программа «Северная сага».

Прикоснёмся к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаем больше об обитателях подворья Талвиукко и обязательно заведем новых друзей!

А еще прокатимся на настоящих финских санях potkuri и посетим Резиденцию Карельского Дед Мороза!

После погружения в мир карельского эпоса и древних народов Карелии, пьем ароматный травяной чай с карельскими пирогами и калитками.

Посещение вотчины Талвиукко и карельское чаепитие наполняет нас теплом, бодростью, прекрасным настроением, а наши телефоны — отличными воспоминаниями о нашем путешествии.

Возвращаемся в автобус и едем на нашу базу отдыха — «Морошка» (1-1,5 в пути), где мы проводим уходящий год и встретим новый 2024 год.

База отдыха «Морошка» расположена среди вековых корабельных сосен на живописном берегу Сямозера, одного из крупнейших и красивейших озер Карелии.

Здесь можно забыть об интенсивном ритме городской жизни, насладиться чистым северным воздухом, отдохнуть душой и ощутить внутренний покой.

Идем заселяться и обедать.

После обеда немного отдыхаем, а ближе к вечеру участвуем в мастер-классе по приготовлению карельских калиток. Не только лепим, но и пробуем на вкус.

Калитка, пожалуй, самое «национальное» и очень любимое блюдо карельской и вепсской кухни. Это открытый пирожок с начинкой из картофеля, каши или красной рыбы, приготовленный из ржаной (или смеси ржаной и пшеничной) муки.

До сна еще остается немного времени, можем прогуляться по территории базы отдыха или разойтись по номерам.

Завтра нас ждет снегоходный день, поэтому надо как следует отдохнуть и набраться сил.