Ночь мы проведем возле Кижских шхер, после отправимся в природный парк, где когда-то добывали мрамор, а также посетим заповедник «Кивач» со знаменитым водопадом.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску. Остров Кижи
Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами, сбор группы у главного входа на ж/д вокзал, ориентир — гид с табличкой.
Завтрак в ресторане города.
Знакомство со столицей Карелии — обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска».
Вас ждет интересное погружение в историю города со времен правления Петра I и до наших дней. Вы узнаете, как был основан Петрозаводск и даже увидите места в устье реки Лососинки, где зародилась Петровская слобода.
Своим увлекательным рассказом гид перенесет вас во времена строительства Петровского завода.
Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом — на знаменитой Онежской набережной.
Трансфер в пассажирский порт.
Переезд на «метеоре» на остров Кижи.
Вы преодолеете около 70 км по водной глади великого Онежского озера.
Вас поразит синева и бескрайние просторы Онего, и вы поймете, почему в карельских фольклорных произведениях его часто называют морем и даже океаном.
Встреча с музейным гидом на острове, начало экскурсии по основной экспозиции «Шедевры острова Кижи».
Здесь под открытым небом собрано 68 памятников традиционной деревянной архитектуры.
Вы увидите основу музейного собрания — ансамбль Кижского погоста, который входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Жемчужиной собрания по праву считается 22-главая Преображенская церковь (1714 г.), высотой 37 метров!
У вас будет возможность посетить не менее живописный зимний храм Покрова Богородицы и увидеть шедевры древнерусского искусства.
После экскурсии обязательно сфотографируйтесь между мельницей и церковью Воскрешения Лазаря, именно оттуда открывается вид на ансамбль, в котором обе церкви сливаются воедино!
Свободное время на острове, во время которого вы сможете (за доп. плату на месте):
- осмотреть интерьеры Преображенской церкви;
- подняться на Шатровую колокольню и увидеть остров с высоты птичьего полета;
- изготовить своими руками сувенир на мастер-классах по ремеслам;
- прокатиться на бричке в северную часть острова к старинным деревням;
- пообедать в кафе и приобрести кижские сувениры.
Трансфер на катере в деревню Ерсенево (10 минут по Онежскому озеру).
Размещение в гостевом доме «Кижская благодать» (2-местные номера с удобствами).
Домашний ужин от заонежской хозяйки.
Свободный вечер для отдыха в прекрасном гостевом доме в живописном месте на берегу Онежского озера.
Парк "Белая гора". Заповедник "Кивач"
Завтрак. Освобождение номеров.
Переезд на катере в деревню Оятевщина.
Выезд на микроавтобусе в Петрозаводск.
По пути посещение уникального природного парка «Белая Гора».
Здесь добывали мрамор для самых красивых зданий Санкт-Петербурга: Мраморного и Зимнего дворцов, Исаакиевского и Казанского соборов, Инженерного замка.
Переправа к старинным ломкам на самоходном пароме через живописное озеро Гижозеро. Прогулка по эко-тропе в сопровождении экскурсовода по историческим местам добычи мрамора среди мраморных глыб и высоких отвесных скал.
С верхней части парка открывается великолепный вид на озеро и тихую красивую деревеньку Белая Гора. Природа завораживает своей красотой и живописностью.
Нас ждет вкусный обед в кафе на берегу реки Тивдийка.
Следующая остановка — старейший природный заповедник «Кивач». Во время экскурсии по заповеднику вы увидите водопад Кивач с трех смотровых площадок.
Побываете в уютном «Музее природы» и узнаете, почему так ценится знаменитая карельская береза.
Вы узнаете красивую легенду о водопаде. Несмотря на то, что сейчас водопад утратил свою былую мощь и силу, он по-прежнему притягивает к себе тысячи туристов.
Люди устремляются к водопаду, чтобы подчиниться его чарующей красоте и стать немым свидетелем многовековой борьбы двух стихий — Воды и Камня.
К 17:30 прибытие в Петрозаводск на ж/д вокзал.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостевом доме «Кижская благодать».
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Двухместное размещение
|24 500
|Одноместное размещение
|27 650
Условия для детей:
- детям до 14 лет — скидка 2 000 руб.;
- дети до 2 лет (без предоставления спального места и питания) — бесплатно.
Детям предоставляется скидка при наличии копии свидетельства о рождении.
Варианты проживания
Кижская благодать
Гостевой дом Кижская Благодать размещается по адресу д. Eрсенево в Кижах на расстоянии 2.7 км от центра.
Инфраструктура и особенности Кижская Благодать: в число услуг входит: оборудованный частный пляж, ресепшен 24/7, место для сушки/хранения лыжного снаряжения, доступ к скоростному интернету, платный трансфер, номера для некурящих, красивый сад, парная. Курение на всей территории запрещено.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостевом доме «Кижская благодать» в номерах с удобствами (1 ночь)
- Питание по программе (2 завтрака, 1 обед, 1 ужин)
- Транспортное обслуживание по программе (микроавтобус и катер)
- Экскурсионное обслуживание и услуги гида-сопровождающего
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску с посещением Онежской набережной
- Переезд на "метеоре" из Петрозаводска на остров Кижи, входная плата в музей-заповедник и обзорная экскурсия "Шедевры острова Кижи", посещение шатровой колокольни, посещение церкви Преображения и часовни Архангела Михаила
- Экскурсионное обслуживание в парке «Белая гора, Тивдийский мрамор»: переезд на пароме, экскурсия по двум площадкам
- Входная плата и экскурсия по Заповеднику «Кивач»: осмотр водопада, дендрария и музея природы
- Страхование здоровья и жизни участника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплые вещи;
- удобная обувь;
- дождевик/зонтик;
- репелленты;
- бальзам после укусов;
- стандартный набор лекарств.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страхование здоровья и жизни участника включено в стоимость тура.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.
Какой транспорт в туре?
По программе работают минивены с кондиционером и микрофоном.
Возможно ли проведение тура в другие даты?
При наличии группы от 10 человек тур может быть организован в любые удобные даты по запросу.