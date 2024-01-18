1 день

Экскурсия по Петрозаводску. Остров Кижи

Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами, сбор группы у главного входа на ж/д вокзал, ориентир — гид с табличкой.

Завтрак в ресторане города.

Знакомство со столицей Карелии — обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска».

Вас ждет интересное погружение в историю города со времен правления Петра I и до наших дней. Вы узнаете, как был основан Петрозаводск и даже увидите места в устье реки Лососинки, где зародилась Петровская слобода.

Своим увлекательным рассказом гид перенесет вас во времена строительства Петровского завода.

Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом — на знаменитой Онежской набережной.

Трансфер в пассажирский порт.

Переезд на «метеоре» на остров Кижи.

Вы преодолеете около 70 км по водной глади великого Онежского озера.

Вас поразит синева и бескрайние просторы Онего, и вы поймете, почему в карельских фольклорных произведениях его часто называют морем и даже океаном.

Встреча с музейным гидом на острове, начало экскурсии по основной экспозиции «Шедевры острова Кижи».

Здесь под открытым небом собрано 68 памятников традиционной деревянной архитектуры.

Вы увидите основу музейного собрания — ансамбль Кижского погоста, который входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Жемчужиной собрания по праву считается 22-главая Преображенская церковь (1714 г.), высотой 37 метров!

У вас будет возможность посетить не менее живописный зимний храм Покрова Богородицы и увидеть шедевры древнерусского искусства.

После экскурсии обязательно сфотографируйтесь между мельницей и церковью Воскрешения Лазаря, именно оттуда открывается вид на ансамбль, в котором обе церкви сливаются воедино!

Свободное время на острове, во время которого вы сможете (за доп. плату на месте):

осмотреть интерьеры Преображенской церкви;

подняться на Шатровую колокольню и увидеть остров с высоты птичьего полета;

изготовить своими руками сувенир на мастер-классах по ремеслам;

прокатиться на бричке в северную часть острова к старинным деревням;

пообедать в кафе и приобрести кижские сувениры.

Трансфер на катере в деревню Ерсенево (10 минут по Онежскому озеру).

Размещение в гостевом доме «Кижская благодать» (2-местные номера с удобствами).

Домашний ужин от заонежской хозяйки.

Свободный вечер для отдыха в прекрасном гостевом доме в живописном месте на берегу Онежского озера.