Тур выходного дня на острове Кижи

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Сочетание этнографического туризма и экологического маршрута — правда, звучит привлекательно? Мы побываем на острове Кижи и загадаем желание у церкви Лазаря Муромского, покатаемся на катере и познакомимся со столицей Карелии.

Ночь мы проведем возле Кижских шхер, после отправимся в природный парк, где когда-то добывали мрамор, а также посетим заповедник «Кивач» со знаменитым водопадом.
Тур выходного дня на острове Кижи
Тур выходного дня на острове Кижи
Тур выходного дня на острове Кижи
Ближайшие даты:
15
июн
29
июн
13
июл
27
июл
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авг
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Что вас ожидает:

Место, где загадывают желания
Место, где загадывают желания
Посетим Покровскую церковь и загадаем желание у церкви Лазаря Муромского, построенной еще в XIV веке
Прогулка на катере
Прогулка на катере
Прокатимся по Онежскому озеру на «метеоре» на остров Кижи
Карельские легенды
Карельские легенды
Узнаем, почему водопад Кивач всё ещё притягивает людей и полюбуемся многовековой борьбой двух стихий

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Петрозаводску. Остров Кижи

Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами, сбор группы у главного входа на ж/д вокзал, ориентир — гид с табличкой.

Завтрак в ресторане города.

Знакомство со столицей Карелии — обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска».

Вас ждет интересное погружение в историю города со времен правления Петра I и до наших дней. Вы узнаете, как был основан Петрозаводск и даже увидите места в устье реки Лососинки, где зародилась Петровская слобода.

Своим увлекательным рассказом гид перенесет вас во времена строительства Петровского завода.

Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом — на знаменитой Онежской набережной.

Трансфер в пассажирский порт.

Переезд на «метеоре» на остров Кижи.

Вы преодолеете около 70 км по водной глади великого Онежского озера.

Вас поразит синева и бескрайние просторы Онего, и вы поймете, почему в карельских фольклорных произведениях его часто называют морем и даже океаном.

Встреча с музейным гидом на острове, начало экскурсии по основной экспозиции «Шедевры острова Кижи».

Здесь под открытым небом собрано 68 памятников традиционной деревянной архитектуры.

Вы увидите основу музейного собрания — ансамбль Кижского погоста, который входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Жемчужиной собрания по праву считается 22-главая Преображенская церковь (1714 г.), высотой 37 метров!

У вас будет возможность посетить не менее живописный зимний храм Покрова Богородицы и увидеть шедевры древнерусского искусства.

После экскурсии обязательно сфотографируйтесь между мельницей и церковью Воскрешения Лазаря, именно оттуда открывается вид на ансамбль, в котором обе церкви сливаются воедино!

Свободное время на острове, во время которого вы сможете (за доп. плату на месте):

  • осмотреть интерьеры Преображенской церкви;
  • подняться на Шатровую колокольню и увидеть остров с высоты птичьего полета;
  • изготовить своими руками сувенир на мастер-классах по ремеслам;
  • прокатиться на бричке в северную часть острова к старинным деревням;
  • пообедать в кафе и приобрести кижские сувениры.

Трансфер на катере в деревню Ерсенево (10 минут по Онежскому озеру).

Размещение в гостевом доме «Кижская благодать» (2-местные номера с удобствами).

Домашний ужин от заонежской хозяйки.

Свободный вечер для отдыха в прекрасном гостевом доме в живописном месте на берегу Онежского озера.

Экскурсия по Петрозаводску. Остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Остров Кижи
2 день

Парк "Белая гора". Заповедник "Кивач"

Завтрак. Освобождение номеров.

Переезд на катере в деревню Оятевщина.

Выезд на микроавтобусе в Петрозаводск.

По пути посещение уникального природного парка «Белая Гора».

Здесь добывали мрамор для самых красивых зданий Санкт-Петербурга: Мраморного и Зимнего дворцов, Исаакиевского и Казанского соборов, Инженерного замка.

Переправа к старинным ломкам на самоходном пароме через живописное озеро Гижозеро. Прогулка по эко-тропе в сопровождении экскурсовода по историческим местам добычи мрамора среди мраморных глыб и высоких отвесных скал.

С верхней части парка открывается великолепный вид на озеро и тихую красивую деревеньку Белая Гора. Природа завораживает своей красотой и живописностью.

Нас ждет вкусный обед в кафе на берегу реки Тивдийка.

Следующая остановка — старейший природный заповедник «Кивач». Во время экскурсии по заповеднику вы увидите водопад Кивач с трех смотровых площадок.

Побываете в уютном «Музее природы» и узнаете, почему так ценится знаменитая карельская береза.

Вы узнаете красивую легенду о водопаде. Несмотря на то, что сейчас водопад утратил свою былую мощь и силу, он по-прежнему притягивает к себе тысячи туристов.

Люди устремляются к водопаду, чтобы подчиниться его чарующей красоте и стать немым свидетелем многовековой борьбы двух стихий — Воды и Камня.

К 17:30 прибытие в Петрозаводск на ж/д вокзал.

Парк "Белая гора". Заповедник "Кивач"Парк "Белая гора". Заповедник "Кивач"Парк "Белая гора". Заповедник "Кивач"Парк "Белая гора". Заповедник "Кивач"

Проживание

В туре предусмотрено размещение в гостевом доме «Кижская благодать».

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Двухместное размещение24 500
Одноместное размещение27 650

Условия для детей:

  • детям до 14 лет — скидка 2 000 руб.;
  • дети до 2 лет (без предоставления спального места и питания) — бесплатно.

Детям предоставляется скидка при наличии копии свидетельства о рождении.

Варианты проживания

Кижская благодать

1 ночь

Гостевой дом Кижская Благодать размещается по адресу д. Eрсенево в Кижах на расстоянии 2.7 км от центра.

Инфраструктура и особенности Кижская Благодать: в число услуг входит: оборудованный частный пляж, ресепшен 24/7, место для сушки/хранения лыжного снаряжения, доступ к скоростному интернету, платный трансфер, номера для некурящих, красивый сад, парная. Курение на всей территории запрещено.

Кижская благодатьКижская благодатьКижская благодатьКижская благодатьКижская благодатьКижская благодатьКижская благодатьКижская благодатьКижская благодатьКижская благодатьКижская благодать

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостевом доме «Кижская благодать» в номерах с удобствами (1 ночь)
  • Питание по программе (2 завтрака, 1 обед, 1 ужин)
  • Транспортное обслуживание по программе (микроавтобус и катер)
  • Экскурсионное обслуживание и услуги гида-сопровождающего
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску с посещением Онежской набережной
  • Переезд на "метеоре" из Петрозаводска на остров Кижи, входная плата в музей-заповедник и обзорная экскурсия "Шедевры острова Кижи", посещение шатровой колокольни, посещение церкви Преображения и часовни Архангела Михаила
  • Экскурсионное обслуживание в парке «Белая гора, Тивдийский мрамор»: переезд на пароме, экскурсия по двум площадкам
  • Входная плата и экскурсия по Заповеднику «Кивач»: осмотр водопада, дендрария и музея природы
  • Страхование здоровья и жизни участника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплые вещи;
  • удобная обувь;
  • дождевик/зонтик;
  • репелленты;
  • бальзам после укусов;
  • стандартный набор лекарств.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страхование здоровья и жизни участника включено в стоимость тура.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.

Какой транспорт в туре?

По программе работают минивены с кондиционером и микрофоном.

Возможно ли проведение тура в другие даты?

При наличии группы от 10 человек тур может быть организован в любые удобные даты по запросу.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
18 янв 2024
Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки на снегоходах, хивусе, рускеальском экспрессе. Сыну понравилось в парке Бастион. Ну где еще можно получить мастер-классе по метанию топорика, копья, а ещё выковать однозубую вилку под руководством настоящего кузнеца? Прикладываю фото с ладожских шхер с "тремя солнцами".
Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания
Ю
16 янв 2024
Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
Е
16 янв 2024
Спасибо, организационные моменты без нареканий! Гид Марина прекрасный рассказчик!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Водные развлеченияМожно с детьми2-дневные турыВсе турыНа катереНа островаНа автобусе

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