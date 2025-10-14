Домбай — одно из самых красивых мест в регионе.
Гряда островерхих гор, богатейшие леса, реки, из которых можно пить, и маленький курортный посёлок среди всего этого великолепия.
Вы окажетесь в альпийской сказке! А по пути преодолеете фантастический перевал, посетите тысячелетний храм и побываете в Тебердинском заповеднике: на озере Кара-Кёль и у реки Уллу-Муруджу.
Гряда островерхих гор, богатейшие леса, реки, из которых можно пить, и маленький курортный посёлок среди всего этого великолепия.
Вы окажетесь в альпийской сказке! А по пути преодолеете фантастический перевал, посетите тысячелетний храм и побываете в Тебердинском заповеднике: на озере Кара-Кёль и у реки Уллу-Муруджу.
Описание экскурсии
- Перевал Гумбаши. Самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Трасса змеёй петляет между холмов по долинам рек Подкумок и Мара. Сама поездка по этой дороге — уже самодостаточное путешествие, которое дарит незабываемые эмоции.
- Шоанинский храм. Далее на пути один из красивейших храмов Аланской епархии и значимый средневековый памятник Карачаево-Черкесии. Вы подниметесь к святыне 10 века, рассмотрите образец византийской архитектуры, почувствуете дух времени в древних аскетичных интерьерах и оцените бесподобные виды с вершины горы Шаона.
- Озеро Кара-Кёль. После остановимся в Тебердинском заповеднике, у живописного водоёма. Это одно из немногих тёплых озёр в регионе, летом в нём можно искупаться.
- Река Уллу-Муруджу. Неподалёку навестим одну из самых чистых рек Европы и, отведав кристальной горной воды, двинемся дальше.
- Его Величество Домбай. Вот и главный герой нашей программы. Спрятанный в ущельях посёлок прославился как горнолыжный курорт, но уже стал всесезонным местом отдыха. Здесь у вас будет свободное время для прогулок и посещения великолепных смотровых площадок, к которым вас доставят канатные дороги (нижняя закрытого типа и остальные две — открытого).
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации.
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
- С вами буду я или другой водитель из нашей команды.
Дополнительные расходы опциональны
- Билет на канатную дорогу в Домбае: 2900 ₽ — взрослый, 2100 ₽ — детский (от 3 до 10 лет включительно).
- Подъём к Шоанинскому храму — 300 ₽ за чел.
- Обед — в среднем 1000 ₽ за чел.
ежедневно в 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места проживания в городах КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 409 туристов
Наша команда водителей уже несколько лет организует поездки в горы Северного Кавказа, оставляя у путешественников незабываемые впечатления, положительные эмоции и желание посещать Кавказ каждый год!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Нам очень понравился гид Ильяс. Виды красивые
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