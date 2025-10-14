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Шоанинский храм и Домбай: поездка из Пятигорска в мини-группе

Перенестись на один день в горное царство и насладиться природой Западного Кавказа
Домбай — одно из самых красивых мест в регионе.

Гряда островерхих гор, богатейшие леса, реки, из которых можно пить, и маленький курортный посёлок среди всего этого великолепия.

Вы окажетесь в альпийской сказке! А по пути преодолеете фантастический перевал, посетите тысячелетний храм и побываете в Тебердинском заповеднике: на озере Кара-Кёль и у реки Уллу-Муруджу.
5
1 отзыв
Шоанинский храм и Домбай: поездка из Пятигорска в мини-группе
Шоанинский храм и Домбай: поездка из Пятигорска в мини-группе
Шоанинский храм и Домбай: поездка из Пятигорска в мини-группе

Описание экскурсии

  • Перевал Гумбаши. Самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Трасса змеёй петляет между холмов по долинам рек Подкумок и Мара. Сама поездка по этой дороге — уже самодостаточное путешествие, которое дарит незабываемые эмоции.
  • Шоанинский храм. Далее на пути один из красивейших храмов Аланской епархии и значимый средневековый памятник Карачаево-Черкесии. Вы подниметесь к святыне 10 века, рассмотрите образец византийской архитектуры, почувствуете дух времени в древних аскетичных интерьерах и оцените бесподобные виды с вершины горы Шаона.
  • Озеро Кара-Кёль. После остановимся в Тебердинском заповеднике, у живописного водоёма. Это одно из немногих тёплых озёр в регионе, летом в нём можно искупаться.
  • Река Уллу-Муруджу. Неподалёку навестим одну из самых чистых рек Европы и, отведав кристальной горной воды, двинемся дальше.
  • Его Величество Домбай. Вот и главный герой нашей программы. Спрятанный в ущельях посёлок прославился как горнолыжный курорт, но уже стал всесезонным местом отдыха. Здесь у вас будет свободное время для прогулок и посещения великолепных смотровых площадок, к которым вас доставят канатные дороги (нижняя закрытого типа и остальные две — открытого).

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации.
  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • С вами буду я или другой водитель из нашей команды.

Дополнительные расходы опциональны

  • Билет на канатную дорогу в Домбае: 2900 ₽ — взрослый, 2100 ₽ — детский (от 3 до 10 лет включительно).
  • Подъём к Шоанинскому храму — 300 ₽ за чел.
  • Обед — в среднем 1000 ₽ за чел.

ежедневно в 06:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего места проживания в городах КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 409 туристов
Наша команда водителей уже несколько лет организует поездки в горы Северного Кавказа, оставляя у путешественников незабываемые впечатления, положительные эмоции и желание посещать Кавказ каждый год!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Нам очень понравился гид Ильяс. Виды красивые
Нам очень понравился гид Ильяс. Виды красивые
Нам очень понравился гид Ильяс. Виды красивые
Нам очень понравился гид Ильяс. Виды красивые
Нам очень понравился гид Ильяс. Виды красивые
Нам очень понравился гид Ильяс. Виды красивые
Нам очень понравился гид Ильяс. Виды красивые
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