Перенестись на один день в горное царство и насладиться природой Западного Кавказа
Домбай — без сомнения, одно из самых красивых мест в регионе.
Гряда островерхих гор, богатейшие леса, реки, из которых можно пить, и маленький курортный посёлок среди всего этого великолепия.
Вы окажетесь в альпийской сказке! А по пути преодолеете фантастический перевал, посетите тысячелетний храм и побываете в Тебердинском заповеднике: на озере Кара-Кёль и у реки Уллу-Муруджу.
Гряда островерхих гор, богатейшие леса, реки, из которых можно пить, и маленький курортный посёлок среди всего этого великолепия.
Вы окажетесь в альпийской сказке! А по пути преодолеете фантастический перевал, посетите тысячелетний храм и побываете в Тебердинском заповеднике: на озере Кара-Кёль и у реки Уллу-Муруджу.
Ближайшие даты:
22
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23
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24
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Перевал Гумбаши. Самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Трасса змеёй петляет между холмов по долинам рек Подкумок и Мара. Даже лишь поездка по этой дороге — уже самодостаточное путешествие, которое дарит незабываемые эмоции.
- Шоанинский храм. Далее по программе один из красивейших храмов Аланской епархии и значимый средневековый памятник Карачаево-Черкесии. Вы подниметесь к святыне 10 века, рассмотрите образец византийской архитектуры, почувствуете дух времени в древних аскетичных интерьерах и оцените бесподобные виды с вершины горы Шаона.
- Озеро Кара-Кёль. После остановимся в Тебердинском заповеднике, у живописного водоёма. Это одно из немногих тёплых озёр в регионе, летом в нём можно искупаться.
- Река Уллу-Муруджу. Неподалёку навестим одну из самых чистых рек Европы и, отведав кристальной горной воды, двинемся дальше.
- Его Величество Домбай. Вот и главный герой нашей программы. Спрятанный в ущельях посёлок прославился как горнолыжный курорт, но уже стал всесезонным местом отдыха. Здесь у вас будет свободное время для прогулок и посещения великолепных смотровых площадок, к которым вас доставят канатные дороги (нижняя закрытого типа и остальные две — открытого).
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
- Дополнительные расходы опциональны: обед, проезд по канатным дорогам (все три очереди — 2000 руб. за взрослого, 1500 руб. льготный).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего места проживания в городах КМВ
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 136 туристов
Наша команда в течении нескольких лет организовывает профессиональные экскурсии в горы Северного Кавказа, оставляя незабываемые впечатления, положительные эмоции и желание посещать Кавказ каждый год.
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