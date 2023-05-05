Тур с кальяном на Язык Тролля

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С наступлением теплого времени года приходит пора выездов за город, походов, развлечений на открытом воздухе.

А что может быть лучше отдыха в горах с расслабляющим дымом кальяна? Ведь любой пикник или встреча с друзьями и кальяном станет душевнее.
Тур с кальяном на Язык Тролля
Тур с кальяном на Язык Тролля
Тур с кальяном на Язык Тролля
Тур с кальяном на Язык Тролля
Ближайшие даты:
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
11
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • «Язык Тролля»
  • Термальные источники Аушигер
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Мы предлагаем вам отправиться в индивидуальный тур с кальяном на незабываемую локацию «Язык Тролля».
  • Язык Тролля — каменный выступ в горах Кабардино-Балкарии, также известный под названием Язык Дракона. При хорошей погоде отсюда открывается живописнейший вид на Безенгийский ледник и знаменитые горы-пятитысячники. С обрыва ниже тропы видны руины Верхнего Хулама, вдали — селение Безенги.
  • Термальные источники Аушигер Сити.
  • После посещения Языка Тролля и кальяна, мы направимся к горячим термальным источникам Аушигер Сити. Это уникальный природный объект. В 1950 году геологоразведчики искали здесь нефть, а нашли горячие целебные воды. Их температура составляет от +40 до +50 °C. Здесь мы обязательно искупаемся и расслабимся после долгой дороги.

Ежедневно в 8:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
  • Кальян
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Завершение: Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Подробности уточняйте в сообщении гиду.
  • Курение кальяна по времени не ограничено.
  • Вы можете самостоятельно выбрать удобное время выезда.
  • Предоставляется несколько видов табака на выбор.
  • Поездка индивидуальная — до 4 человек.
  • На Языке Тролля есть кафе на открытом воздухе, где можно покушать хычины, шашлыки, выпить горный чай или кофе
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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