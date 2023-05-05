С наступлением теплого времени года приходит пора выездов за город, походов, развлечений на открытом воздухе.
А что может быть лучше отдыха в горах с расслабляющим дымом кальяна? Ведь любой пикник или встреча с друзьями и кальяном станет душевнее.
А что может быть лучше отдыха в горах с расслабляющим дымом кальяна? Ведь любой пикник или встреча с друзьями и кальяном станет душевнее.
Ближайшие даты:
5
мая
мая
6
мая
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мая
8
мая
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9
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даты
даты
Что вас ожидает:
- «Язык Тролля»
- Термальные источники Аушигер
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Мы предлагаем вам отправиться в индивидуальный тур с кальяном на незабываемую локацию «Язык Тролля».
- Язык Тролля — каменный выступ в горах Кабардино-Балкарии, также известный под названием Язык Дракона. При хорошей погоде отсюда открывается живописнейший вид на Безенгийский ледник и знаменитые горы-пятитысячники. С обрыва ниже тропы видны руины Верхнего Хулама, вдали — селение Безенги.
- Термальные источники Аушигер Сити.
- После посещения Языка Тролля и кальяна, мы направимся к горячим термальным источникам Аушигер Сити. Это уникальный природный объект. В 1950 году геологоразведчики искали здесь нефть, а нашли горячие целебные воды. Их температура составляет от +40 до +50 °C. Здесь мы обязательно искупаемся и расслабимся после долгой дороги.
Ежедневно в 8:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
- Кальян
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)Завершение: Ваше место проживания (города КМВ)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 8:30Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
- Подробности уточняйте в сообщении гиду.
- Курение кальяна по времени не ограничено.
- Вы можете самостоятельно выбрать удобное время выезда.
- Предоставляется несколько видов табака на выбор.
- Поездка индивидуальная — до 4 человек.
- На Языке Тролля есть кафе на открытом воздухе, где можно покушать хычины, шашлыки, выпить горный чай или кофе
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании