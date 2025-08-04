Найдено 3 тура в категории « Гора Бештау » в Пятигорске, цены от 46 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности 5 дней Встречи с чудесами Кавказа light Начало: Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск Расписание: по понедельникам в 13:00 54 950 ₽ за человека Пешая На автобусе 5 дней Кавказская мозаика Начало: Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск Расписание: По средам в 12:50 46 000 ₽ за человека На автобусе 8 дней Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана Начало: Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск Расписание: по понедельникам в 13:00 76 300 ₽ за человека Все туры Пятигорска

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Гора Бештау»

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