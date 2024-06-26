От ж/д вокзала – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 1 экскурсия в категории «От ж/д вокзала» в Ростове-на-Дону, цена 18 670 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шесть городов: из Ростова в Азов
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
50 отзывов
Шесть городов: из Ростова в Азов
Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, Батайск - под рассказы об истории края
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:00
2 июля в 08:00
18 670 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    26 июня 2024
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Великолепная экскурсия и увлеченный историей своего края рассказчик. Мы были с детьми и им также было интересно и не скучно. Андрей с готовностью подстраивался под наши возможности и пожелания по маршруту. Однозначно рекомендую.
  • В
    Виктор
    14 июня 2024
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Отличная экскурсия. Андрей прекрасный рассказчик. Очень интересный материал. Потрясающие исторические факты. Красивейшие места, понять и воспринять которые в полной мере становится возможным в результате рассказов Андрея. Большое спасибо.
  • К
    Кристина
    17 мая 2024
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Отличная экскурсия, все очень понравилось. Гид Андрей замечательный человек очень интересно все рассказывает, остались под впечатлением
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