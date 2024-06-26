1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Шесть городов: из Ростова в Азов
Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, Батайск - под рассказы об истории края
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:00
2 июля в 08:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр26 июня 2024Великолепная экскурсия и увлеченный историей своего края рассказчик. Мы были с детьми и им также было интересно и не скучно. Андрей с готовностью подстраивался под наши возможности и пожелания по маршруту. Однозначно рекомендую.
- ВВиктор14 июня 2024Отличная экскурсия. Андрей прекрасный рассказчик. Очень интересный материал. Потрясающие исторические факты. Красивейшие места, понять и воспринять которые в полной мере становится возможным в результате рассказов Андрея. Большое спасибо.
- ККристина17 мая 2024Отличная экскурсия, все очень понравилось. Гид Андрей замечательный человек очень интересно все рассказывает, остались под впечатлением
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