Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростов-на-Дону

Экскурсия в Старочеркасск на теплоходе из Ростова-на-Дону

Родные-Просторы
Родные-Просторы – Гид из Ростов-на-Дону
Приглашаем вас побывать там, где зародилось Донское казачество, и познакомиться с его самобытной культурой.

После речной прогулки на теплоходе вы отправитесь на обзорную экскурсию ⛳ по Старочеркасскому музею-заповеднику, а в завершение прогулки сможете искупаться и позагорать на берегу Дона.
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1 670 ₽ за человека

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Экскурсия в Старочеркасск на теплоходе из Ростова-на-Дону
Экскурсия в Старочеркасск на теплоходе из Ростова-на-Дону
Подарите себе экскурсию ⛳ в Старочеркасск на теплоходе из Ростова-на-Дону — путешествие на целый день в древнюю столицу Донского казачества.
Это особое место нашего края — место рождения Войска Донского, историко-архитектурный музей-заповедник с картиной уклада деревенской жизни эпохи ХIХ века.
Атаманский дворец, войсковой Воскресенский собор (XIII в.) и колокольня, открывающая великолепную панораму на Дон и купола Новочеркасского собора.
Прогулка 👣 в Старочеркасск на теплоходе из Ростова проводится на комфортабельных теплоходах: «Анатолий Осенний», «Москва-76» и т.п.
🚩 Начало и место завершения: Набережная Ростова-на-Дону 23 причал
Что входит
  • Проезд на теплоходе (Ростов — Старочеркасск — Ростов).
  • Аудиоэкскурсия на теплоходе.
  • Музыкальное сопровождение на обратном пути.
Экскурсия в Старочеркасск на теплоходе из Ростова-на-Дону
Экскурсия в Старочеркасск на теплоходе из Ростова-на-Дону
Экскурсия в Старочеркасск на теплоходе из Ростова-на-Дону
Экскурсия в Старочеркасск на теплоходе из Ростова-на-Дону
Экскурсия в Старочеркасск на теплоходе из Ростова-на-Дону
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Родные-Просторы
Родные-Просторы
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