Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростов-на-Дону

Подарите себе экскурсию ⛳ в Старочеркасск на теплоходе из Ростова-на-Дону — путешествие на целый день в древнюю столицу Донского казачества.
Это особое место нашего края — место рождения Войска Донского, историко-архитектурный музей-заповедник с картиной уклада деревенской жизни эпохи ХIХ века.
Атаманский дворец, войсковой Воскресенский собор (XIII в.) и колокольня, открывающая великолепную панораму на Дон и купола Новочеркасского собора.
Прогулка 👣 в Старочеркасск на теплоходе из Ростова проводится на комфортабельных теплоходах: «Анатолий Осенний», «Москва-76» и т.п.