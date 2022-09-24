Старинные Парамоновские склады

Выясните, как начинали карьеру Суворов, Ушаков, Сенявин и Седов и сколько зарабатывал грузчиком Максим Горький. Увидите подъем фермы уникального железнодорожного моста и проводку барж, прогуляетесь по живописной набережной к подземной реке и старинным Парамоновским складам с уникальной подземной речкой.

Азов

Здесь вы узнаете о его истории от эпохи Золотой Орды и Генуэзцев, рассмотрите крепостные валы и ворота XVII века, пороховой погреб, остатки генуэзской крепости Тана, диараму штурма Азова и посетите и крупнейший и самый лучший не просто краеведческий, но еще и палеонтологический музей-заповедник юга России.

Старочеркасск

Вы узнаете, кто такие донские казаки, как они здесь появились, как жили и за что сражались. Увидите изобретение казаков, курень, и посетите Атаманское подворье. В Воскресенском войсковом соборе увидите кандалы, в которые был закован Степан Разин, уникальный деревянный иконостас, а вблизи станицы — великолепно сохранившуюся Анненскую крепость, «близнеца» Петропавловской крепости.

В завершение мы отправимся в Новочеркасск — нынешнюю столицу Всевеликого войска Донского. Часть нашего пути будет совпадать с некогда известным Большим Черкасским трактом, по которому в разные времена проезжали в ссылку и на службу многие известные личности: от Пушкина и Лермонтова до Чайковского и русских императоров.

Мы также сможем побывать на двух чудом сохранившихся почтовых станциях этого тракта в Аксае и Новочеркасске. Гуляя по старинным купеческим улицам, вы рассмотрите Вознесенский войсковой собор с булыжной мостовой начала XIX века, памятники Ермаку и местным атаманам и Триумфальные арки. А еще я покажу Политехнический университет и здание Офицерского собрания. При желании, вы также посетите Атаманский дворец, музей Донского казачества и дом-музей художника Грекова.