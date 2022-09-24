Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска

Это небольшое путешествие вдоль Дона, насыщенное историческими местами

Это небольшое путешествие вдоль Дона, насыщенное историческими местами, связанными с историей России и великими людьми, которые служили и работали здесь в разное время, начиная с Петра I. Экскурсию дополнят пейзажами водной глади и, конечно, колоритных степей.

Вы посетите Ростов-на-Дону, Азов, «Левбердон», Старочеркасск и Новочеркасск и узнаете об истории Донского казачества.
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
Ближайшие даты:
24
сен
25
сен
26
сен
27
сен
28
сен
29
сен
30
сен
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Подъемный железнодорожный мост в Ростове-на-Дону
  • Набережная Ростова-на-Дону
  • Парамоновские склады
  • Смотровая площадка перед Левбердоном
  • Азовский краеведческий палеонтологический музей-заповедник
  • Монумент «Тачанка-Ростовчанка»
  • Левый берег Дона
  • Аксайская почтово-ямская станция
  • Старочеркасский музей заповедник
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Старинные Парамоновские склады

Выясните, как начинали карьеру Суворов, Ушаков, Сенявин и Седов и сколько зарабатывал грузчиком Максим Горький. Увидите подъем фермы уникального железнодорожного моста и проводку барж, прогуляетесь по живописной набережной к подземной реке и старинным Парамоновским складам с уникальной подземной речкой.

Азов

Здесь вы узнаете о его истории от эпохи Золотой Орды и Генуэзцев, рассмотрите крепостные валы и ворота XVII века, пороховой погреб, остатки генуэзской крепости Тана, диараму штурма Азова и посетите и крупнейший и самый лучший не просто краеведческий, но еще и палеонтологический музей-заповедник юга России.

Старочеркасск

Вы узнаете, кто такие донские казаки, как они здесь появились, как жили и за что сражались. Увидите изобретение казаков, курень, и посетите Атаманское подворье. В Воскресенском войсковом соборе увидите кандалы, в которые был закован Степан Разин, уникальный деревянный иконостас, а вблизи станицы — великолепно сохранившуюся Анненскую крепость, «близнеца» Петропавловской крепости.
В завершение мы отправимся в Новочеркасск — нынешнюю столицу Всевеликого войска Донского. Часть нашего пути будет совпадать с некогда известным Большим Черкасским трактом, по которому в разные времена проезжали в ссылку и на службу многие известные личности: от Пушкина и Лермонтова до Чайковского и русских императоров.
Мы также сможем побывать на двух чудом сохранившихся почтовых станциях этого тракта в Аксае и Новочеркасске. Гуляя по старинным купеческим улицам, вы рассмотрите Вознесенский войсковой собор с булыжной мостовой начала XIX века, памятники Ермаку и местным атаманам и Триумфальные арки. А еще я покажу Политехнический университет и здание Офицерского собрания. При желании, вы также посетите Атаманский дворец, музей Донского казачества и дом-музей художника Грекова.

ежедневно с 10.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию):
  • Музей-заповедник в Азове с пороховым погребом — 350 рублей
  • Атаманское подворье в Старочеркасске — 200 рублей
  • Атаманский дворец в Новочеркасске — 150 рублей
  • Музей Донского казачества — 150 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ростов-на-Одну, ул. Береговая д. 8, сквер
Завершение: по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 10.00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Спасибо за Ваш заказ
  • Если есть вопросы напишите пожалуйста
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростова-на-Дону

👥Групповые🚗На машине🏡Выездные☀️На весь деньЭкскурсии в Страрочеркасск из Ростова-на-Донув АзовЭкскурсии в НовочеркасскНабережная Ростова-на-Дону🗽Популярные места

Похожие туры в Ростове-на-Дону

Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
4.8
15 отзывов
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
Живописная экскурсия по местам военных походов: 4 крепости, 3 столицы, старинные города
на речном вокзале
Завтра
25 сен
26 сен
27 сен
6 900 за всё до 4 чел.
«Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего Дона
10 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
5
1 отзыв
«Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего Дона
Уникальная автомобильно-пешеходная экскурсия по шести городам Нижнего Дона
Привокзальная площадь, 7 (Лукойл)
12 990 за всё до 4 чел.
Путешествие в Аксай и два Черкасска
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Путешествие в Аксай и два Черкасска
Монастыри, атаманские дворцы, степи и казачье чаепитие на авто-пешеходной экскурсии
на Привокзальной площади
Завтра
25 сен
26 сен
27 сен
11 440 за всё до 4 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Набережной Ростова-на-Дону
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Набережной Ростова-на-Дону
Двухчасовая прогулка по набережной вдоль реки Дон и одной
Любое удобное вам место на набережной
4 990 за всё до 15 чел.
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Новочеркасск
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 19 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Новочеркасск
Экскурсия в Новочеркасск из Ростова-на-Дону
Любое удобное вам место в пределах города Ростова
от 5 990 за всё до 19 чел.
Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
4.8
26 отзывов
Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
Проехать от Ростова-на-Дону к берегу Таганрогского залива, знакомясь с памятниками и историей края
на речном вокзале Ростова-на-Дону
Завтра
25 сен
26 сен
27 сен
6 900 за всё до 4 чел.
«Ростов-папа» | индивидуальная экскурсия на автомобиле
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
5 отзывов
«Ростов-папа» | индивидуальная экскурсия на автомобиле
Приглашаем вас отправится в увлекательное путешествие по местам громких преступлений прошлого Ростова-на-Дону
Любое удобное вам место в пределах города Ростова
от 4 990 за 1 человека
Пешеходная обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.2
13 отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
На нашей экскурсии вас ждет познавательная прогулка по исторической части Ростова
Сегодня
30 сен
от 600 за 1 человека
Групповая обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
4.8
28 отзывов
Групповая обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
Ростов-на-Дону - колоритный южный город. На карте он появился всего лишь 250 лет назад
Ул. Московская, 53
25 сен
28 сен
2 окт
5 окт
1 987 за 1 человека
Путешествие в станицу Старочерскасскую
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 30 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
Нет отзывов
Путешествие в станицу Старочерскасскую
В часе езды от Ростова, на правом берегу реки Дон расположилась бывшая столица донского казачества
по договоренности
от 4 000 за всё до 6 чел.
Многоликий Ростов-на-Дону
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
24 отзыва
Часто заказывают
Многоликий Ростов-на-Дону
Открыть своеобразие города на насыщенной и вдохновляющей прогулке по историческому центру
возле памятника Александру Ханжонкову
25 сен
26 сен
5 окт
9 окт
3 800 за всё до 10 чел.
Поездка в Новочеркасск из Ростова
5 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Рейна-ТУР
Рейна-ТУР
Нет отзывов
Поездка в Новочеркасск из Ростова
Новочеркасск - яркий город Ростовской области
Большая Садовая улица, 126, Ростов-на-Дону
от 9 500 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ростове-на-Дону. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ростове-на-Дону
ХОРОШО
🧭
ТАМ