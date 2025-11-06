Мои заказы

Экскурсии на лошадях в Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «Конные прогулки» в Рязани, цены от 3100 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области (на вашем авто)
Конные прогулки
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области
Погрузитесь в мир архитектурных и исторических сокровищ Рязанской области. Откройте для себя неизведанные уголки и легенды
Начало: На пл. Победы
«Из Рязани — к лошадям в Старожилово»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
11 500 ₽ за всё до 10 чел.
Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза
Пешая
Конные прогулки
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза
Увлекательное путешествие в прошлое: исследуйте усадьбу фон Дервиза в Старожилово и откройте для себя секреты 19 века. Необычные истории ждут вас
Начало: В Старожилово
«И конечно, восхититься самыми красивыми лошадьми в мире русской верховой породы»
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
«Пряники ешь, да семью потешь»: дворянские забавы и лакомства в Старожилово
Конные прогулки
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Пряники ешь, да семью потешь
Погрузитесь в мир дворянских забав и лакомств в Старожилово. Узнайте о пряничных традициях, создайте свой шедевр и насладитесь чаепитием из самовара
Начало: В посёлке Старожилово
«Завершится программа интерактивной экскурсией по усадебному комплексу и знакомством с русской верховой породой лошадей»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от 3100 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 ноября 2025
    В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
    Дата посещения: 6 ноября 2025
    Всё понравилось
  • В
    Вера
    3 июня 2025
    В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
    Дата посещения: 1 июня 2025
    Очень информативная и просто душевная экскурсия! Однозначно рекомендую для любого возраста - отдохнете и насладитесь тишиной и красотой. Спасибо еще раз, Анна!
  • Т
    Татьяна
    10 ноября 2025
    В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
    Замечательная экскурсия, Анна рассказала очень много интересного, под запрос завезла в музей Циолковского, рекомендую.
  • О
    Ольга
    3 ноября 2025
    В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
    Всё, что было обещано организатором экскурсии - сбылось) Уникальные заповедные места, напоённые ароматами хвои, свежего чистейшего воздуха и потрясающая тишина)
    читать дальше

    Зубры -просто чудо - красивые, холеные и такие мирные симпатяги) Очень рады, что численность их популяции хоть и медленно, но растет. Такие животные - украшение наших лесов. Журавли произвели не меньшее впечатление, столько интересного узнали о них, об особенностях их жизни и разведения в питомнике - журавли покрасовались, поприветствовали нас) Нас покорили черные журавли, открытые кстати как самостоятельный вид только в 70-х годах 20 века и японские. Всегда рады встрече с интересными людьми - и здесь это не стало исключением - владелец частного музея деревенского быта - потрясающий человек, настолько увлеченный своим делом, что даже стало обидно, что не захватили что-то интересное из своих закромов для его коллекции) Значит будет повод ещё раз вернуться! Спасибо Анне за очень удобный формат экскурсии, за внимательность и интересный рассказ - рассказ человека, любящего свои родные края и земляков. Рязанская земля навсегда в наших сердцах!

    Всё, что было обещано организатором экскурсии - сбылось) Уникальные заповедные места, напоённые ароматами хвои, свежего чистейшего воздуха и потрясающая тишина)
  • Т
    Татьяна
    26 августа 2025
    В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
    Очень приятная, познавательная,"отдыхательная" экскурсия. Позитивная Анна, которая со всей любовью относится к природе и к заповеднику в частности, не забывая
    читать дальше

    про гостей, как часть природы)) Многое рассказала интересного, необычного из жизни зубров, тяжеловесов леса, и красавцев журавлей. Напитались воздухом, лесом, рекой, тишиной, красотой. Зубры мощны даже в спокойствии, журавли танцуют и заботятся друг о друге. Только самые положительные впечатления!

  • А
    Александр
    4 августа 2025
    В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
    Нам очень понравилось, хорошая экскурсия получилась. Расслабленно, на одной волне, в уютной дружеской атмосфере провели время и посмотрели на красоты.
    Нам очень понравилось, хорошая экскурсия получилась. Расслабленно, на одной волне, в уютной дружеской атмосфере провели время и посмотрели на красоты.
  • И
    Ирина
    8 июля 2025
    В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
    Это не просто экскурсия - это замечательный и незабываемый опыт. Анна - прекрасный рассказчик, комфортный спутник и интересный собеседник. Полтора
    читать дальше

    часа в дороге пролетают незаметно. И, хоть она не является штатным сотрудником заповедника, все время говорит о нем "мы","у нас" - настолько близко знакома она с его обитателями.
    Программа интереснейшая: сначала прогулялись по окрестностям и залезли в полуразрушенный стекольный завод позапрошлого века, где до сих пор находят изумрудные куски запеченого стекла. Потом посетили музей дикой природы: никогда не думала, что чучела животных произведут на меня столь сильное впечатление - настолько умело и профессионально они сделаны. Далее съездили к зубрам и журавлям. Птицы просто потрясли: настольно они разумные и красивые. Анна знает про их частную жизнь множество историй, достойных лечь в основу литературного произведения. Вишенка на торте - посещение частного музея деревенского быта с чрезвычайно обаятельным владельцем, который собирает экспонаты по местным старинным избам. Все в доступе, до всего можно дотронуться, прикоснуться к истории. Путешествие заняло 8 часов, но пролетело легко и оставило ярчайшие воспоминания. Очень рекомендую для полного погружения к атмосферу рязанской земли!

    Это не просто экскурсия - это замечательный и незабываемый опыт. Анна - прекрасный рассказчик, комфортный спутник и интересный собеседник. Полтора
  • А
    Андрей
    3 июля 2025
    В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
    Прекрасно организованная экскурсия: Анна очень доброжелательная в общении, учитывает все пожелания и просьбы. На каждой из локаций достаточно времени. Анна
    читать дальше

    по пути в заповедник очень интересно и информативно рассказала про его обитателей. Посмотрели на зубров и журавлей совсем близко. Помимо зубрового и журавлиного питомников посетили Музей сельского быта, который очень впечатлил!
    Получили огромное удовольствие от поездки в замечательный заповедник в компании Анны, однозначно рекомендуем данную экскурсию!

    Прекрасно организованная экскурсия: Анна очень доброжелательная в общении, учитывает все пожелания и просьбы. На каждой из локаций достаточно времени. Анна
  • И
    Ирина
    13 июня 2025
    В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
    Огромная благодарность Анне за великолепный день и отличное настроение! Дети были в восторге от всех локаций, а в Анну вообще влюблены. 🥰 Анна человек с большой душой и полным знанием истории заповедника. Было интересно всем!
    Огромная благодарность Анне за великолепный день и отличное настроение! Дети были в восторге от всех локаций, а в Анну вообще влюблены. 🥰 Анна человек с большой душой и полным знанием истории заповедника. Было интересно всем!
  • С
    Светлана
    11 мая 2025
    В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
    Благодарим Анну за прекрасную поездку в Окский Заповедник. Все было четко организовано. Анна забрала нас из отеля, время поездки до
    читать дальше

    заповедника прошло незаметно- очень интересно было слушать рассказ Анны о создании заповедника и его обитателях. Анна рассказыаала простым понятным языком, поэтому большое количество информации хорошо запомнилось. До экскурсии мы успели прогуляться по окрестностям и сделать фото на память. Сама экускурсия в заповеднике, проведенная экскурсоводом заповедника, тоже была очень увлекательной.
    Очень хочется отметить чуткое и внимательное отношение Анны к гостям, она учитывает все пожелания, пытаясь сделать поедку очень комфортной. Видно, что человек подходит к делу с душой. Однозначно рекомендую заповедник к посещению и Анну как организатора поездки. Еще раз благодарим за отлично проведенное время и незабываемые впечатления.

  • Е
    Евгения
    5 марта 2025
    В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
    Поездка с Анной очень понравилась. Она учитывала любые пожелания, отвечала на все вопросы. Рассказ про заповедник, зубров и журавлей оказался
    читать дальше

    куда более интересным и познавательным именно от нее, а не от сотрудницы заповедника.
    Маршрут интересный. К сожалению, не попали в питомник к журавлям из-за холода, но поехали на конную прогулку. В итоге посетили зубровый вольер, музей заповедника, сходили на берег реки Пра, погуляли по заброшенному стекольному заводу, катались по лесу на лошадях, посетили музей сельского быта. Дочь с интересом рассматривала старинные вещи.))
    Совершенно не понравилась организация и подача информации на экскурсии конкретно в зубровом питомнике, которую проводила сотрудник заповедника. Заповеднику стоит перенять опыт проведения экскурсий у заповедника "Оренбургский" с лошадями Пржевальского.

  • О
    Ольга
    4 марта 2025
    В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
    Анна готова подстроить маршрут под пожелания, знает много мест, до которых автобусные экскурсии не доезжают. Однозначно готовы порекомендовать ее как гида и эту экскурсию к посещению
  • Г
    Григорий
    23 февраля 2025
    В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
    Огромное спасибо Анне! Хорошие впечатления начались еще накануне поездки, когда она подстроилась под мой график и выстроила оптимальный маршрут. Всю
    читать дальше

    дорогу очень интересно рассказывала и про места, где мы ехали, и про заповедник. Зубры совсем близко. Журавли такие красавцы. А больше всего впечатлений от общения с лошадьми. Сильное место, очень ухоженное, чудесные и доброжелательные люди, хочется приехать туда еще и пожить несколько дней.

  • И
    Ирина
    14 сентября 2024
    В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
    Нам очень понравилось все.
    Рекомендуем Анну!!
  • Е
    Елена
    20 августа 2024
    В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
    Если вы хотите отдохнуть душой и телом обязательно посетите эту экскурсию. Очень познавательно. Вы не устанете,а насладитесь чистотой природы,душевного отношения
    читать дальше

    к ней,добротой человеческого тепла. Экскурсовод Анна создаст атмосферу душевной теплоты, интересного и ненавязчивого познания,добрых и человеческих отношений. Тем кто любит природу и устал от городского шума - эта экскурсия точно для вас. А Анечка просто молодец во всех отношениях. Она умеет создать атмосферу интересной информации,грамотного создания маршрута и фокусника, исполняющего ваши желания. Огромное ей спасибо.

    Если вы хотите отдохнуть душой и телом обязательно посетите эту экскурсию. Очень познавательно. Вы не устанете,а насладитесь чистотой природы,душевного отношения
  • В
    Вера
    11 августа 2024
    В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
    Очень душевно съездили. С Анной приятно пообщаться по дороге туда и обратно.
    У зубров и журавлей интересно рассказывают и непосредственно про
    читать дальше

    зверей, и про то какая работа ведётся в заповеднике для восстановления численности этих к сожалению немногочисленных все ещё видов.
    Остатки стекольного завода - небольшая, но очень прикольная заброшка.
    Вместо музея сельского быта (в который не получалось попасть), Анна ещё накануне предложила мне поплавать на сапах, и в силу того что я этого никогда не делала, то мне замена очень даже понравилась.
    Из заповедника обратно в город добрались весьма бодро и скоро и я вполне себе успела на все свои запланированные после экскурсии активности.
    Также она мне дала внушительный список интересных гастрономических мест города и в следующий приезд в Рязань, я обязательно схожу хотя бы в некоторые из мест, которые она порекомендовала

  • О
    Ольга
    8 августа 2024
    В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
    Замечательная экскурсия к зубрам и журавлям с замечательным экскурсоводом Анной. Редко встречаешь человека, который искренне влюблен в свой край, его
    читать дальше

    историю и живущих в нем людей и стремится передать тебе частичку своей любви. После экскурсии мы почувствовали себя вдохновленными! Спасибо огромное за экскурсию и за море положительных эмоций!

  • С
    Сергей
    22 июня 2024
    В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
    Поездка очень понравилась. Гид Анна всё прекрасно и доступно рассказывала, довольно интересно, в дороге не скучали. Покатались на лошадях, побывали в гостях у зубров и журавлей. Также посетили два музея. Поездка определённо понравилась!
    Поездка очень понравилась. Гид Анна всё прекрасно и доступно рассказывала, довольно интересно, в дороге не скучали. Покатались на лошадях, побывали в гостях у зубров и журавлей. Также посетили два музея. Поездка определённо понравилась!
  • М
    Милла
    16 июня 2024
    В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
    Поездка с Анной понравилась не только мне, но, что более ценно, двум моим подросткам)
    Насладились красивейшей русской природой, надышались лесным воздухом,
    читать дальше

    повстречали двух зубров.
    Узнали от Анны много новой и интересной информации о восстановлении популяции зубров, журавлей.
    Рекомендуем брать поездку по лесу на лошадях!!! Себе я не отказала в этом удовольствии и получила заряд бодрости, массу положительных эмоций от общения с лошадьми.

    Поездка с Анной понравилась не только мне, но, что более ценно, двум моим подросткам)
  • т
    татьяна
    29 марта 2024
    В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
    Анна - прекрасный экскурсовод, тонко чувствующий удивительную природа Мещерского леса. Она много знает об обитателях заповедника, да и вообще, о
    читать дальше

    местной природе, интересно рассказывает. Нам очень повезло, 3 зубра, мама, папа и сыночек, вышли нам навстречу и посчастливилось даже покормить их сеном. Журавли тоже все показались нам. Вообщем, 27 марта мы провели прекрасный день в Окском заповеднике.

