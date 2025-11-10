читать дальше

И. И. Спрыгина, на православных маршрутах. Коренная жительница областного центра, очень люблю свою малую родину и буду рада поделиться с вами не только знаниями о городе и области, но и яркими позитивными эмоциями! С радостью и удовольствием работаю с разными возрастными категориями, на городских и загородных маршрутах, групповых и индивидуальных, автобусных, пешеходных и речных экскурсиях. В свою деятельность включаю интерактив и креативную составляющую. С нетерпением жду знакомства с вами!