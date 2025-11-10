На этой экскурсии вы увидите все ключевые достопримечательности Самары.
Прогулка по улице Куйбышева перенесёт вас в купеческий город, а знаковые памятники и культовые сооружения раскроют историю и культуру региона. Вы узнаете,
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобство передвижения на собственном авто
- 🏛️ Посещение знаковых культурных объектов
- 🗺️ Уникальная историческая атмосфера
- 📚 Интересные факты о Самаре
- 🎭 Встреча с культурой и искусством
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Улица Куйбышева
- Самарская филармония
- Академический театр драмы
- Памятник Ленину
- Памятник Бурлакам на Волге
Описание экскурсии
- Главная улица дореволюционной Самары — Куйбышева (Дворянской). Её внешний облик перенесёт вас в колоритный купеческий город
- Городские площади, скверы и стартовая отметка пешеходной зоны на Ленинградской улице
- Улица Фрунзе (Саратовская). Вы увидите её отрезок, где город превращается в музей под открытым небом
- Знаковые культовые сооружения — кирха, костёл (расскажу, как они связаны друг с другом) и Иверский женский монастырь с восстановленными историческими и современными постройками
- Одна из лучших концертных площадок города — Самарская филармония и дореволюционный храм искусства — Академический театр драмы им. М. Горького
- Памятники основателю самарской крепости Г. Засекину, картине «Бурлаки на Волге», товарищу Сухову, В. Ленину, Э. Рязанову, А. Толстому, семье Аксаковых и В. Чапаеву. А также монумент Славы и памятник ракете-носителю «Союз», которые органично раскрывают исторические вехи города
И ещё немало интересных и запоминающихся объектов!
Вы узнаете:
- Как возникла и развивалась Самара
- Почему до революции её считали столицей хлеботорговли и русским Чикаго
- Как город связан с именами великих деятелей искусства
- Чем самарские улицы были интересны в разные времена
- Почему сейчас Самару называют центром ракетостроения
Организационные детали
- Экскурсия проводится на автомобиле путешественника. Также по запросу могу организовать трансфер — от 2000 ₽ в час
- Могу провести экскурсию для большего количества участников — подробности уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Виктория — ваш гид в Самаре
Провела экскурсии для 99 туристов
Приветствую вас, уважаемые самарцы и гости нашего региона! Я аттестованный и аккредитованный экскурсовод. Работаю в этой сфере более 10 лет. Имею аккредитацию в национальном парке «Самарская Лука», Жигулёвском заповеднике им.
