  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Аудиоэкскурсия в приложении: Имперский Петербург. По стопам Карла Росси

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Санкт-Петербурга
Познакомьтесь с парадным образом Петербурга и жизнью главного его зодчего – Карлом Росси.

Если вы любите неспешные прогулки по живописным уголкам и увлекательные истории 📖 о людях, живших так давно, но так на нас похожих — то это маршрут для вас.

Когда вы окажетесь в центре Северной столицы ⭐️, вы непременно услышите громогласный призыв отправиться на экскурсию ⛳ по парадному Петербургу.

Один из главных архитекторов, создавших этот торжественный, и так хорошо продающийся сегодня, образ — Карл Росси.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 529 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Аудиоэкскурсия в приложении: Имперский Петербург. По стопам Карла Росси
Аудиоэкскурсия в приложении: Имперский Петербург. По стопам Карла Росси

Что вы увидите

  • улица зодчего Росси
  • камерный садик Аничкова дворца
  • Михайловский замок
  • Михайловский сад
  • Римский дворик
Попробуйте убрать из Петербурга все построенное или спроектированное архитектором Карлом Росси, и, поверьте, города вы не узнаете. В нём, конечно, останутся прекрасные дворцы и храмы, но «строгий и стройный» Петербург исчезнет.
Гений Карла Росси оказался в нужное время и в нужном месте. После завершения победоносных для Российской империи наполеоновский войн её столице нужен был новый величественный образ — и на его создание не жалели денег. Мы предлагаем проследить, как складывалась личная жизнь и карьера зодчего, а параллельно с ними — и парадный образ Санкт-Петербурга. Что вас ожидает:• Начнём прогулку 👣 с эталона гармонии в архитектуре с улицы зодчего Росси;
  • заглянем в камерный садик Аничкова дворца;
  • представим себе величие Михайловского замка при Павле I;
  • погуляем по Михайловскому саду и поговорим о любви Романовых к красоте военных парадов;
  • посетим скрытый от туристов римский дворик, с графити, вьюнами и маленькой кофейней.
  • Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
  • Рекомендуем взять с собой наушники 😃
Что входит
  • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 площадь Ломоносова
Место завершения
🏁 Инженерная улица, 4
Аудиоэкскурсия в приложении: Имперский Петербург. По стопам Карла Росси
Аудиоэкскурсия в приложении: Имперский Петербург. По стопам Карла Росси
Аудиоэкскурсия в приложении: Имперский Петербург. По стопам Карла Росси
Аудиоэкскурсия в приложении: Имперский Петербург. По стопам Карла Росси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Surprise Me
Surprise Me
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Surprise Me проводит ещё 6 экскурсий

Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Иорданской лестницы к парадным залам
899
2 часа
Эрмитаж: аудиоэкскурсия с билетами от Иорданской лестницы к парадным залам
26 отзывов
Аудиоэкскурсия в приложении: Тайны Васильевского острова
790
2 часа
Аудиоэкскурсия в приложении: Тайны Васильевского острова
7 отзывов
Экскурсия в приложении: Площадь Восстания. Неформальный Петербург
790
2 часа
Экскурсия в приложении: Площадь Восстания. Неформальный Петербург
4 отзыва
Экскурсия в приложении: Секреты дворов Петербурга
790
2 часа
Экскурсия в приложении: Секреты дворов Петербурга
4 отзыва
Аудиоэкскурсия в приложении: Масонский Петербург
999
2 часа
Аудиоэкскурсия в приложении: Масонский Петербург
3 отзыва
Экскурсия в приложении: По Васильевскому острову с Братом
790
2 часа
Экскурсия в приложении: По Васильевскому острову с Братом
3 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2037 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1503 отзыва
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
734 отзыва