Попробуйте убрать из Петербурга все построенное или спроектированное архитектором Карлом Росси, и, поверьте, города вы не узнаете. В нём, конечно, останутся прекрасные дворцы и храмы, но «строгий и стройный» Петербург исчезнет.

Гений Карла Росси оказался в нужное время и в нужном месте. После завершения победоносных для Российской империи наполеоновский войн её столице нужен был новый величественный образ — и на его создание не жалели денег. Мы предлагаем проследить, как складывалась личная жизнь и карьера зодчего, а параллельно с ними — и парадный образ Санкт-Петербурга. Что вас ожидает:• Начнём прогулку 👣 с эталона гармонии в архитектуре с улицы зодчего Росси;