Попробуйте убрать из Петербурга все построенное или спроектированное архитектором Карлом Росси, и, поверьте, города вы не узнаете. В нём, конечно, останутся прекрасные дворцы и храмы, но «строгий и стройный» Петербург исчезнет.
Гений Карла Росси оказался в нужное время и в нужном месте. После завершения победоносных для Российской империи наполеоновский войн её столице нужен был новый величественный образ — и на его создание не жалели денег. Мы предлагаем проследить, как складывалась личная жизнь и карьера зодчего, а параллельно с ними — и парадный образ Санкт-Петербурга. Что вас ожидает:• Начнём прогулку 👣 с эталона гармонии в архитектуре с улицы зодчего Росси;
заглянем в камерный садик Аничкова дворца;
представим себе величие Михайловского замка при Павле I;
погуляем по Михайловскому саду и поговорим о любви Романовых к красоте военных парадов;
посетим скрытый от туристов римский дворик, с графити, вьюнами и маленькой кофейней.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
Вы не зависите от гида или группы;
Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Рекомендуем взять с собой наушники 😃
Что входит
Интерактивная экскурсия с аудиогидом
Викторины
Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 площадь Ломоносова
Место завершения
🏁 Инженерная улица, 4
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.