Что вы увидите
- Семимостье на перекрестке двух каналов
- Римско-католический собор св. Станислава, выполненный в классическом стиле
- Большая Хоральная синагога
- Мариинский театр
- Атланты доходного дома Роберта Веге
- Николо-Богоявленский Морской собор
- Цусимский обелиск, воздвигнутый в честь знаменитого сражения Русско-Японской войны
Коломна со своими водными протоками и мостами носит негласное название — Маленькая Венеция.
В нашей самостоятельной экскурсии 🧭 вы узнаете, как она родилась одновременно с городом, преобразилась до неузнаваемости и превратилась из глухой рабочей окраины в престижный исторический район.
О Коломне писали Пушкин и Достоевский, Ахматова и Цветаева. Это место дышит историей 📖 дома скрывают солидное множество известных имен.Здесь с одного моста можно увидеть еще семь.Здесь величественный Николо-Богоявленский Морской собор соседствует с Большой Хоральной синагогой, а рядом с Мариинским театром располагался рынок.
В Коломне жили артисты и музыканты, поэты и декабристы. После экскурсии многие люди из прошлого станут для вас не просто набором фамилий и обрывочных слухов — вы будете их узнавать!
Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
- Вы не зависите от гида или группы;
- Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
- Рекомендуем взять с собой наушники 😃
Что входит
- Интерактивная экскурсия с аудиогидом
- Викторины
- Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Место завершения
🏁 пр. Лермонтовский, 2
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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