Коломна со своими водными протоками и мостами носит негласное название — Маленькая Венеция.

В нашей самостоятельной экскурсии 🧭 вы узнаете, как она родилась одновременно с городом, преобразилась до неузнаваемости и превратилась из глухой рабочей окраины в престижный исторический район.

Здесь с одного моста можно увидеть еще семь.

Здесь величественный Николо-Богоявленский Морской собор соседствует с Большой Хоральной синагогой, а рядом с Мариинским театром располагался рынок.

В Коломне жили артисты и музыканты, поэты и декабристы. После экскурсии многие люди из прошлого станут для вас не просто набором фамилий и обрывочных слухов — вы будете их узнавать!

Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:

Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;

Вы не зависите от гида или группы;

Экскурсия пройдёт под вашим контролем.

Рекомендуем взять с собой наушники 😃

О Коломне писали Пушкин и Достоевский, Ахматова и Цветаева. Это место дышит историей 📖 дома скрывают солидное множество известных имен.