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Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка по Петербургской Коломне

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Surprise Me – Гид из Санкт-Петербурга
Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка по Петербургской Коломне
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 190 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка по Петербургской Коломне
Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка по Петербургской Коломне

Что вы увидите

  • Семимостье на перекрестке двух каналов
  • Римско-католический собор св. Станислава, выполненный в классическом стиле
  • Большая Хоральная синагога
  • Мариинский театр
  • Атланты доходного дома Роберта Веге
  • Николо-Богоявленский Морской собор
  • Цусимский обелиск, воздвигнутый в честь знаменитого сражения Русско-Японской войны
Коломна со своими водными протоками и мостами носит негласное название — Маленькая Венеция.
В нашей самостоятельной экскурсии 🧭 вы узнаете, как она родилась одновременно с городом, преобразилась до неузнаваемости и превратилась из глухой рабочей окраины в престижный исторический район.
О Коломне писали Пушкин и Достоевский, Ахматова и Цветаева. Это место дышит историей 📖 дома скрывают солидное множество известных имен.
  • Здесь с одного моста можно увидеть еще семь.
  • Здесь величественный Николо-Богоявленский Морской собор соседствует с Большой Хоральной синагогой, а рядом с Мариинским театром располагался рынок.
    • В Коломне жили артисты и музыканты, поэты и декабристы. После экскурсии многие люди из прошлого станут для вас не просто набором фамилий и обрывочных слухов — вы будете их узнавать!

    Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:

    • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
    • Вы не зависите от гида или группы;
    • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
    • Рекомендуем взять с собой наушники 😃
    Что входит
    • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
    • Викторины
    • Захватывающие истории от местного жителя.
    Что не входит
    • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
    Начало
    🚩 ул. Садовая, 65
    Место завершения
    🏁 пр. Лермонтовский, 2
    Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка по Петербургской Коломне
    Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка по Петербургской Коломне
    Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка по Петербургской Коломне
    Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка по Петербургской Коломне
    Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка по Петербургской Коломне

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
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