Наше путешествие начинается с Невского проспекта, названного Александром Дюма «улицей веротерпимости» из-за стоящих по соседству храмов различных религиозных конфессий — католический костёл Св. Екатерины, православный Казанский собор, лютеранская кирха Св. Петра. Невский проспект славится дворцами петербургской знати, театрами, знаменитыми кондитерскими и ресторанами, где часто бывала петербургская аристократия и интеллигенция. Практически все здания, которые Вы увидите, проезжая по Невскому проспекту, являются памятниками архитектуры и истории.

Вы познакомитесь с ансамблем Исаакиевской площади, в центре которой находится конный памятник Николаю I. Облик площади сформировался на протяжении долгого времени, и сегодня, может порадовать нас такими шедеврами архитектуры, как Мариинский дворец, гостиницы Астория и Англетер. Название площадь получила благодаря собору пресвятого Исаакия Далматского, главного храма Российской империи, построенного по проекту Огюста Монферрана. Исаакиевский собор стоит на границе двух площадей — Исаакиевской и Сенатской.

Ведущими постройками Сенатской площади являются здания Сената и Синода, соединенные аркой, перекинутой над Галерной улицей. Центром композиции площади является памятник Петру I — «Медный всадник», символ нашего города.

Остановки (15 минут):

В течение экскурсии предусмотрены остановки для осмотра ансамбля Исаакиевской площади,Стрелки Васильевского острова, а также, при наличии возможности, сделаем остановку у храма Спас-на-Крови.