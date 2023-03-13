Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

На обзорной экскурсии Вы увидите множество замечательных мест

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На обзорной экскурсии Вы увидите множество замечательных мест и памятников Санкт-Петербурга. Экскурсовод поведает Вам об их истории и связанных с ними исторических персонажах.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
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Что вас ожидает 🤩

  • Невский проспект
  • Исакиевская площадь
  • Сенатская площадь
  • Спас-на-Крови
  • Стрелка Васильевского острова
  • Медный всадник
  • Исакиевский собор
  • Католический костёл Св. Екатерины
  • Православный Казанский собор
  • Лютеранская кирха Св. Петра
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Наше путешествие начинается с Невского проспекта, названного Александром Дюма «улицей веротерпимости» из-за стоящих по соседству храмов различных религиозных конфессий — католический костёл Св. Екатерины, православный Казанский собор, лютеранская кирха Св. Петра. Невский проспект славится дворцами петербургской знати, театрами, знаменитыми кондитерскими и ресторанами, где часто бывала петербургская аристократия и интеллигенция. Практически все здания, которые Вы увидите, проезжая по Невскому проспекту, являются памятниками архитектуры и истории.
Вы познакомитесь с ансамблем Исаакиевской площади, в центре которой находится конный памятник Николаю I. Облик площади сформировался на протяжении долгого времени, и сегодня, может порадовать нас такими шедеврами архитектуры, как Мариинский дворец, гостиницы Астория и Англетер. Название площадь получила благодаря собору пресвятого Исаакия Далматского, главного храма Российской империи, построенного по проекту Огюста Монферрана. Исаакиевский собор стоит на границе двух площадей — Исаакиевской и Сенатской.
Ведущими постройками Сенатской площади являются здания Сената и Синода, соединенные аркой, перекинутой над Галерной улицей. Центром композиции площади является памятник Петру I — «Медный всадник», символ нашего города.

Остановки (15 минут):

В течение экскурсии предусмотрены остановки для осмотра ансамбля Исаакиевской площади,Стрелки Васильевского острова, а также, при наличии возможности, сделаем остановку у храма Спас-на-Крови.

Ежедневно в 11:00, в 13:00, в 15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Невский проспект, дом 35
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, в 13:00, в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • При себе обязательно иметь паспорт и документы, подтверждающие льготу
  • На месте сбора (у киоска «ПАРИТЕТ ПЛЮС») необходимо быть за 15 минут до старта
  • Обзорная экскурсия подразумевает только внешний осмотр достопримечательностей — без прохода внутрь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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