Большая новогодняя сказка в Санкт-Петербурге: автобусная экскурсия

На этой новогодней экскурсии в составе большой группы вы отправитесь на автобусе изучать достопримечательности Санкт-Петербурга: вы увидите Дворцовую площадь и главную красавицу-ёлку, украшенную сотнями огней; узнаете о петербургских новогодних традициях прошлых веков и нашего времени; прокатитесь по Невскому проспекту; увидите, как сияет город и послушаете о рождественских ярмарках.

Описание экскурсии Что вас ждёт? В новогоднее время Санкт-Петербург преображается: город начинает утопать в великолепных украшениях, повсюду появляются ёлки и ярмарки, тут и там зажигаются волшебные звёзды, а ярмарки на главных площадях создают великолепное настроение и желание окунуться в сказку и праздничную кутерьму. Хотите увидеть все самые красивые места Северной столицы? Приглашаем вас на нашу новогоднюю экскурсию по городу и гарантируем: с нашими профессиональными гидами вам будет красиво и интересно. Наша экскурсия начнётся на Дворцовой площади, где вы увидите главную ёлку города — великолепное дерево, установленное возле Эрмитажа. Наш экскурсовод расскажет вам о новогодних традициях царского времени, как встречали новый год и рождество в XIX веке, какие традиции и изменения принёс XX век, где сейчас принято собираться петербуржцам на гуляния перед Новым годом, куда стоит пойти с детьми и где расположены рождественские ярмарки. Торопитесь, волшебство начинается. Но тс-с-с! Все секреты новогоднего Петербурга вы увидите и узнаете во время программы, так что мы ждём именно вас!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Дворцовая площадь

Главная ёлка города

Дворцовая набережная

Мраморный переулок

Марсово поле

Набережная реки Фонтанки

Невский проспект

Площадь Островского

Елисеевский универмаг

Рождественская Ярмарка на Манежной площади

Зодчий Росси

Аничков Дворец

Гостиный Двор

Красный мост

Универмаг на Красном мосту (Au-Pont Rouge)

Малая Морская

Манеж

Конногвардейский бульвар

Исаакиевская площадь

Большая Морская

Дворцовый мост

Стрелка Что включено Транспортное обслуживание по программе

Услуги гида по программе

Что не входит в цену Личные расходы на сувениры Где начинаем и завершаем? Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри) Завершение: Дворцовая площадь, метро Адмиралтейская Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 3 часов Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.