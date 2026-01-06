Большая новогодняя сказка в Санкт-Петербурге: автобусная экскурсия

На этой новогодней экскурсии в составе большой группы вы отправитесь на автобусе изучать достопримечательности Санкт-Петербурга: вы увидите Дворцовую площадь и главную красавицу-ёлку, украшенную сотнями огней; узнаете о петербургских новогодних традициях прошлых веков и нашего времени; прокатитесь по Невскому проспекту; увидите, как сияет город и послушаете о рождественских ярмарках.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? В новогоднее время Санкт-Петербург преображается: город начинает утопать в великолепных украшениях, повсюду появляются ёлки и ярмарки, тут и там зажигаются волшебные звёзды, а ярмарки на главных площадях создают великолепное настроение и желание окунуться в сказку и праздничную кутерьму. Хотите увидеть все самые красивые места Северной столицы? Приглашаем вас на нашу новогоднюю экскурсию по городу и гарантируем: с нашими профессиональными гидами вам будет красиво и интересно. Наша экскурсия начнётся на Дворцовой площади, где вы увидите главную ёлку города — великолепное дерево, установленное возле Эрмитажа. Наш экскурсовод расскажет вам о новогодних традициях царского времени, как встречали новый год и рождество в XIX веке, какие традиции и изменения принёс XX век, где сейчас принято собираться петербуржцам на гуляния перед Новым годом, куда стоит пойти с детьми и где расположены рождественские ярмарки. Торопитесь, волшебство начинается. Но тс-с-с! Все секреты новогоднего Петербурга вы увидите и узнаете во время программы, так что мы ждём именно вас!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовая площадь
- Главная ёлка города
- Дворцовая набережная
- Мраморный переулок
- Марсово поле
- Набережная реки Фонтанки
- Невский проспект
- Площадь Островского
- Елисеевский универмаг
- Рождественская Ярмарка на Манежной площади
- Зодчий Росси
- Аничков Дворец
- Гостиный Двор
- Красный мост
- Универмаг на Красном мосту (Au-Pont Rouge)
- Малая Морская
- Манеж
- Конногвардейский бульвар
- Исаакиевская площадь
- Большая Морская
- Дворцовый мост
- Стрелка
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Услуги гида по программе
- Новогодний сувенир каждому ребёнку (до 14 лет) в подарок от нашей компании
Что не входит в цену
- Личные расходы на сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
Завершение: Дворцовая площадь, метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
6 янв 2026
Экскурсия очень красивая и яркая! Сняла одну звезду за экскурсовода Алену с не очень грамотной речью. За такие деньги хотелось бы послушать более опытного экскурсовода.
А
Алёна
11 янв 2025
Очень интересная экскурсия. Александра было приятно слушать, без слов-паразитов, интересные факты. Проехали по центру Санкт-Петербурга, было несколько остановок, чтобы сфотографироваться и купить сувениры. Экскурсия закончилась около ярмарки, он проводил до нее, рассказал что и где находится.
Е
Елена
6 янв 2025
Огромное спасибо за экскурсию "Большая новогодняя сказка Петербурга". Брала экскурсию в подарок на День рождения одной из взрослых дочерей, были втроем. Места Питера знакомы, но открылись с новой стороны,. Такая
П
Пешехонова
6 янв 2025
Экскурсия очень понравилась,несмотря на дикие пробки! Экскурсовод Александр-суперпрофессионал! Очень интересно было узнать дореволюционные рождественские традиции и погрузиться в праздничную атмосферу. От поездки остались самые чудесные впечатления!
Э
Эльмира
5 янв 2025
Экскурсия очень понравилась. Замечательный экскурсовод, интересная программа.
О
Ольга
5 янв 2025
На экскурсию ездили с ребенком 8 лет. Все понравилось. Интересно, познавательно. Основные локации все посетили. Ожидания полностью оправданы, даже немножко больше) спасибо!
В
Вадим
4 янв 2025
Хорошая экскурсия по зимнему Питербургу, плюс вечернее время,,, красота! Гид замечательно провëл экскурсию. Новогодняя сказка понравилась.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
