Отправляемся исследовать Ладожские шхеры! Здесь нет цивилизации, только карельская природа во всём её величии и свежести.
Добираться будем сначала на комфортабельном автобусе, а затем на катере — к местам, куда не могут зайти большие суда. Так вы увидите укромные уголки Ладоги вдали от толп туристов. А дополнят программу увлекательные ремесленные мастер-классы.
Добираться будем сначала на комфортабельном автобусе, а затем на катере — к местам, куда не могут зайти большие суда. Так вы увидите укромные уголки Ладоги вдали от толп туристов. А дополнят программу увлекательные ремесленные мастер-классы.
Описание экскурсии
7:15–7:30 — посадка в автобус и отправление из центра Петербурга
8:00 — дополнительная посадка у станции метро «Проспект Просвещения»
9:30–10:00 — остановка в Приозерске
- Кофе-брейк, туалет
- Город на берегу Ладоги — отличное место для первых фото
10:40–11:10 — крепость Корела
- Мощная цитадель с многовековой историей
- Здесь снимали фильм «Брат» — узнаваемые виды гарантированы!
11:15–12:00 — комплексный обед (+550 ₽)
12:00–13:00 — мастер-класс по калиткам
- Секреты приготовления традиционных карельских пирожков с картошкой, крупой или творогом
- Дегустация собственных изделий
13:30–16:30 — водная прогулка по Ладожским шхерам
- Высадка на диком острове
- Подъём на видовую скалу
- Фотосессия среди первозданной природы
16:30–17:30 — мастер-класс по оберегу из нити
- Создаём карельский оберег — защиту от злых духов
- Забираем с собой на память
21:30–22:30 — возвращение в Петербург
Организационные детали
- Транспорт — комфортабельные автобусы с мягкими креслами, климат-контролем, ремнями безопасности, аудио- и видеосистемой
- В салоне действует свободная рассадка
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1454 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Большое путешествие из Петербурга - к Ладожским шхерам»
Мини-группа
до 6 чел.
Миллионная улица - Петербург в миниатюре
Прогуляйтесь по Миллионной улице и узнайте о жизни знаменитых личностей, живших здесь. История, культура и архитектура Санкт-Петербурга ждут вас
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1600 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Любовь и кровь на Миллионной в Петербурге
Послушать истории о роковых увлечениях, всепоглощающей любви и громких преступлениях
Начало: На Дворцовой площади
26 мая в 11:00
28 мая в 11:00
1300 ₽ за человека
-
10%
Фотопрогулка
до 2 чел.
Ваш образ в стиле ретро: снимаем на стекло, как 150 лет назад
Ощутите магию старинной фотографии в аутентичной лаборатории. Узнайте, как создавались снимки 150 лет назад, и получите уникальный портрет на стекле
Начало: У Смольного собора
Завтра в 10:00
25 мая в 10:00
7155 ₽
7950 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Авангард Петербурга 20-х годов
Погулять по рабочему району, созданному авангардистами, и выяснить планы индустриализации
Начало: У станции метро «Нарвская»
Завтра в 16:00
26 мая в 11:00
от 9500 ₽ за человека
4750 ₽ за человека