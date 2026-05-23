Большое путешествие из Петербурга - к Ладожским шхерам

Полюбоваться дикой красотой, созданной ледниками миллионы лет назад
Отправляемся исследовать Ладожские шхеры! Здесь нет цивилизации, только карельская природа во всём её величии и свежести.

Добираться будем сначала на комфортабельном автобусе, а затем на катере — к местам, куда не могут зайти большие суда. Так вы увидите укромные уголки Ладоги вдали от толп туристов. А дополнят программу увлекательные ремесленные мастер-классы.
Описание экскурсии

7:15–7:30 — посадка в автобус и отправление из центра Петербурга

8:00 — дополнительная посадка у станции метро «Проспект Просвещения»

9:30–10:00 — остановка в Приозерске

  • Кофе-брейк, туалет
  • Город на берегу Ладоги — отличное место для первых фото

10:40–11:10 — крепость Корела

  • Мощная цитадель с многовековой историей
  • Здесь снимали фильм «Брат» — узнаваемые виды гарантированы!

11:15–12:00 — комплексный обед (+550 ₽)

12:00–13:00 — мастер-класс по калиткам

  • Секреты приготовления традиционных карельских пирожков с картошкой, крупой или творогом
  • Дегустация собственных изделий

13:30–16:30 — водная прогулка по Ладожским шхерам

  • Высадка на диком острове
  • Подъём на видовую скалу
  • Фотосессия среди первозданной природы

16:30–17:30 — мастер-класс по оберегу из нити

  • Создаём карельский оберег — защиту от злых духов
  • Забираем с собой на память

21:30–22:30 — возвращение в Петербург

Организационные детали

  • Транспорт — комфортабельные автобусы с мягкими креслами, климат-контролем, ремнями безопасности, аудио- и видеосистемой
  • В салоне действует свободная рассадка
  • С вами будет один из гидов нашей команды

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник4750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1454 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

