Подарите себе идеальный день в Карелии — северном крае диковинной природы и древней истории. Мы отправляемся в увлекательное однодневное путешествие по ее красотам.
Прокатимся на старинном драккаре викингов по Ладоге, посетим форелевое хозяйство и отведаем финской ухи.
Прокатимся на старинном драккаре викингов по Ладоге, посетим форелевое хозяйство и отведаем финской ухи.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Что вас ожидает:
- Храм Коневской Иконы Божией Матери
- Экопарк «Долина водопадов»
- Форелевая ферма
- Экспозиция «Саамская деревня»
- Питомник северных оленей
- Дом викингов
- Музей иван-чая
- Мини-зоопарк
Описание экскурсии
Отправляйтесь на один день в необычную экскурсию по Карелии. Вас ждет водная прогулка по Ладожскую озеру на старинном драккаре и посещение форелевой фермы, где вы сможете попробовать вкуснейшие деликатесы. Мы погрузимся в диковинный мир карельского колорита:
- посетим экопарк с журчащими водопадами-падунами;
- насладимся видами северной природы;
- познакомимся с дружелюбными хаски;
- отведаем вкуснейший традиционный карельский обед — ароматную уху лохикейтто. Наше путешествие будет легким и разнообразным — частые остановки позволят вам прогуляться и полюбоваться впечатляющими видами. Организационные детали • Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется.
- При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!
По ср, сб и праздничным дням
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18+)
|3 690 ₽
|Студенты и пенсионеры
|3 590 ₽
|Школьники и дети до 7 лет
|3 590 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Коневской Иконы Божией Матери
- Экопарк «Долина водопадов»
- Форелевая ферма
- Экспозиция «Саамская деревня»
- Питомник северных оленей
- Дом викингов
- Музей иван-чая
- Мини-зоопарк
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Обслуживание профессионального гида на протяжении всего маршрута
- Трассовая экскурсия на протяжении всей программы
- Посещение храма Коневской иконы Божией Матери
- Дегустация иван-чая
- Посещение экопарка «Долина Водопадов»
- Возможность посетить экспозицию «Саамская деревня» и питомник с северными оленями
- Карельский обед с ухой лохикейтто
- Возможность полакомиться разнообразными карельскими деликатесами
- Водная прогулка по Ладожским шхерам на аутентичном историческом судне: драккаре или ладье викингов
- Посещение контактного мини-зоопарка, общение и фото с животными
- Общение и фото с хаски
- Дегустация карельских бальзамов и настоек
- Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
- Возможность отдохнуть в карельском кафе
- Посещение музея живой истории «Дом викингов»
- Осмотр Яккиманской кирхи
Что не входит в цену
- Питание (расстегаи с форелью и другие деликатесы) - от 150 руб.
- Гостевая зона с северными оленями и экспозиция «Саамская деревня»: взрослые - 350 руб. дети от 3 до 16 лет включительно - 300 руб.
- Вход в «Город ангелов»: взрослые - 300 руб., школьники, студенты и пенсионеры - 200 руб.
Место начала и завершения?
Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещения
Когда и сколько длится?
Когда: По ср, сб и праздничным дням
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Важная информация
- Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, Т. К. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами
- При заказе тура продолжительностью от двух дней Вам необходимо оплатить оставшуюся стоимость поездки за три дня до начала экскурсии. Оплата производится Организатору (Туроператору) одним из трех удобных для Вас способов. Более подробную информацию Вы можете уточнить, направив сообщение Организатору поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Осинская
12 мая 2024
Экскурсия предполагалось на драккаре но его не было. по Ладоге на простой моторной лодке. далее должно было быть посещение форелевой фермы,но её тоже не было. затем должны проехать Долина Водопадов с посещением хаски,но этой экскурсии тоже не было. обьясните пожалуйста за что взяли деньги.
И
Ирина
11 мая 2024
Провели дивный день в Карелии! И это правда, не смотря на изменения в программе (не было фарелевой фермы) все очень понравилось! Гид Светлана много знает о Карелии, рассказывает очень интересно,
Е
Екатерина
10 мая 2024
Прекрасный был экскурсовод. Всём нам путешественникам повезло с погодой. Маршрут был построен таким образом, что скучать было некогда. И долина водопадов (очень здорово), и музей Город ангелов и гора Филина
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