Для этого отправляемся в студенческий район, который фамильярно зовут Техноложкой. В переулках, двориках и сквериках мы найдем немало интересных достопримечательностей 🏛️, которые стоят твоего внимания, и без которых Петербург потерял бы часть своего неповторимого очарования. В ходе экскурсии 🧭 мы отыщем уникальную башню с часами работы Менделеева и отдохнем в Измайловском саду. Что вас ожидает:• Уютные переулки района;
Рок-клуб, связанный непосредственно с Юрием Гагариным;
Памятник важнейшему открытию Менделеева;
Доходные дома разных мастей, по фасадам которых можно разгадать подробности жизни их прежних жильцов;
Парк с необычными скульптурами и самым добрым ангелом Петербурга.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
Вы не зависите от гида или группы;
Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
Интерактивная экскурсия
Викторины
Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
Аудиогид
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 Московский пр., 28
Место завершения
🏁 Набережная р. Фонтанки, 114
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.