Surprise Me – Гид из Санкт-Петербурга

В этой самостоятельной экскурсии 🧭 вы увидите неповторимые и яркие места студенческого района Петербурга.



Вы насмотрелись на залы Эрмитажа и несомненно прекрасную Петропавловку, исходили весь Невский и рассмотрели со всех ракурсов главные храмы северной столицы? Что же, вы вызываете уважение, как несомненно добросовестный турист.



Но мы хотим показать настоящий Питер, его многочисленные интересные местечки, которые открываются местным и тем, кто живет здесь уже не первый год.