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Экскурсия в приложении: Неформальная Техноложка

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Санкт-Петербурга
В этой самостоятельной экскурсии 🧭 вы увидите неповторимые и яркие места студенческого района Петербурга.

Вы насмотрелись на залы Эрмитажа и несомненно прекрасную Петропавловку, исходили весь Невский и рассмотрели со всех ракурсов главные храмы северной столицы? Что же, вы вызываете уважение, как несомненно добросовестный турист.

Но мы хотим показать настоящий Питер, его многочисленные интересные местечки, которые открываются местным и тем, кто живет здесь уже не первый год.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 790 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в приложении: Неформальная Техноложка
Экскурсия в приложении: Неформальная Техноложка

Что вы увидите

  • Уютные переулки района
  • Рок-клуб
  • Памятник открытию Менделеева
  • Доходные дома
  • Парк с необычными скульптурами
Для этого отправляемся в студенческий район, который фамильярно зовут Техноложкой. В переулках, двориках и сквериках мы найдем немало интересных достопримечательностей 🏛️, которые стоят твоего внимания, и без которых Петербург потерял бы часть своего неповторимого очарования. В ходе экскурсии 🧭 мы отыщем уникальную башню с часами работы Менделеева и отдохнем в Измайловском саду. Что вас ожидает:• Уютные переулки района;
  • Рок-клуб, связанный непосредственно с Юрием Гагариным;
  • Памятник важнейшему открытию Менделеева;
  • Доходные дома разных мастей, по фасадам которых можно разгадать подробности жизни их прежних жильцов;
  • Парк с необычными скульптурами и самым добрым ангелом Петербурга.
  • Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Аудиогид
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 Московский пр., 28
Место завершения
🏁 Набережная р. Фонтанки, 114
Экскурсия в приложении: Неформальная Техноложка
Экскурсия в приложении: Неформальная Техноложка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Surprise Me
Surprise Me
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