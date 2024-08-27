21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Фотоэкскурсия «Классический Петербург»

Познакомиться с историей Невского и Адмиралтейства и сфотографироваться на Дворцовой
Если времени мало, а вам хочется увидеть всё самое интересное, я проведу вас по знаменитым местам города. Вы рассмотрите достопримечательности и услышите их историю.

А я посоветую лучшие локации Питера — выставки, галереи, рестораны, арт-пространства — и сделаю эмоциональные живые фотографии, которые будут напоминать о приятной поездке.
5
47 отзывов
Фотоэкскурсия «Классический Петербург»
Фотоэкскурсия «Классический Петербург»
Фотоэкскурсия «Классический Петербург»

Описание фото-прогулки

Где мы будем гулять и фотографироваться:

  • Дворцовая площадь (Эрмитаж, он же Зимний дворец, Александрийский столп).
  • Дворцовый мост (летом его разводят).
  • Спас на Крови.
  • Марсово поле.
  • Михайловский замок.
  • Летний сад или стрелка Васильевского острова.
  • Адмиралтейство.
  • Невский проспект, по мостам пересечём несколько рек и каналов (Мойка, Фонтанка, канал Грибоедова).

Организационные детали

  • Съёмка проходит на фотоаппарат Fujifilm X-T30.
  • Максимум через 2 недели после экскурсии вы получите 50–70 обработанных снимков (ссылка на файлообменник, откуда их легко скачать).
  • Я могу провести экскурсию без фотосъёмки, расширить маршрут и включить больше локаций, например, Петропавловскую крепость, доходные дома и дворики или даже Петергоф, провести прогулку на самокатах (до 5 человек) — детали уточняйте в переписке.
  • Любую прогулку со мной вы можете подарить — оформить подарочный сертификат. Условия уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость фото-прогулки

ТарифСтоимость
Стандартный (экскурсия 2 часа)3000 ₽
Дети до 12 лет (2 часа)1000 ₽
Дети до 4 лет (2 часа)Бесплатно
Стандартный билет ( экскурсия 3 часа)4500 ₽
Дети до 12 лет (3 часа)1000 ₽
Дети до 4 лет (3 часа часа)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2107 туристов
Я гид, исследователь, фотограф и фотожурналист в Петербурге. I'm Natalia, a guide, a researcher, a photojournalist and a photographer in St. Petersburg. I speak English. Je parle Français. Я делюсь своей любовью
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к городу в рассказах, фотографиях и весёлом общении. Предлагаю вам фотопрогулки по Питеру: начиная от классических маршрутов по городу и пригородам, которые хороши для тех, кто у нас впервые, и заканчивая менее проторёнными тропами. Вас ждёт прогулка без скучных дат и множества имён, но зато со множеством баек и забавных историй. Я обязательно расскажу, чем можно заняться до и после наших экскурсий, куда сходить вкусно поесть и что сейчас интересного в городе: выставки, фестивали, ярмарки. А тёплыми фотографиями с наших прогулок вы сможете поделиться с друзьями и близкими.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
46
4
1
3
2
1
Наталья
Экскурсия была очень интересной и познавательной. Подобраны отличные локации для фото. Фото получили быстро и очень хорошего качества. Спасибо огромное нашему замечательному гиду и фотографу Наталье!!!
Экскурсия была очень интересной и познавательной. Подобраны отличные локации для фото. Фото получили быстро и очень
Экскурсия была очень интересной и познавательной. Подобраны отличные локации для фото. Фото получили быстро и очень
Экскурсия была очень интересной и познавательной. Подобраны отличные локации для фото. Фото получили быстро и очень
Экскурсия была очень интересной и познавательной. Подобраны отличные локации для фото. Фото получили быстро и очень
Экскурсия была очень интересной и познавательной. Подобраны отличные локации для фото. Фото получили быстро и очень
Экскурсия была очень интересной и познавательной. Подобраны отличные локации для фото. Фото получили быстро и очень
Экскурсия была очень интересной и познавательной. Подобраны отличные локации для фото. Фото получили быстро и очень
Экскурсия была очень интересной и познавательной. Подобраны отличные локации для фото. Фото получили быстро и очень
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Светлана
Понятная подача материала, красивые места, ну и конечно великолепные фото (которые были присланы вечером того же дня). Наталья, огромное вам спасибо 🌸Будем рекомендовать вас друзьям 👍
Понятная подача материала, красивые места, ну и конечно великолепные фото (которые были присланы вечером того же
Понятная подача материала, красивые места, ну и конечно великолепные фото (которые были присланы вечером того же
Понятная подача материала, красивые места, ну и конечно великолепные фото (которые были присланы вечером того же
Понятная подача материала, красивые места, ну и конечно великолепные фото (которые были присланы вечером того же
Понятная подача материала, красивые места, ну и конечно великолепные фото (которые были присланы вечером того же
Понятная подача материала, красивые места, ну и конечно великолепные фото (которые были присланы вечером того же
Понятная подача материала, красивые места, ну и конечно великолепные фото (которые были присланы вечером того же
Понятная подача материала, красивые места, ну и конечно великолепные фото (которые были присланы вечером того же
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О
Наталья, огромное спасибо за экскурсии! Наталья провела для нас три фотоэкскурсии «Классический Петербург», Петергоф и по внутренним дворам Петербурга. По нашей просьбе, Наталья провела их на безупречном английском языке. Было
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очень интересно, даже детям! Безусловно рекомендую! Благодарны случаю, что встретили именно Наталью, так как все пятеро из нас остались очень довольны. Обязательно обратимся только к Наталье в следующий раз! Спасибо!!! 👍🏻💐🤗 Ольга.
Natasha was excellent! Very well informed about not only the sites, but also the history behind everything she pointed out to you. Highly recommend! Joe.

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Александр
11 июня 2016 г. посетили с супругой Северную Пальмиру. Одной из составляющих нашей поездки была фото-экскурсия «Классический Петербург» с гидом и фотографом Натальей. С погодой нам откровенно не повезло, но
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Наташа так интересно, тонко, иронично и захватывающе проводила экскурсию, что мы забыли о времени, слякоти и дожде. Три часа пролетели, как один миг. Экскурсия получилась живая и познавательная, в форме диалога. Наташа нашла некий баланс: с одной стороны она просто, по-приятельски увлекательно, с юмором знакомила с любимым городом, рассказывая веселые истории и байки, с другой стороны была масса исторических фактов. Не было казенщины, сухого языка, которым зачастую «грешат» экскурсоводы: посмотрите налево, посмотрите направо. Наша прогулка была захватывающе познавательна, не забывала Наташа и фотографировать. Благодаря ей мы увидели не классический Петербург, хоженый-перехоженный центр с Авророй и Невским, а атмосферный город, такой, каким его видят истинно влюбленные в его неповторимых дух люди. Наташа рассказала нам о великом архитекторе Росси показала его творения, поведала любопытные факты про Михайловский замок. Узнали мы о династии Бенуа и сколько всего связано с этим удивительным родом в Петербурге, много других фактов, которых не встретишь в Википедии. Наташа большая умница! Прогулка получилась замечательная! Всячески рекомендуем! Саша и Лена.

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Елена
Добрый вечер, Наталья.
Хочется сказать большое спасибо за Вашу экскурсию!
Я не люблю писать отзывы, но Вам решила написать обязательно.
3 часа пролетели совсем не заметно, и всё это время Вам каким-то образом
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удалось удерживать внимание и заинтересованность наших 5-х разновозрастных детей. Всего было в меру: и рассказа, и объектов, и отдыха. Из всех экскурсий, которые у нас были в эту поездку (и не в эту тоже), считаю её лучшей. Минусов никаких нет, одни плюсы!
Ещё раз СПАСИБО! С нетерпением ждём фотографий!

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Г
Побывали на экскурсии с Натальей. Отлично провели время. Получили массу положительных эмоций. Наталья очень легкий человек, с тонким чувством юмора. Погода в этот день не баловала, но этого и не
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замечали. Открыли для себя много нового. Объем информации большой, но преподносится интересно и душевно. Мы не заметили, как пролетело время. Спасибо огромное Наталье за интересный рассказ и незабываемые эмоции. Обязательно порекомендую своим знакомым эту экскурсию.

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