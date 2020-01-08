21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Индивидуальная фотопрогулка с местным гидом и профессиональным фотографом

Natalia
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Natalia – ваш гид
Если вы в Санкт-Петербурге впервые или у вас мало времени, а хочется увидеть все самое интересное, я проведу вас по знаменитым местам города, расскажу историю достопримечательностей и сделаю эмоциональные, живые фотографии, которые станут прекрасными воспоминаниями о поездке.
От
10000 ₽
7000 за экскурсию
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча на Невском проспекте, в районе Гостиного Двора
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У этой экскурсии21 отзыв
4.95
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Фото-экскурсия «Классический Петербург»

Программа

Где мы будем гулять и фотографироваться:

  • Дворцовая площадь (Эрмитаж, он же Зимний Дворец, Александрийский Столп)
  • Дворцовый мост (летом его разводят)
  • Церковь Спаса На Крови
  • Марсово Поле
  • Михайловский Замок
  • Летний Сад или Стрелка Васильевского острова
  • отреставрированное Адмиралтейство (с него только что сняли леса)
  • Невский проспект, по мостам пересечем несколько рек и каналов (Мойка, Фонтанка, Канал Грибоедова)

В итоге вы получите:

  • отлично проведенное время (в любую погоду)
  • профессиональные фотографии — 70-120 обработанных снимков, их я закачиваю на файлообменник, с которого они очень просто скачиваются по ссылке (ее я присылаю максимум через 2 недели после экскурсии).
  • персональный совет от местных по лучшим местам Питера (музеи, выставки, галереи, рестораны, кафе, бары, клубы, арт-пространства)
  • нового друга в новом городе

Это очень необычный способ провести время в городе, который запомнится вам навсегда!

Организационные детали

Дополнительно я могу сделать фотокнигу со снимками с нашей экскурсии. Фотокнига изготавливается в соответствии с вашими пожеланиями, готовый макет перед печатью я пришлю вам на утверждение. Стоимость фотокниги будет зависеть от количества страниц и материала обложки (мягкая, твердая, кожаная и т.п.), начальная стоимость — 6000 руб. (включен дизайн, печать и доставку по России).

Вы также можете подарить впечатления своим друзьям и близким, есть подарочные сертификаты на фото-экскурсии и фотокниги!

Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Фото-экскурсия «Классический Петербург»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Невском проспекте, в районе Гостиного Двора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Меня зовут Наташа, я гид, исследователь, фотограф и фотожурналист в Петербурге. I'm Natalia, a guide, a researcher, a photojournalist and a photographer in St. Petersburg. I speak English. Je parle Français. Я делюсь своей любовью к городу в рассказах и фотографиях, в интересных прогулках и весёлом общении. Предлагаю вам фотопрогулки по Питеру: начиная от классических маршрутов по самому городу и пригородам, которые хороши для тех, кто у нас впервые, и заканчивая менее проторенными тропами. Поделюсь с вами своей любовью к городу без скучных дат и множества имён, но зато со множеством баек и забавных историй. А еще обязательно расскажу, чем можно заняться до и после наших экскурсий, я знаю почти все, что происходит в городе, люблю наши музеи и атмосферные местечки, которыми непременно поделюсь. Кроме рассказа о том, мимо чего мы гуляем, я делаю фотографии во время нашей фото-прогулки, которыми вы потом сможете поделиться с друзьями и близкими. И непременно рассказываю о том, куда у нас можно сходить сходить вкусно поесть и куда лучше не стоит, что сейчас интересного в городе: выставки, фестивали, ярмарки.
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

8 января 2020
ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ Наталье за экскурсию. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ, впечатляющая, занимательная, легкая!!! Время пролетело незаметно))), были с детьми и они были увлечены рассказом.
Очень интересно!!!!! РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!!!!!!
Наташа сама знает где сфотографировать и не надо отвлекаться на свой фотоаппарат.
Ощущение полного погружения в то время!!!
Незабываемо!!!!!
23 июня 2019
Наталья, огромное спасибо за экскурсии! Наталья провела для нас три фотоэкскурсии «Классический Петербург», Петергоф и по внутренним дворам Петербурга. По нашей просьбе, Наталья провела их на безупречном английском языке. Было очень интересно, даже детям! Безусловно рекомендую! Благодарны случаю, что встретили именно Наталью, так как все пятеро из нас остались очень довольны. Обязательно обратимся только к Наталье в следующий раз! Спасибо!!!👍💐🤗 Ольга.
Natasha was excellent! Very well informed about not only the sites, but also the history behind everything she pointed out to you. Highly recommend! Joe.
9 апреля 2019
Побывали на экскурсии с Натальей. Отлично провели время. Получили массу положительных эмоций. Наталья очень легкий человек, с тонким чувством юмора. Погода в этот день не баловала, но этого и не замечали. Открыли для себя много нового. Объем информации большой, но преподносится интересно и душевно. Мы не заметили, как пролетело время. Спасибо огромное Наталье за интересный рассказ и незабываемые эмоции. Обязательно порекомендую своим знакомым эту экскурсию.
11 марта 2019
Очень экспрессивная экскурсия. Время пролетает незаметно, все очень интересно и увлекательно. Экскурсия построена вопрос- ответ с интересными фактами.
19 февраля 2019
На экскурсию ходили компанией из 4х человек: 2 мамы и 2 детей. Наталья, гид, - прекрасный рассказчик, подстроилась под нашу разношерстную компанию. Было интересно и детям, и взрослым. 10 тысяч шагов и 2,5 часа пролетели незаметно. С нетерпением ждём фотографий!
8 октября 2018
Огромное спасибо Наталье за чудесную и незабываемую фотоэкскурсию))было очень интересно и весело,узнала очень много нового!!!С первой минуты,было такое ощущение, что я знаю Наталью очень давно,три часа пролетели как три минуты))С нетерпением жду фотографии и новых встреч!Спасибо!!!!
27 августа 2018
Замечательная экскурсия! Наталья рассказала много интересного и для взрослого, и для ребенка. Наташа прекрасно преподносит материал и заставляет и детей, и взрослых включаться, думать, наблюдать и отвечать на вопросы. В течение экскурсии задавала н нам вопросы, внимательно выслушивала, помогала с ответами. Было позитивно, динамично , познавательно и увлекательно. Время пролетело незаметно. Будем вспоминать с теплотой. Спасибо!
28 июля 2018
Очень понравилась экскурсия "Классический Петебург". Спасибо за интересный и содержательный рассказ о городе и за качественные фотографии!
14 июня 2018
Добрый вечер, Наталья.
Хочется сказать большое спасибо за Вашу экскурсию!
Я не люблю писать отзывы, но Вам решила написать обязательно.
3 часа пролетели совсем не заметно, и всё это время Вам каким-то образом удалось удерживать внимание и заинтересованность наших 5-х разновозрастных детей. Всего было в меру: и рассказа, и объектов, и отдыха. Из всех экскурсий, которые у нас были в эту поездку (и не в эту тоже), считаю её лучшей. Минусов никаких нет, одни плюсы!
Ещё раз СПАСИБО! С нетерпением ждём фотографий!
31 мая 2018
Наташа замечательно рассказывает и поддерживает разговор - создается ощущение, что приехал к старому другу, который с удовольствием рассказывает тебе про город. Подача материала очень порадовала - сухие исторические факты вплетены в интересное повествование и приправлены дельными советами туристу. Обязательно закажу у Наташи еще какую-нибудь экскурсию.)
Ещё 11 отзывов

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