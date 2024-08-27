21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Если времени мало, а вам хочется увидеть всё самое интересное, я проведу вас по знаменитым местам города. Вы рассмотрите достопримечательности и услышите их историю.
А я посоветую лучшие локации Питера — выставки, галереи, рестораны, арт-пространства — и сделаю эмоциональные живые фотографии, которые будут напоминать о приятной поездке.
А я посоветую лучшие локации Питера — выставки, галереи, рестораны, арт-пространства — и сделаю эмоциональные живые фотографии, которые будут напоминать о приятной поездке.
Описание фото-прогулки
Где мы будем гулять и фотографироваться:
- Дворцовая площадь (Эрмитаж, он же Зимний дворец, Александрийский столп).
- Дворцовый мост (летом его разводят).
- Спас на Крови.
- Марсово поле.
- Михайловский замок.
- Летний сад или стрелка Васильевского острова.
- Адмиралтейство.
- Невский проспект, по мостам пересечём несколько рек и каналов (Мойка, Фонтанка, канал Грибоедова).
Организационные детали
- Съёмка проходит на фотоаппарат Fujifilm X-T30.
- Максимум через 2 недели после экскурсии вы получите 50–70 обработанных снимков (ссылка на файлообменник, откуда их легко скачать).
- Я могу провести экскурсию без фотосъёмки, расширить маршрут и включить больше локаций, например, Петропавловскую крепость, доходные дома и дворики или даже Петергоф, провести прогулку на самокатах (до 5 человек) — детали уточняйте в переписке.
- Любую прогулку со мной вы можете подарить — оформить подарочный сертификат. Условия уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный (экскурсия 2 часа)
|3000 ₽
|Дети до 12 лет (2 часа)
|1000 ₽
|Дети до 4 лет (2 часа)
|Бесплатно
|Стандартный билет ( экскурсия 3 часа)
|4500 ₽
|Дети до 12 лет (3 часа)
|1000 ₽
|Дети до 4 лет (3 часа часа)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2107 туристов
Я гид, исследователь, фотограф и фотожурналист в Петербурге. I'm Natalia, a guide, a researcher, a photojournalist and a photographer in St. Petersburg. I speak English. Je parle Français. Я делюсь своей любовью
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия была очень интересной и познавательной. Подобраны отличные локации для фото. Фото получили быстро и очень хорошего качества. Спасибо огромное нашему замечательному гиду и фотографу Наталье!!!
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Понятная подача материала, красивые места, ну и конечно великолепные фото (которые были присланы вечером того же дня). Наталья, огромное вам спасибо 🌸Будем рекомендовать вас друзьям 👍
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О
Наталья, огромное спасибо за экскурсии! Наталья провела для нас три фотоэкскурсии «Классический Петербург», Петергоф и по внутренним дворам Петербурга. По нашей просьбе, Наталья провела их на безупречном английском языке. Было
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11 июня 2016 г. посетили с супругой Северную Пальмиру. Одной из составляющих нашей поездки была фото-экскурсия «Классический Петербург» с гидом и фотографом Натальей. С погодой нам откровенно не повезло, но
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Добрый вечер, Наталья.
Хочется сказать большое спасибо за Вашу экскурсию!
Я не люблю писать отзывы, но Вам решила написать обязательно.
3 часа пролетели совсем не заметно, и всё это время Вам каким-то образом
Хочется сказать большое спасибо за Вашу экскурсию!
Я не люблю писать отзывы, но Вам решила написать обязательно.
3 часа пролетели совсем не заметно, и всё это время Вам каким-то образом
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Г
Побывали на экскурсии с Натальей. Отлично провели время. Получили массу положительных эмоций. Наталья очень легкий человек, с тонким чувством юмора. Погода в этот день не баловала, но этого и не
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