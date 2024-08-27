21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Наташа так интересно, тонко, иронично и захватывающе проводила экскурсию, что мы забыли о времени, слякоти и дожде. Три часа пролетели, как один миг. Экскурсия получилась живая и познавательная, в форме диалога. Наташа нашла некий баланс: с одной стороны она просто, по-приятельски увлекательно, с юмором знакомила с любимым городом, рассказывая веселые истории и байки, с другой стороны была масса исторических фактов. Не было казенщины, сухого языка, которым зачастую «грешат» экскурсоводы: посмотрите налево, посмотрите направо. Наша прогулка была захватывающе познавательна, не забывала Наташа и фотографировать. Благодаря ей мы увидели не классический Петербург, хоженый-перехоженный центр с Авророй и Невским, а атмосферный город, такой, каким его видят истинно влюбленные в его неповторимых дух люди. Наташа рассказала нам о великом архитекторе Росси показала его творения, поведала любопытные факты про Михайловский замок. Узнали мы о династии Бенуа и сколько всего связано с этим удивительным родом в Петербурге, много других фактов, которых не встретишь в Википедии. Наташа большая умница! Прогулка получилась замечательная! Всячески рекомендуем! Саша и Лена.