21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Где мы будем гулять и фотографироваться:
В итоге вы получите:
Это очень необычный способ провести время в городе, который запомнится вам навсегда!
Дополнительно я могу сделать фотокнигу со снимками с нашей экскурсии. Фотокнига изготавливается в соответствии с вашими пожеланиями, готовый макет перед печатью я пришлю вам на утверждение. Стоимость фотокниги будет зависеть от количества страниц и материала обложки (мягкая, твердая, кожаная и т.п.), начальная стоимость — 6000 руб. (включен дизайн, печать и доставку по России).
Вы также можете подарить впечатления своим друзьям и близким, есть подарочные сертификаты на фото-экскурсии и фотокниги!