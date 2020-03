21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Наталья, огромное спасибо за экскурсии! Наталья провела для нас три фотоэкскурсии «Классический Петербург», Петергоф и по внутренним дворам Петербурга. По нашей просьбе, Наталья провела их на безупречном английском языке. Было очень интересно, даже детям! Безусловно рекомендую! Благодарны случаю, что встретили именно Наталью, так как все пятеро из нас остались очень довольны. Обязательно обратимся только к Наталье в следующий раз! Спасибо!!!👍💐🤗 Ольга.

Natasha was excellent! Very well informed about not only the sites, but also the history behind everything she pointed out to you. Highly recommend! Joe.